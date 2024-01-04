Novationwire进驻阿联酋，将于2024年一季度在迪拜设立办事处

新加坡, 2024年1月3日 - (亚太商讯) - 作为领先的新闻稿发布平台，Novationwire宣布将于2024年一季度开设其位于迪拜的新办事处。新办事处将为目标高增长的阿拉伯联合酋长国市场的国内外公司提供加强的新闻稿传播解决方案，进一步提高其品牌知名度和消费者互动。

凭借定制的阿拉伯语技术和数据库，完美适应阿联酋多元的文化传媒格局，Novationwire的业务扩张得益于对支持品牌知名度和消费者互动的阿拉伯语新闻稿发布服务的激增的需求。

Novationwire首席营销官特里·罗宾斯表示:“随着阿联酋数字化转型的不断加速，精明的受众期望品牌主们契合其当地利益和价值观的回响式的品牌叙事。我们的迪拜部门将帮助全球各企业制定真正与阿联酋市场产生共鸣的故事，驱动可衡量的知名度和互动提升。”

先进的阿拉伯语新闻稿技术

业务扩张的核心在于Novationwire专有的阿拉伯语人工智能内容创建工具。该工具利用大量定制的数据集，有助于生成具本地特色的新闻稿。

罗宾斯解释道:“我们的AI助手分析数以百万计的阿拉伯语数据点，从中获得文化洞察，并将其深度融入客户新闻稿，实现最优的本地化。这有助于国际品牌塑造真实地区特色鲜明的引人入胜的叙事，使采编率和转化率提高多达71%。”

Novationwire还提供由阿联酋市场营销专业人士进行的阿拉伯语文案编写和编辑服务。罗宾斯表示:“方言和术语上的无懈可击的本地化对可信度和影响力至关重要。”

面向阿联酋的媒体和影响力推广

此外，Novationwire还利用其在线、印刷、电视和广播领域的阿拉伯语媒体联系人数据库，提供精准的推广服务。增强的网红互动能力也帮助品牌联系阿拉伯社交媒体创作者，获取代言和放大效应。

罗宾斯补充说:“作为一家自身也在扩展业务到该地区的全球公司，我们深刻理解外部品牌为真正产生共鸣所必须做到的事。我们无与伦比的专业知识和技术使全球企业轻松编写故事、在这个潜力巨大的市场产生真实的关注和互动。”

欲了解更多信息，请访问 www.novationwire.com 或安排咨询，探索Novationwire如何借助本地化新闻稿发布和内容创作解决方案提升您品牌在阿联酋的影响力。

关于Novationwire

Novationwire是一家媒体技术公司，提供新闻稿发布、媒体数据库、监测和分析，以执行一体化的品牌新闻活动。通过其AI平台，Novationwire旨在使新闻稿发布对各类型组织更简单、高效。欲了解更多信息，请访问 www.novationwire.com。

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