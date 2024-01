Tuesday, 2 January 2024, 18:18 HKT/SGT Share: 方正证券予碧瑶 (1397.HK)强烈推荐评级 目标价1.10港元 57%上升空间

香港, 2024年1月2日 - (亚太商讯) - 方正证券近日发表研报,予碧瑶绿色集团 (1397.HK)“强烈推荐”评级,目标价1.10港元,较建议时股价0.70港元计算,有57%上升空间。 香港最大的综合环境服务供应商之一 碧瑶于1980年成立,2014年于港交所上市。公司的核心业务包括清洁、废物处理及回收、园艺及虫害管理。公司由成立初期专注于提供清洁服务,至今已成为香港最大的综合环境服务供应商之一。公司客户广泛,涵盖各行各业及不同类型机构,如政府部门、公营机构及跨国企业集团等。 受惠都市固体废物收费政策实施 香港特区政府都市固体废物收费(垃圾征费)将于今年4月1日落实生效,该行看好公司前景,因其直接受惠于政策实施。政策增加对废物处理及回收服务的公共支出有望为环卫企业营收带来增量。自2008年以来,碧瑶于本港提供优质、可持续发展的废物全面管理服务和综合解决方案,包括收集、处理、回收和循环再用废物。 科技赋能,合约持续激增至历史新高 长期以来,环卫服务为劳动密集行业,依靠人力解决作业需求。碧瑶以智能化为方向,为行业智能化转型。2022年,碧瑶推出绿色科技业务,提供各项生物科技、智能化、物联网、大数据和人工智能解决方案。透过科技赋能,公司赢得多份政府合约。截至2023年10月5日,公司的手头合约增至约47.4亿港元,达到历史新高,未来有望持续转化成为公司收入和利润。 盈利预测及投资评级 方正证券表示,公司具竞争优势,过往3年快速获取多个政府合约。公司的手头合约增至约47.4亿港元,达到历史新高,未来有望持续转化成为公司收入和利润。公司部份回收合约按回收物转化可再利用材料(如PET胶瓶转为再生物料)后的重量计算向政府收取费用。香港环保回收行业加速发展,回收量大幅提升,为公司业绩带来增量。该行预测公司2023及2024年归母净利润分别为4,140万及5,811万港元,对应每股盈利0.10/0.14港元。按8倍目标市盈率及2024年盈利,方正证券予碧瑶“强烈推荐”评级,目标价1.10港元。



