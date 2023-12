Friday, 29 December 2023, 10:36 HKT/SGT Share: 业务资本两手抓 国美零售发展动力强劲

香港, 2023年12月29日 - (亚太商讯) - 2023年对于诸多消费领域的企业来说是复苏的一年,根据国家统计局的数据,2023年11月,社会消费品零售总额42505亿元,同比增长10.1%;今年的前11个月,社会消费品零售总额427945亿元,同比增长7.2%。然而在资本市场持续低迷的氛围下,诸多消费零售领域的企业股价低位徘徊,不过随着一些利好消息的刺激,亦有企业在年末涨势显著,例如国美零售(493.HK)。 国美零售今年动作频频,以积极求变的态度进行战略转型并处理自身的债务问题。 在业务方面,国美零售今年推出“类加盟”概念,通过品牌赋能等方式与加盟商携手合资开办公司,在开放商业平台、品牌资源、供应链等领域实现共建共赢。 此外,据国美内部消息人士透露,公司正在搭建无人零售的项目团队,计划进军无人零售市场。国美零售对于该项拟推进的业务定位为补充满足介于电商和社区超市之间的购物需求,比电商更快,比社区超市更近,形成离客户距离不超过五十米,响应时间不超过五分钟的便捷零售生态。 国美的类加盟与无人零售模式有着一些共性的优势,例如都是轻资产运营,并且在业务的各个环节能够帮助国美零售实现正向的现金流,缓解资金压力,实现降本增效等。 除正在谋划开启的无人零售项目外,笔者还从内部消息人士处了解到国美仍有多个项目已经蓄势待发,比如新能源汽车展厅、供应链出海、国美电器的重启等,这些项目正符合了目前能源转型、培育外贸新动能、刺激消费等政府层面的倡导,相信一旦这些项目逐步在市场中揭开面纱,国美零售的价值也将水涨船高,令人期待其更加迅猛的增长势头。 除了业务之外,国美零售亦积极通过多种手段处理债务问题,优化资本结构。12月27日,国美零售公告称其与京东签订了协议,将通过股权转让和转换的方式偿还前期的部分债务,可换股债券转股价设定为1.24港元,换股价比公告日收盘价格溢价约19.3倍,这一价格也侧面反映出了对于国美有着更高的预期。此外,引入电商巨头京东作为投资者,也不免让人期待其对于国美业务方面进行加持的可能性。 业务及资本角度的多项利好推动下,国美零售的股价本周呈现出显著的上升趋势,仅昨日(28日)一天就涨超10%,但还远不及预期,期待今年最后一个交易日的表现。结合今年中央经济工作会议对于刺激消费的重视等政策角度的利好,预计国美零售等消费企业会有更加广阔的发展空间。



