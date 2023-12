Thursday, 28 December 2023, 16:33 HKT/SGT Share:

来源 FTLife Insurance Company Limited 富通保险全方位推出免费「匠心预设保单服务」,为本地首间涵盖所有危疾、医疗及指定储蓄寿险计划的保险公司 延续匠心服务 全面守护客户及其家人

香港, 2023年12月28日 - (亚太商讯) - 富通保险有限公司(「富通保险」)的人生规划师一直致力以匠心服务(Artisanal Service)提升客户体验,守护客户及其摰爱于「生、老、病、 传承」人生旅程中的不同需要。富通保险今日宣布推出免费「匠心预设保单服务」,为本地首间涵盖所有危疾、医疗及指定储蓄寿险计划(1)的保险公司,保单持有人可按意愿安排指定保障领取人,若其不幸因重病或其他情况导致精神上失去行为能力行事,指定保障领取人可透过简单手续申领理赔,免却繁复的法律程序,及时支付医疗费用及生活开支,一解燃眉之急。 富通保险「匠心预设保单服务」特点: - 费用全免 保单持有人(2)可于精神上有能力行事时,按个别保单申请「匠心预设保单服务」,无须缴付任何费用。 - 未雨绸缪 保单持有人可预先安排委任一名年满18岁、称心可靠之 家庭成员(3)为指定保障领取人(4)。 - 全面支援 保单持有人一旦其被诊断为精神上无行为能力行事,指定保障领取人可代提取其生存赔偿或指定百分比的保单现金价值应付医疗开支,把握治疗黄金期让患者得到最佳治疗。 富通保险首席营运总监罗伟廉表示:「富通保险致力为客户创造超越保险以外的价值,继上季度推出的升级Customer Care Concierge,我们与不幸患上顽疾的客户及其家人同行,透过提供中医支援让其重获身心动力之外;富通保险于本季再推出『匠心预设保单服务』,客户可预先安排委任人灵活简易处理理赔申领及管理保险单事宜,即使不幸遇上最坏的情况,也可减轻家人的经济负担及压力,全面守护客户及其家人。未来,我们将进一步紧扣集团多元业务生态圈发挥协同,加强客户体验,让人生规划师捕捉客户不同人生阶段的需要,提供更贴心到位的匠心服务。」 注: (1) 指定储蓄寿险计划包括:「盛世 • 传家宝」寿险计划系列、「匠心 • 传承」储蓄寿险计划、「价值连承」寿险计划及「爱丰盛」寿险计划系列。 (2) 保单持有人必须与受保人为同一人。若保单持有人持有由《持久授权书条例》(第501章) 产生的持久授权书(「持久授权书」)涵盖保单或根据《精神健康条例》(第136章)(或在另一司法管辖区类似法律)委任受托监管人或监护人,将不适用于此项增值服务。 (3) 即保单持有人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹、祖父母、外祖父母、孙儿女、外孙儿女或获富通保险批准的其他关系。 (4) 指定保障领取人须为保单内唯一之受益人。 关于富通保险有限公司 富通保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)(「富通保险」)为新创建集团有限公司(香港股份代号:0659)之全资附属公司。服务香港逾三十年,富通保险透过与集团多元业务协同,致力成为客户的人生规划师,提供全面的生活和终身保障方案,从创富传承、健康养生到优质生活,照顾个人和家庭不同人生阶段的需要。凭借集团的雄厚财务实力及先进数码科技,富通保险矢志成为粤港澳大湾区领先的保险公司,创造超越保险以外的共享价值,迈向可持续发展的未来。 传媒联络 富通保险有限公司 邝淑仪 (Suki Kwong) +852 2591 8504 / 6012 3298 suki.kwong@ftlife.com.hk 纵横财经公关顾问有限公司 吴宛蓉 (Cynthia Ng) / 伍思聪 (Sico Wu) +852 2114 4952 / +852 2114 4319 cynthia.ng@sprg.com.hk / sico.wu@sprg.com.hk 富通保险有限公司 (于百慕达注册成立之有限公司)



