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Thursday, 28 December 2023, 15:08 HKT/SGT
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引入优质战略股东 国美零售积极化解债务危机

香港, 2023年12月28日 - (亚太商讯) - 昨晚（12月27日），老牌零售龙头国美零售（493.HK）发布了公告，宣布该公司、国美电器及卖方宁波梅山保税港区国美信盛达创业投资合伙企业(有限合伙)与买方江苏京东邦能投资管理有限公司及债券持有人Danube Innovation Limited(由京东集团最终控制)就结算部分债券订立协议。

此前，于2020年5月28日，国美零售与京东集团的全资附属JD.com International Limited(认购人)订立认购协议，认购人同意认购该公司发行的本金额为1亿美元于2023年到期的5厘可换股债券，该等债券已于今年6月30日到期，但于公告日期仍未偿还。

根据协议，此次结算部分债券的方式为股权转让和债转股。

国美将向京东出售深圳十分到家服务科技有限公司的21.6495%股权，代价为1.05亿元人民币，该代价将悉数用于结算等值债券。预期国美零售将实现出售收益约人民币1300万元。于股权转让完成后且不早于2024年2月17日，债券持有人将根据债券条款将相当于本金额人民币1.45亿元的债券转换为股份，转股价为1.24港元，即将向债券持有人发行合共1.2864亿股换股股份，占国美零售现有已发行股本约0.27%。

此次债券的相关安排，对于正处于转型期的国美零售来说是重大利好。一方面，通过股权转让和债转股的方式，结算了本金总额共2.5亿元人民币的债券，减轻了公司的债务压力；另一方面，京东作为线上3C家电销售巨头，和国美零售存在着业务方面的互补，此次协议引入京东作为战略级股东，对于国美零售进一步发挥线下品牌和门店优势，并发力线上直播等新业务有着重要意义。

此外，京东与国美零售达成的转股价格也值得研究。转股价为1.24港元，而12月27日国美零售的收盘价为6.1港仙（0.061港元），溢价高达19.3倍，这个价格也从侧面说明，国美零售目前的股价正处于低谷期，有进一步回升的潜力。国美零售也一直在积极偿还可转换债券等债务，通过多种手段化解债务危机，此次协议正是国美努力自救的多重举措的一个缩影。

港股市场对于这一利好亦给予了强烈的反应，今日国美零售早盘高开高走，截止午间收市上涨了超15%。随着国美零售转型的进一步落地、开展，配合积极解决债务问题的多种举措，预计其经营状况将继续好转。



话题 Press release summary

部门 消费者
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