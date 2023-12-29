Novationwire启动定制化墨西哥新闻稿发布服务以帮助国际公司开拓当地市场

新加坡, 2023年12月28日 - (亚太商讯) - 作为全球领先的新闻稿发布平台，Novationwire (https://www.novationwire.com)推出了面向欲扩大墨西哥市场份额的公司而定制的西班牙语新闻稿发布服务。这些本地化服务利用先进的语言处理技术和深入的区域专业知识，帮助国际品牌制定与墨西哥受众产生共鸣的本地化内容，以驱动参与。

Novationwire首席营销官特里·罗宾斯表示:“随着墨西哥数字经济的快速扩张，这个国家为跨行业的全球品牌带来了重大的增长机遇。我们的新西班牙语新闻稿发布解决方案使企业能够开发本地化的传播策略，以抓住这片蓬勃发展的市场格局，在当地建立深入的联系。”

Novationwire面向墨西哥的新闻稿项目的核心是一款人工智能内容创作工具，它通过训练庞大的西班牙语营销和公关素材数据集而成。“我们的系统研究了数百万个墨西哥媒体报道和新闻稿样本，深入理解这个市场中所关注的文化细微差别、主题和叙事方式。” 罗宾斯解释道。

在这些见解的基础上，Novationwire的AI助手帮助国际品牌调整其关键信息，塑造出迎合墨西哥受众口味的引人入胜的故事角度。“我们的技术不仅仅是将英语新闻稿翻译成西班牙语，而是完全原创具有当地相关性的西班牙语内容。” 罗宾斯说，“这种本地化方法使参与度和转化率提高了多达5倍。”

此外，Novationwire还提供针对性的墨西哥媒体发布和意见领袖推广服务，利用其搜集的记者、博主和数字意见领袖专有数据库。 “我们仔细整理了墨西哥媒体格局中的西班牙语联系人，从主要报纸到利基刊物再到社交媒体创作者。” 罗宾斯指出。

早期采用Novationwire墨西哥新闻稿发布计划的客户已经看到了可观的成果。“一家欧洲电商公司利用我们的服务来宣传一个面向墨西哥消费者的新的墨西哥定制手机应用和网上商店。” 罗宾斯解释说，“在发布本地化新闻稿的两个月内，他们从墨西哥的网站流量增加了382%，应用日下载量增加了212%，墨西哥社交媒体关注者增加了456%。”

他补充说:“对于寻求在墨西哥开展有意义的互动的全球公司来说，文化共鸣的叙事方式至关重要。我们定制的解决方案使品牌能够塑造与当今墨西哥的利益、价值观和对话保持一致的叙事。结果说明一切。”

展望未来，Novationwire计划扩大其面向全球重点市场的定制化服务阵容。“我们正在积极开发亚洲、欧洲、中东等高潜力地区的本地化能力。” 罗宾斯说。 “我们的终极目标是为全球公司提供一个统一的平台，以执行覆盖全球关键市场的集成化本地化策略。”

关于Novationwire

Novationwire是一家媒体技术公司，提供新闻稿发布、媒体数据库、监测和分析，以执行一体化的品牌新闻活动。通过其AI平台，Novationwire旨在使新闻稿发布对各类型组织更简单、高效。欲了解更多信息，请访问 www.novationwire.com。

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