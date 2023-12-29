MIKIKI x 卓尔广场 x Market Trend呈献「冬日动感之旅」智能AI照相馆免费拍摄 雪国新奇4D体感互动滑雪体验

香港, 2023年12月28日 - (亚太商讯) - 新鸿基地产旗下新蒲岗MIKIKI及屯门卓尔广场将与Market Trend互动体验游戏制作公司即日至2024年1月1日期间特别打造新颖、刺激又好玩的「冬日动感之旅」主题，以逼真的雪国村庄和幻彩森林冬日场景，让你瞬间投入沉浸式雪地国度、挑战速度极限、率先体验科技与运动结合的玩乐新趋势！于活动推广期内，顾客可以免费试玩全港首个商场大型AI照相馆，拍下冬日主题短片，创意打卡；The Point 会员凭指定积分或于场内消费满指定金额，即可换领游戏预留证，全「身」体验「4D滑雪大挑战」、「GOAL 足球神射手」、「桌上冰壶游戏」等互动体验运动游戏；走在科技与玩乐最前线！

同场加映节日精选礼品换领：The Point会员凭指定积分及即日电子货币消费满指定金额，即可免费换领西班牙气酒、蜜桃乌龙茶及运动水樽！

首个商场智能AI照相馆 . 三大刺激体感互动游戏

MIKIKI及卓尔商场将摇身变成雪国村庄与幻彩森林，在一片冰蓝的雪山与森林之间，让你彷佛置身迷人雪地景致！Market Trend特别为今次「冬日动感之旅」以AI技术创作两位Pixel Sports的主角Bruce及Charlotte于雪国村庄带领各位参加者投入沈浸式数码体感互动之旅，并置身于各个游戏之中为大家打打气！透过4D体感互动游戏「4D滑雪大挑战」摆动身体避开赛道中的障碍物，加上特效吹风机即时送上阵阵冷风，一尝在雪地迎风飞驰的自在体验；为迎合冬日主题，商场更推出难得一遇的「桌上冰壶游戏」，让玩家在香港也能体验雪地冰壶运动。此外，MIKIKI独有的「GOAL足球神射手」同样不容错过，化身足坛明星，全力将足球射向触控屏幕，享受疯狂入球的惊人魔力。

全情投入运动激战之后，当然少不了重点打卡环节。MIKIKI带来全港首个商场智能AI照相馆，融入崭新科技，为大家创作充满冬日气氛的AI短片！只需扫瞄二维码即可下载专属AI短片，立刻发布于个人社交平台与好友分享喜悦。两个商场更分别以「MIKIKI . 雪国村庄」及「卓尔商场 . 幻彩森林」主题，呈献雪国小屋、绚丽森林等雪地景致，倍添白色节日气氛。

MIKIKI . 雪国村庄

圣诞AI照相馆

与挚友打卡留念是节庆活动不可缺少的环节，今次推介的智能AI照相馆，是首次出现在商场的免费拍摄体验。照相馆可即时为你创作充满冬日气氛的卡通化AI短片，拍下在雪国村庄尽情玩乐的欢乐时刻！只需扫瞄二维码即可下载专属短片，立刻发布于个人社交平台与好友分享圣诞喜悦。

「4D滑雪大挑战」

原来在香港都可以一尝滑雪的滋味！踏上场内逼真的4D体验赛道，风驰电掣、摆动身体避开沿途的障碍物，加上特效吹风机即时送上阵阵冷风，享受在雪地迎风飞驰、非一般的自在体验！

「桌上冰壶游戏」

说起冬日运动，冰壶可谓在香港较少接触的一项。为配合雪地主题，Mikiki推出模拟版的「雪地冰壶游戏」，犹如身处雪地的冰壶比赛。朋友们也可互相较量，一同庆祝普世欢腾的时刻。

「GOAL足球神射手」

热爱足球的你，可以秒速化身神射手，在场内体验最纯粹与疯狂的足球竞技之旅。参加者可射向萤幕上显示的不同分数，向难度挑战，限时内争取高分入球，让你完全享受足球世界的刺激和乐趣。

雪国小屋打卡热点

一轮运动激战后，来到位于雪国村庄大雪山前的梦幻雪国小屋稍作休息。放慢步伐，在唯美的角度静静欣赏山际，看小鹿驾着雪车飞越夜空，堆起可爱的雪人，全方位感受雪国村庄带来的乐趣。

卓尔商场 . 幻彩森林

幻彩雪国森林打卡热点

幻彩森林遍地雪花、一棵棵圣诞树折射出梦幻柔和的光影，加上幻彩圣诞鹿及浸光圣诞森林，是打卡好去处!体验滑雪挑战和冰壶游戏后，你还可以与一众好友在幻彩森林树阵前找到包装精美、超大型的圣诞礼物，一起共享欢乐！

「桌上冰壶游戏」

幻彩森林里同样设有吸睛的桌上冰壶游戏，可以与大班好友互相挑战畅玩，一同庆祝普世欢腾的时刻。模拟版的赛道，犹如身处雪地的冰壶比赛，是不可多得的冬日特式团体活动。

「4D滑雪大挑战」

来到幻彩森林开展冒险之旅，踏上场内逼真的4D体验赛道，风驰电掣、摆动身体避开沿途的障碍物，加上特效吹风机即时送上阵阵冷风，在室内享受雪地迎风飞驰、刺激好玩的速度体验！

自然趣味工作坊 亲手制作圆木彩绘及浮游花瓶

喜欢大自然又动静佳宜的你，绝对不能错过MIKIKI及卓尔广场精心准备的趣味工作坊，其中「圣诞再造圆木彩绘工作坊」利用回收的木材、升级再造，绘出自己专属的圣诞挂饰，既有温度又能温暖空间；而「疗愈浮游花瓶工作坊」则可将自选干花材配上专用矿物油，制成通透唯美的质感小花瓶，为家居添上和谐冬日气息。The Point会员凭指定积分及即日电子货币消费满指定金额，即可换领活动预留证，发挥创意，打造精致简单的摆设，甚至手作新手亦能轻松完成！

MIKIKI x 卓尔广场 . 自然趣味工作坊：

「疗愈浮游花瓶工作坊」

日期：Mikiki – 2023年12月30日 (星期六) / 卓尔广场 – 2023年12月31日 (星期日)

时间：下午3时及4时 (每节45分钟)

参加办法：The Point 会员凭2,000积分及于活动当日在场内即日以电子货币消费满HK$500 (累积最多两组消费单据，其中组必须为零售商户发票)，即可换领活动预留证，参与活动一次。(每节名额8个)

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