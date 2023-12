Thursday, 28 December 2023, 18:46 HKT/SGT Share: MIKIKI x 卓尔广场 x Market Trend呈献「冬日动感之旅」智能AI照相馆免费拍摄 雪国新奇4D体感互动滑雪体验 刺激冬日运动主题互动游戏 缔造独一无二冬日回忆

变身手作达人 自制环保升级圆木彩绘及疗愈浮游花瓶摆设

同时享受沉浸式数码动感雪国村庄与幻彩森林魅力

香港, 2023年12月28日 - (亚太商讯) - 新鸿基地产旗下新蒲岗MIKIKI及屯门卓尔广场将与Market Trend互动体验游戏制作公司即日至2024年1月1日期间特别打造新颖、刺激又好玩的「冬日动感之旅」主题,以逼真的雪国村庄和幻彩森林冬日场景,让你瞬间投入沉浸式雪地国度、挑战速度极限、率先体验科技与运动结合的玩乐新趋势!于活动推广期内,顾客可以免费试玩全港首个商场大型AI照相馆,拍下冬日主题短片,创意打卡;The Point 会员凭指定积分或于场内消费满指定金额,即可换领游戏预留证,全「身」体验「4D滑雪大挑战」、「GOAL 足球神射手」、「桌上冰壶游戏」等互动体验运动游戏;走在科技与玩乐最前线! 同场加映节日精选礼品换领:The Point会员凭指定积分及即日电子货币消费满指定金额,即可免费换领西班牙气酒、蜜桃乌龙茶及运动水樽! 首个商场智能AI照相馆 . 三大刺激体感互动游戏 MIKIKI及卓尔商场将摇身变成雪国村庄与幻彩森林,在一片冰蓝的雪山与森林之间,让你彷佛置身迷人雪地景致!Market Trend特别为今次「冬日动感之旅」以AI技术创作两位Pixel Sports的主角Bruce及Charlotte于雪国村庄带领各位参加者投入沈浸式数码体感互动之旅,并置身于各个游戏之中为大家打打气!透过4D体感互动游戏「4D滑雪大挑战」摆动身体避开赛道中的障碍物,加上特效吹风机即时送上阵阵冷风,一尝在雪地迎风飞驰的自在体验;为迎合冬日主题,商场更推出难得一遇的「桌上冰壶游戏」,让玩家在香港也能体验雪地冰壶运动。此外,MIKIKI独有的「GOAL足球神射手」同样不容错过,化身足坛明星,全力将足球射向触控屏幕,享受疯狂入球的惊人魔力。 全情投入运动激战之后,当然少不了重点打卡环节。MIKIKI带来全港首个商场智能AI照相馆,融入崭新科技,为大家创作充满冬日气氛的AI短片!只需扫瞄二维码即可下载专属AI短片,立刻发布于个人社交平台与好友分享喜悦。两个商场更分别以「MIKIKI . 雪国村庄」及「卓尔商场 . 幻彩森林」主题,呈献雪国小屋、绚丽森林等雪地景致,倍添白色节日气氛。 MIKIKI . 雪国村庄 圣诞AI照相馆 与挚友打卡留念是节庆活动不可缺少的环节,今次推介的智能AI照相馆,是首次出现在商场的免费拍摄体验。照相馆可即时为你创作充满冬日气氛的卡通化AI短片,拍下在雪国村庄尽情玩乐的欢乐时刻!只需扫瞄二维码即可下载专属短片,立刻发布于个人社交平台与好友分享圣诞喜悦。 「4D滑雪大挑战」 原来在香港都可以一尝滑雪的滋味!踏上场内逼真的4D体验赛道,风驰电掣、摆动身体避开沿途的障碍物,加上特效吹风机即时送上阵阵冷风,享受在雪地迎风飞驰、非一般的自在体验! 「桌上冰壶游戏」 说起冬日运动,冰壶可谓在香港较少接触的一项。为配合雪地主题,Mikiki推出模拟版的「雪地冰壶游戏」,犹如身处雪地的冰壶比赛。朋友们也可互相较量,一同庆祝普世欢腾的时刻。 「GOAL足球神射手」 热爱足球的你,可以秒速化身神射手,在场内体验最纯粹与疯狂的足球竞技之旅。参加者可射向萤幕上显示的不同分数,向难度挑战,限时内争取高分入球,让你完全享受足球世界的刺激和乐趣。 雪国小屋打卡热点 一轮运动激战后,来到位于雪国村庄大雪山前的梦幻雪国小屋稍作休息。放慢步伐,在唯美的角度静静欣赏山际,看小鹿驾着雪车飞越夜空,堆起可爱的雪人,全方位感受雪国村庄带来的乐趣。 卓尔商场 . 幻彩森林 幻彩雪国森林打卡热点 幻彩森林遍地雪花、一棵棵圣诞树折射出梦幻柔和的光影,加上幻彩圣诞鹿及浸光圣诞森林,是打卡好去处!体验滑雪挑战和冰壶游戏后,你还可以与一众好友在幻彩森林树阵前找到包装精美、超大型的圣诞礼物,一起共享欢乐! 「桌上冰壶游戏」 幻彩森林里同样设有吸睛的桌上冰壶游戏,可以与大班好友互相挑战畅玩,一同庆祝普世欢腾的时刻。模拟版的赛道,犹如身处雪地的冰壶比赛,是不可多得的冬日特式团体活动。 「4D滑雪大挑战」 来到幻彩森林开展冒险之旅,踏上场内逼真的4D体验赛道,风驰电掣、摆动身体避开沿途的障碍物,加上特效吹风机即时送上阵阵冷风,在室内享受雪地迎风飞驰、刺激好玩的速度体验! 自然趣味工作坊 亲手制作圆木彩绘及浮游花瓶 喜欢大自然又动静佳宜的你,绝对不能错过MIKIKI及卓尔广场精心准备的趣味工作坊,其中「圣诞再造圆木彩绘工作坊」利用回收的木材、升级再造,绘出自己专属的圣诞挂饰,既有温度又能温暖空间;而「疗愈浮游花瓶工作坊」则可将自选干花材配上专用矿物油,制成通透唯美的质感小花瓶,为家居添上和谐冬日气息。The Point会员凭指定积分及即日电子货币消费满指定金额,即可换领活动预留证,发挥创意,打造精致简单的摆设,甚至手作新手亦能轻松完成! MIKIKI x 卓尔广场 . 自然趣味工作坊: 「疗愈浮游花瓶工作坊」 日期:Mikiki – 2023年12月30日 (星期六) / 卓尔广场 – 2023年12月31日 (星期日) 时间:下午3时及4时 (每节45分钟) 参加办法:The Point 会员凭2,000积分及于活动当日在场内即日以电子货币消费满HK$500 (累积最多两组消费单据,其中组必须为零售商户发票),即可换领活动预留证,参与活动一次。(每节名额8个)



