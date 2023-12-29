Dustykid《拥抱展》于北角汇压轴登场

香港, 2023年12月28日 - (亚太商讯) - 每逢12月，想必大家都会为今年的自己「大事回顾」，再为新一年订立新目标？有否想过于来年，抹去内心灰尘，重遇闪闪发亮的自己吗？本地疗愈系插画品牌Dustykid于即日起至2024年1月8日在北角汇呈献全港最疗愈、最暖笠笠的「Dustykid拥抱展」，「尘」将透过多幅治愈系插画和窝心文字，分享不同的拥抱方法，让大家学懂拥抱生命中的各种美事，在冬日为心灵取暖！场内「尘」主题精品小店更为大家准备多款限量主题精品以供选购，不妨当做奖励自己或赠送好友的窝心礼物！5呎高「巨尘」亦会在指定日子现身，给尘粉一个抱抱，万勿错过「尘」快闪见面及派心活动，锁定日子捕捉这粒巨尘！同场更可换费换领「尘抱抱棉花糖」，让爱意溶化心头！一于趁除夕到访北角汇，抹去内心灰尘，让自己重新闪闪发亮，拥抱美好新一年！

好好拥抱之旅！4大刷亮心灵展区打卡位

是次Dustykid于北角汇举办大型「拥抱展」，让大家学习放开，迎接爱你的人， 令大家佳节过得有温度。「Dustykid 尘」是香港作家陈尘笔下的角色，是一班尘：来自五湖四海的每粒尘，各有不同经历，堆积在某个地方，每天陪伴大家体会生命上的欢笑哀愁。跟尘诉说一下心事，或会透过它简单的说话发掘到一些人生小道理。

Dustykid 「拥抱展」@北角汇

日期：即日起至2024年1月8日

时间：中午12时至晚上8时

地点：北角汇2期1楼114号铺 (近 Wacoal)

入场费：全免

今次展览，Dustykid借着插画、文字、精品，让大家与内心对话，经历「放开、迎接、拥抱」三个步骤，打开心窗，迎接暖流，再抱紧值得珍惜的人、事、物。「巨尘」更会以限定日子现身，欢迎免费抱抱，绝对值得到场打卡，兼入手限量精品！

「尘．拥抱内心展览」

旅程一：展开拥抱之旅

「尘」已在入口招手迎接大家，快敞开心扉，抺走内心灰尘，拥抱自我疗愈之旅！

大家更可在入口看到「尘爸」陈尘为大家送上亲笔手绘的画作，迎接拥抱之旅。

旅程二：4大刷亮心灵区

第1区：拥抱6式

从枕头、猫咪、亲人、朋友、爱心到自己，伤心时可以拥抱的事物其实有很多！但切记不要拥抱过去的痛楚……

第2区：打气箴言

句句暖入心坎的说话，记得要和最爱的人分享！

第3区：放下与拥抱

从放下过去、执着到拥抱快乐、希望，是每个人需经历的阶段。

第4区：拥抱自己

自己就是最好的礼物！把遗憾、失落的尘埃赶走，让心灵重新闪闪发亮！

旅程三：「尘」式打卡点

Dustykid送粒「尘」陪你过除夕，超级可爱！尘及微尘更化身大型吹气角色，好让大家一尝抱抱滋味！打个卡，为刷亮心灵来一个见证！

旅程四：「尘」主题精品小店

旅途怎少得带纪念品回家？同场设有限量主题精品以供选购，部分纪念品都是首次亮相的限量商品，包括捏捏尘．舒压匙扣、尘打气印章、尘御守、尘文句铝牌、吸水垫及尘隔热垫等，不妨当做奖励自己，或与亲友分享有温度的礼物！

巨尘快闪北角汇 打卡即有赏

Dustykid「拥抱展」教大家学懂拥抱，如果见到5呎高「巨尘」，当然要好好捕捉！除夕日「巨尘」将快闪现身北角汇，给大家一个拥抱，为大家打气！看到小尘埃巨大化，可爱程度倍增，相信会会心微笑。捕获「巨尘」的尘粉只需即场追踪Dustykid 及北角汇Instagram帐号 ，更有额外礼遇！

免费换领「尘抱抱棉花糖」

尘将化成绵绵蜜蜜的棉花煻！大家拥抱内心过后，可于除夕细尝绵绵蜜蜜的小尘造型棉花糖，爱意溶化心头。The Point会员只需以电子消费满HK$100并登记积分，即可免费换领「尘抱抱棉花糖」一支。

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network