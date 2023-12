Thursday, 28 December 2023, 13:52 HKT/SGT Share: Dustykid《拥抱展》于北角汇压轴登场 为尘粉心灵大扫除 限定尘Pop Up 店 「巨尘」出没注意任抱 化身甜心棉花糖免费大派送

香港, 2023年12月28日 - (亚太商讯) - 每逢12月,想必大家都会为今年的自己「大事回顾」,再为新一年订立新目标?有否想过于来年,抹去内心灰尘,重遇闪闪发亮的自己吗?本地疗愈系插画品牌Dustykid于即日起至2024年1月8日在北角汇呈献全港最疗愈、最暖笠笠的「Dustykid拥抱展」,「尘」将透过多幅治愈系插画和窝心文字,分享不同的拥抱方法,让大家学懂拥抱生命中的各种美事,在冬日为心灵取暖!场内「尘」主题精品小店更为大家准备多款限量主题精品以供选购,不妨当做奖励自己或赠送好友的窝心礼物!5呎高「巨尘」亦会在指定日子现身,给尘粉一个抱抱,万勿错过「尘」快闪见面及派心活动,锁定日子捕捉这粒巨尘!同场更可换费换领「尘抱抱棉花糖」,让爱意溶化心头!一于趁除夕到访北角汇,抹去内心灰尘,让自己重新闪闪发亮,拥抱美好新一年! 好好拥抱之旅!4大刷亮心灵展区打卡位 是次Dustykid于北角汇举办大型「拥抱展」,让大家学习放开,迎接爱你的人, 令大家佳节过得有温度。「Dustykid 尘」是香港作家陈尘笔下的角色,是一班尘:来自五湖四海的每粒尘,各有不同经历,堆积在某个地方,每天陪伴大家体会生命上的欢笑哀愁。跟尘诉说一下心事,或会透过它简单的说话发掘到一些人生小道理。 Dustykid 「拥抱展」@北角汇 日期:即日起至2024年1月8日 时间:中午12时至晚上8时 地点:北角汇2期1楼114号铺 (近 Wacoal) 入场费:全免 今次展览,Dustykid借着插画、文字、精品,让大家与内心对话,经历「放开、迎接、拥抱」三个步骤,打开心窗,迎接暖流,再抱紧值得珍惜的人、事、物。「巨尘」更会以限定日子现身,欢迎免费抱抱,绝对值得到场打卡,兼入手限量精品! 「尘.拥抱内心展览」 旅程一:展开拥抱之旅 「尘」已在入口招手迎接大家,快敞开心扉,抺走内心灰尘,拥抱自我疗愈之旅! 大家更可在入口看到「尘爸」陈尘为大家送上亲笔手绘的画作,迎接拥抱之旅。 旅程二:4大刷亮心灵区 第1区:拥抱6式 从枕头、猫咪、亲人、朋友、爱心到自己,伤心时可以拥抱的事物其实有很多!但切记不要拥抱过去的痛楚…… 第2区:打气箴言 句句暖入心坎的说话,记得要和最爱的人分享! 第3区:放下与拥抱 从放下过去、执着到拥抱快乐、希望,是每个人需经历的阶段。 第4区:拥抱自己 自己就是最好的礼物!把遗憾、失落的尘埃赶走,让心灵重新闪闪发亮! 旅程三:「尘」式打卡点 Dustykid送粒「尘」陪你过除夕,超级可爱!尘及微尘更化身大型吹气角色,好让大家一尝抱抱滋味!打个卡,为刷亮心灵来一个见证! 旅程四:「尘」主题精品小店 旅途怎少得带纪念品回家?同场设有限量主题精品以供选购,部分纪念品都是首次亮相的限量商品,包括捏捏尘.舒压匙扣、尘打气印章、尘御守、尘文句铝牌、吸水垫及尘隔热垫等,不妨当做奖励自己,或与亲友分享有温度的礼物! 巨尘快闪北角汇 打卡即有赏 Dustykid「拥抱展」教大家学懂拥抱,如果见到5呎高「巨尘」,当然要好好捕捉!除夕日「巨尘」将快闪现身北角汇,给大家一个拥抱,为大家打气!看到小尘埃巨大化,可爱程度倍增,相信会会心微笑。捕获「巨尘」的尘粉只需即场追踪Dustykid 及北角汇Instagram帐号 ,更有额外礼遇! 免费换领「尘抱抱棉花糖」 尘将化成绵绵蜜蜜的棉花煻!大家拥抱内心过后,可于除夕细尝绵绵蜜蜜的小尘造型棉花糖,爱意溶化心头。The Point会员只需以电子消费满HK$100并登记积分,即可免费换领「尘抱抱棉花糖」一支。



话题 Press release summary



部门 消费者, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network