普华和顺旗下四川睿健医疗引入国家队创投基金

香港, 2023年12月27日 - (亚太商讯) - 最近不少公司趁大市调整部署新动作,一向在市场上比较低调的普华和顺(1358)于上周五就发布了公告,表示公司的非全资附属四川睿健医疗计划引入了国家队的深创投制造业转型升级新材料基金作为重要股东。 根据公司公告,深创投制造业转型升级新材料基金、普华和顺全资附属公司美宜科投资、四川睿健医疗的原始少数股东及公司非全资附属四川睿健医疗订立投资协议,深创投制造业转型升级新材料基金同意以代价1.4亿元人民币(下同)认购宁波医惠(原始少数股东之一)的1,571.23万股四川睿健医疗股份,并同时以代价1.4亿元认购四川睿健医疗发行的1,513.04万股新股。 股份转让及股份认购后,公司透过美宜科投资持有四川睿健医疗51%股权将调整为48.49%,而四川睿健医疗将继续为公司非全资附属公司,其业绩、资产及负债将继续于集团的财务报表综合入账。与此同时,深创投制造业转型升级新材料基金将持有四川睿健医疗10.05%股权。 通过深创投制造业转型升级新材料基金入股四川睿健医疗,后者不但进一步引入了重量级国家队创投基金,扩大股东基础,且持续助力其未来的长期稳健发展;同时也反映了四川睿健医疗的强大综合实力及市场地位,相信未来潜在价值远不止目前的估值。 估值27亿 两年翻倍 普华和顺于2021年11月底公布以现金代价9,946万美元(约6.32亿元),收购医疗器械公司四川睿健医疗51%股权,按此计四川睿健医疗当时估值约13亿元。而值得留意的是,按最新的公司公告披露,四川睿健医疗的最新估值为27亿元。换言之,两年后四川睿健医疗的估值已倍翻。 事实上,四川睿健医疗在过去两年以来的业绩持续显著增长。于2019年至2022年间,四川睿健医疗的业务收入复合年增长率(CAGR)达到36.9%,而除税后净溢利的同期CAGR则为34.6%,在2022年更达到8,670万元。由此可见,四川睿健医疗的综合实力强劲,市场地位稳固,在过去疫情期间一直能够保持着良好的收益增速。 四川睿健医疗是一家主要从事研发、制造及销售血液净化医疗器械的公司。根据普华和顺的2023年中期业绩公告显示,四川睿健医疗于期内的业绩继续保持强劲增长,收入达约1.87亿元,同比大幅增加92.0%。 市场研究报告显示,2022年全球血液透析市场规模已达870亿美元,预计2028年市场规模将达到1,114亿美元。由于中国人口老龄化趋势加快,代谢性疾病发病率不断上升,终末期肾病患者增多,国内血液透析治疗需求庞大,血液净化医疗器械在需求方 面仍有广大空间。如前述,普华和顺的血液净化业务自收购四川睿健医疗以来,持续录得快速增长。除现有透析耗材产品外, 集团也在进行用于连续性肾脏替代治疗的耗材产品的研发开拓。集团在中期报告里表示将通过各项资源的整合,投入血液净化产品板块研发,加快血液净化产品板块的销售网络拓展,以提升市场份额。 而此次的股份认购所得款项亦将用于四川睿健医疗主营业务产品(包括连续性肾脏替代疗法(CRRT)、透析器、滤过器、灌流器、血管通路等)的研发、注册以及产线建设。市场普遍认为,这次股份认购所得款项将增加四川睿健医疗的财务灵活性,增强其继续研发候选产品以及把握未来扩张及发展机遇的能力。四川睿健医疗另拟将股份认购所得款项用于推进其管线项目的研发及商业化以及扩建生产设施。 综上可见,四川睿健医疗的前景十分亮丽。 国家队基金入股加大关注 行业前景加上公司实力强劲外,四川睿健医疗此次引入深创投制造业转型升级新材料基金,亦是令市场加倍关注公司的原因。据悉,该基金是一间于2020年在中国成立的有限合伙企业。投资者由国家制造业转型升级基金股份有限公司拥有 81.82% 权益 、深圳市引导基金投资有限公司拥有7.27% 权益、深圳市鲲鹏股权投资有限公司拥有5.45%权益、深圳市罗湖引导基金投资有限公司拥有3.64%权益、深圳市创新投资集团有限公司拥有1.32%权益,及深创投红土私募股权投资基金管理 (深圳)有限公司拥有0.5%权益。 国家制造业转型升级基金股份有限公司由中华人民共和国财政部拥有15.29%权益、国开金融有限责任公司拥有13.59%权益、中国烟草总公司拥有10.19%权益、中国保险投资基金二期(有限合伙)拥有10.19%权益、北京亦庄国际投资发展有限公司拥有6.79%权益、中国太平洋人寿保险股份有限公司拥有6.79%权益、长江产业投资集团有限公司拥有6.79%权益、 浙江制造业转型升级产业投资有限公司拥有6.79%权益及其他12名股东合共拥有23.58% 权益。而深创投红土私募股权投资基金管理( 深圳 )有限公司为深圳市创新投资集团有限公司的全资附属公司。深创投则为一间以创业投资为核心的综合性投资集团,于多间权威机构进行的创业投资机构综合排名中,连续多年名列前茅。 在国家队基金背书下,四川睿健医疗的未来发展势必被市场进一步看好,估值亦有望随业务扩张而上扬。 北京瑞健生物是另一只金蛋 过去多年以来,普华和顺通过收购助力不少企业实现良好发展,像于2014年以逾8亿元收购从事研发、生产及销售再生医用生物材料和骨科植入物产品的北京天新福医疗器材有限公司100%股权,并于其后的2017年透过转让天新福80%股权,收购在美国上市的生物制药公司CBPO(China Biologic Products Holdings)总值5.13亿美元股份,每股作价相当于93美元,较其上个交易日收报折让4.27%。此项交易令普华和顺产生溢利约23亿元。完成后,普华和顺成为CBPO单一最大股东,持股16.66%。 于2020年,普华和顺以42.59亿元,即每股120美元出售其所持有的CBPO股权,不但令集团实现10.6亿元利润,同时以约21.3亿元或出售总价50%用于派发特别股息,为股东创造巨大的利息收益。 这一再反映了普华和顺在孕育投资目标的实力及卓越眼光。刻下除了四川睿健医疗外,公司于2022年初以4.12亿元收购51.5% 股权的北京瑞健生物亦可憧憬。北京瑞健生物是一家在中国从事动物源性组织再生医用生物材料和人体组织修复替代产品的研发与生产的公司,行业前景同样亮丽。预期北京瑞健生物将是另一只金蛋,可加倍留意。 基于旗下持有项目的巨大潜在价值不断释放,普华和顺现价估价便宜,值得逢低吸纳,押宝可也。



