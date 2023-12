Tuesday, 26 December 2023, 20:52 HKT/SGT Share: AsiaPresswire面向DeFi平台和数字货币量化套利平台推出新闻稿解决方案

新加坡, 2023年12月26日 - (亚太商讯) - 领先的新闻稿发布服务商AsiaPresswire推出了定制新闻稿发布解决方案,通过消息定位而不是广泛的行业推广,帮助去中心化金融(DeFi)平台和数字货币算法/套利交易公司实现无与伦比的知名度和公信力。AsiaPresswire首席战略官黄正仁表示:“我们通过提供专业媒体和数据平台曝光,帮助DeFi和电子交易的创新者影响声誉,这些曝光机会以前仅限于大型金融企业。” 他解释说,AsiaPresswire通过新闻稿分发服务为客户提供广泛的行业专家曝光和认可: AI优化的行业翻译 AsiaPresswire独有的GTP-PRHelper AI可以即时起草和翻译技术复杂的DeFi和定量金融新闻稿,无需占用专业人员宝贵的时间,直接解释如自动做市商、闪电贷款、预言机、流动性挖矿和 delta 对冲策略等专业术语。 精准的媒体和行业目标选择 专有算法能准确识别相关加密货币、衍生品交易、投资数据和web3的记者和分析师,根据他们的专业领域提交新闻稿以保证相关性。这包括对链上数据分析、智能合约自动化、跨场所套利、高频交易、电子做市商和合成资产创造等关键平台的个性化推广。 直接面向市场数据平台 新闻稿直接提交到800多个与AsiaPresswire合作的加密货币指数、交易场所、场外交易平台、新兴投资管理公司、VR网络和数据平台,这些公司都支持公开访问和颠覆传统的透明度、可及性、自动化和去中心化框架。 定量金融领域的专业订制 此外,AsiaPresswire的专业团队还帮助优化消息叙述,以产生最大经济影响,帮助客户攻克金融科技创新的障碍,同时以简单直接的方式传达复杂的能力,既吸引行业专家,也吸引主流受众。 持续招募买方平台 新型电子交易、主经纪商、托管和顾问出版合作伙伴将继续使用AsiaPresswire提供的优秀公关服务。这些合作伙伴专注于算法收益复制,进一步扩大公司的定制曝光目标群,面向量化基金、交易员、风险投资公司、区块链企业、传统金融机构和监管机构,帮助DeFi颠覆者在去中心化和中心化领域占据主导地位,实现整体生态影响。 黄正仁解释说,他们的整合新闻稿分发和优化方法终于使量化DeFi公司实现了一流的行业专家曝光,这原本需要数年的领域关系建立和技术翻译才能实现。 他补充说:“我们的客户缩短了50%的专业能力积累期,解锁了难以触及的商业机会。客户案例一致突显,我们为其带来了6倍更多的网站访问量和合格线索的提升。我们本质上解决了如何同时用简单直接的方式传达复杂的金融科技创新概念,以影响华尔街和web3的受众这一难题。” 一家客户AlgoFintech成功在TopCoindesk、SmarterWaters、BusinessInsider, Bloomberg, FT.com和其他顶级媒体上发布管理层访谈,其下一代ETH、BTC和稳定币套利模型立即引发了融资和业务合作讨论,因为投资者已经习惯了传统的多资产电子交易系统。 这家公司的CEO指出:“作为一个颠覆百年传统行业的先驱,我们迫切需要确立生态定位并克服质疑未经验证的新技术是否能战胜成熟的商业系统这一障碍。AsiaPresswire无与伦比的DeFi出版渠道和原创视角使我们终于能跨越这些不可能的障碍。” 他继续说: “他们的定制分发方案使我们迅速获得了一流的公信力,极大加速了我们与企业建立合作伙伴关系的对话。我们现在可以顺畅地讨论区块链数据来源的可靠性、可扩展的自动化套利、可控的损失限制和合规托管解决方案等复杂问题,而不必先克服质疑。” 黄正仁总结说:“我们使金融市场领域的下一代革新者通过提供专业的公关曝光能力,通过了这些先驱者面临的严苛的公信力测试。我们的分发优势缩短了创新者面临的其他不可逾越的挑战,这些创新者正在推进算法、区块链和量子计算的融合发展。” 他邀请感兴趣的DeFi交易平台了解更多AsiaPresswire提供的专业公关发布解决方案,这些解决方案专为促进生态系统的爆炸式增长而定制,请访问 www.AsiaPresswire.com。 关于AsiaPresswire AsiaPresswire为公关公司、代理机构、组织和公司提供新闻稿分发解决方案。他们的公关、搜索引擎优化和链接专家团队帮助客户通过计划的公关项目,战略性地利用在线交流来实现业务目标。他们就影响声誉和前景的在线交流问题提供咨询。AsiaPresswire向全球媒体、剪报服务、新闻聚合网站和社交网络分发新闻。他们利用创意的传播工具、人才、专业知识和资源来创造价值。要了解有关GPT-PRHelper及其如何帮助客户全球新闻传播的更多信息,请访问 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



