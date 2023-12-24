Novationwire推出人工智能品牌影响力新闻稿解决方案，助力香港企业

香港, 2023年12月23日 - (亚太商讯) - Novationwire (https://www.novationwire.com) 作为全球新闻稿发布和媒体外展服务的领导者，推出了人工智能驱动的解决方案，旨在帮助香港公司加强其品牌建设和外展活动。 该解决方案名为AI-Branding-Leverage (ABL)，为香港市场的独特需求提供定制的技术和服务。

ABL解决方案的核心是Novationwire专有的自然语言生成(NLG)引擎。 正如Novationwire香港区新任董事总经理Tai女士解释:“我们的NLG平台受训于大量新闻稿和香港媒体文章数据集。 这使AI能生成优化讯息和本地化内容的新闻稿，真正令香港受众产生共鸣。”

新推出的ABL方案亦包含香港重点媒体和网络红人数据库，以便实现精准外展。 Tai女士表示:“我们整合了香港主要刊物、网站和频道的记者和社交媒体网红名单。 这使我们可以精准投放客户新闻稿，为其品牌故事争取更多相关曝光。”

Novationwire ABL解决方案的早期采用者报告称，与以前的努力相比，香港媒体和网红的参与度有所提高。 Tai女士将其归因于该技术编写本地化内容的能力。 她解释道:“虽然英语广泛用于香港商业领域，但整合粤语表达和文化引用有助于加强与本地读者的联系。”

在消费者注意力日益激烈的竞争中， 定制香港本地的新闻稿已成为当务之急。 Tai女士说:“在讯息过载的环境下脱颖而出，需要以更有机的而不是宣传的方式吸引读者。 我们的AI具备所需的上下文意识，以取得这种平衡。”

展望未来，Novationwire计划扩大其ABL品牌下提供的功能。 Tai女士透露:“我们正在探索与香港热门直播平台和播客频道的潜在整合。” 我们的目标是为企业提供全方位工具，创作针对这个动态市场的跨格式品牌故事。”

在Tai女士看来，ABL解决方案的香港推出突显了Novationwire专注应对地区差异的重点。 她说:“要在亚洲市场取得成功，即使是相邻市场之间也需要欣赏细微差异。 我们将持续提升技术，帮助各地品牌以本地化方式讲述有影响力的故事。”

关于Novationwire

Novationwire是一家媒体技术公司，提供新闻稿发布、媒体数据库、监测和分析，以执行一体化的品牌新闻活动。通过其AI平台，Novationwire旨在使新闻稿发布对各类型组织更简单、高效。欲了解更多信息，请访问 novationwire.com。

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