Saturday, 23 December 2023, 21:21 HKT/SGT Share: Novationwire推出人工智能品牌影响力新闻稿解决方案,助力香港企业

香港, 2023年12月23日 - (亚太商讯) - Novationwire (https://www.novationwire.com) 作为全球新闻稿发布和媒体外展服务的领导者,推出了人工智能驱动的解决方案,旨在帮助香港公司加强其品牌建设和外展活动。 该解决方案名为AI-Branding-Leverage (ABL),为香港市场的独特需求提供定制的技术和服务。 ABL解决方案的核心是Novationwire专有的自然语言生成(NLG)引擎。 正如Novationwire香港区新任董事总经理Tai女士解释:“我们的NLG平台受训于大量新闻稿和香港媒体文章数据集。 这使AI能生成优化讯息和本地化内容的新闻稿,真正令香港受众产生共鸣。” 新推出的ABL方案亦包含香港重点媒体和网络红人数据库,以便实现精准外展。 Tai女士表示:“我们整合了香港主要刊物、网站和频道的记者和社交媒体网红名单。 这使我们可以精准投放客户新闻稿,为其品牌故事争取更多相关曝光。” Novationwire ABL解决方案的早期采用者报告称,与以前的努力相比,香港媒体和网红的参与度有所提高。 Tai女士将其归因于该技术编写本地化内容的能力。 她解释道:“虽然英语广泛用于香港商业领域,但整合粤语表达和文化引用有助于加强与本地读者的联系。” 在消费者注意力日益激烈的竞争中, 定制香港本地的新闻稿已成为当务之急。 Tai女士说:“在讯息过载的环境下脱颖而出,需要以更有机的而不是宣传的方式吸引读者。 我们的AI具备所需的上下文意识,以取得这种平衡。” 展望未来,Novationwire计划扩大其ABL品牌下提供的功能。 Tai女士透露:“我们正在探索与香港热门直播平台和播客频道的潜在整合。” 我们的目标是为企业提供全方位工具,创作针对这个动态市场的跨格式品牌故事。” 在Tai女士看来,ABL解决方案的香港推出突显了Novationwire专注应对地区差异的重点。 她说:“要在亚洲市场取得成功,即使是相邻市场之间也需要欣赏细微差异。 我们将持续提升技术,帮助各地品牌以本地化方式讲述有影响力的故事。” 关于Novationwire Novationwire是一家媒体技术公司,提供新闻稿发布、媒体数据库、监测和分析,以执行一体化的品牌新闻活动。通过其AI平台,Novationwire旨在使新闻稿发布对各类型组织更简单、高效。欲了解更多信息,请访问 novationwire.com。 Media Contact Brand: Novationwire Contact: Eric Lee Email: support@Novationwire.com Website: https://www.Novationwire.com SOURCE: Novationwire



话题 Press release summary



部门 Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Dec 19, 2023 10:31 HKT/SGT Novationwire战略新闻稿发布助力财务顾问和财富管理公司提升营销策略 Dec 18, 2023 13:59 HKT/SGT Novationwire揭示外汇交易平台拓展影响力的10种方式 Dec 12, 2023 10:13 HKT/SGT Novationwire推出专为马来西亚定制的人工智能品牌传播服务 Dec 4, 2023 10:38 HKT/SGT Novationwire在印尼的媒体关系网络促进新闻稿分发更高效 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   