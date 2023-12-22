「普洱茶IPO第一股」澜沧古茶于香港交易所主板正式挂牌



香港, 2023年12月22日 - (亚太商讯) - 普洱澜沧古茶股份有限公司（「澜沧古茶」或 「公司」，连同其附属公司，统称「集团」；股份代号：6911.HK），中国知名的普洱茶公司，今日上午于香港联合交易所有限公司（「 香港交易所 」）主板正式上市并开始买卖。 澜沧古茶是次全球发售21,000,000股股份（假设超额配股权未获行使），每股发售股份最终发售价为 10.70港元，对应发行规模224.7百万港元（假设超额配股权未获行使）。公司于香港公开发售获超额认购，接获有效申请为初步可供认购发售股份总数的约13.23倍，而国际发售亦获超额认购约1.32倍。香港公开发售及国际发售最终发售股份数目分别为2,100,000股及18,900,000股，各占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%及90%。 澜沧古茶品牌之历史可追溯至1966年，创始人制茶大师杜春峄女士深耕茶行业超57年，带领着澜沧古茶成为如今中国知名的普洱茶品牌之一。凭借严格品质要求贯穿整个产业链，澜沧古茶是中国极少数在原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有经验的茶公司之一。澜沧古茶产品以普洱茶为主，覆盖红茶、白茶及调味茶等。根据弗若斯特沙利文报告，按二零二二年普洱茶产品产生的收益计算，澜沧古茶是中国第三大普洱茶公司。该报告预计，2027年中国茶叶市场规模将达4,412亿元，并预测2022年至2027年期间，普洱茶、红茶复合年增长率超6.5%，白茶甚至达17.1%。 以澜沧古茶为核心品牌，公司开发和建构了「1966」及「茶妈妈」两条产品线。其中，「1966」专注于经典普洱茶叶产品的开发、生产和销售，为公司业绩基石，收益占比维持在65%以上，该产品线备受普洱茶爱好者推崇，多项基石产品如熟茶乌金等拥有成功的迭代往绩。2014年，公司善用自身于普洱茶产品开发的丰富经验，推出「茶妈妈」产品线，将业务拓展至红茶、白茶及调味茶等其他茶类，采用杯装茶及袋泡茶等产品形式，丰富产品组合。于2020年、2021年、2022年, 茶妈妈的收益分别为人民币94.8百万元、人民币126.7百万元、人民币144.4百万元。我们相信，随着产品组合的丰富，茶妈妈将成为下一个增长来源。此外，澜沧古茶于2022年7月推出新产品线「岩冷」，这些产品线可满足普洱茶爱好者、资深茶友、大众消费者及购买力较强的新中产消费者等不同消费群体的各种需求。 凭借合优质毛茶采购能力、累积多年的独特生产工艺和严格的品质控制措施，澜沧古茶多年来持续向市场推出优质的产品，其风味独有，易认且始终如一。澜沧古茶的绝大部分茶叶采自云南三大普洱茶产区：普洱、临沧及西双版纳。其中，普洱景迈山拥有若干世上最大、最古老、保育最良好的古茶树种植园。根据弗若斯特沙利文报告，按往绩期间的采购量计，澜沧古茶是景迈山古茶树毛茶最大买家。2023年九月，该地区的古茶树种植园已被列入世界文化遗产名录。在该地区深耕多年，公司长期以来已与景迈山主要合作社建立了牢固关系，该种植园被列入世界遗产后，公司品牌形象及产品的受欢迎程度预期将因此获益。 澜沧古茶已建立了覆盖全渠道的完善的销售网络，全国性销售网络由直营网络及经销商销售网络组成。截至2023年12月5日，公司已有559家线下门店，其中23家为自营门店，536家为经销商营运的门店。截至2023年6月30日，约70%经销商已加入销售网络超过三年。同时，公司持续发展线上业务，在天猫、微信、抖音、快手及京东在内的各种知名线上平台设有网店。公司也扩展大型客户渠道，包括大型连锁超市及平台运营网店。 澜沧古茶执行董事兼总经理王娟女士表示「今日是澜沧古茶重要的里程碑，公司顺利登陆香港联合交易所，体现了投资者对我们长远发展的信心。作为香港资本市场上普洱茶IPO第一股，未来澜沧古茶将继续践行『匠心持守真味，奉献健康好茶』的使命，充分把握中国茶行业的发展机遇，通过升级和打造现代化生产、物流、仓储中心，持续扩张销售网络，发力多产品线多渠道扩展，拓展产品研发创新及迭代能力，投入数字化系统建设幷强化品牌形象及客户认知等多种途径，致力于成就百年茶品牌。」



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