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  • Saturday, December 23, 2023
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Friday, 22 December 2023, 19:38 HKT/SGT
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将军澳中心 冬日奖赏三重奏
逢星期日赚取7倍积分 购物尽获近$5,000回赠
使用Point Dollar消费额外赚 累积最高消费赢名贵礼遇
同场加映全港首个光之美少女电影主题Pop-up Store 独家换领三大极罕礼品

香港, 2023年12月22日 - (亚太商讯) - 圣诞新年即将来到，是时候好好消费，犒赏身边挚爱亲朋，以及忙碌了一整年的自己！将军澳中心由即日起推出多项消费奖赏，包括最高可赚7倍积分的「冬日7x赏」、送你HK$4,750回赠的「星级购物赏」，以及豪赏按摩椅、iPad等价值超过HK$60,000礼遇的「最高消费赏」，多重奖赏令今个冬季消费停不了，奖励赏不完！同场更加映《电影光之美少女All Stars F》电影主题Pop-up Store，除了特设16个1:1 光之美少女的梦幻舞台打卡位及过百款限量版及独家发售商品，在将军澳中心场内消费满指定金额更可以换领电影限定版保温壶、咕𠱸及限定文件夹，全城以购物狂热抵御寒冬！

「冬日7x赏」：指定日子专享3、5、7倍积分奖赏

将军澳中心推出的「冬日奖赏三重奏」，首推「冬日7x赏」！The Point会员凡于星期三、五或日在场内消费满HK$3,000、5,000或7,000，即可获3、5或7倍积分，简单又易记；而其中一张单据来自PopDeli或PopFood商户的话，更可额外赚取1,000积分，绝对值得锁定日子扫货！

「星级购物赏」：送你HK$4750回赠

一向广受欢迎的「星级购物赏」亦再次回归，会员只要消费满指定金额，即可轻松赚取合共HK$4,750赠券回赠，而今次不设商户类别限制，换言之大家可以尽情选购心头好！同样贴心回归的「Point Dollar额外赚住赏」，大家只要以积分兑换Point Dollar消费（2500积分可兑换$10 Point Dollar），即可清分同时再享额外奖赏。在将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币消费满HK$1,000并同时使用250 Point Dollar，即送HK$150 餐饮电子赠券，付款更灵活，礼遇更好赚！

「最高消费赏」：豪赏按摩椅、iPad等价值超过HK$60,000礼遇

压轴重磅礼遇为「最高消费赏」，大家即日起至1月31日起在场内累积消费并成功登记积分，头10名累积最高消费的会员即可获名贵奖赏，包括至型按摩椅、iPad 256GB、汽车吸尘器、脉冲V面贴、电子赠券等等，总值超过HK$60,000，有意在圣诞新年期间作大笔消费的绝对值得挑战。

独家精品换领！《电影 光之美少女 All Stars F》Pop-up Store

由即日起至1月7日（日），将军澳中心更同场加映《电影光之美少女All Stars F》全港首个电影Pop Up Store。为迎接光之美少女系列踏入20周年，场内特设16个1:1光之美少女角色的梦幻舞台打卡位，以及过百款限量版及独家发售商品，让粉丝们能够全方位沉浸在电影世界中，成为圣诞新年长假期一众少女心澎湃的忠粉到场朝圣！

除了在Pop-up Store大手入货心水货品，将军澳中心更特设《电影 光之美少女 All Stars F》限定礼品换领！凡在将军澳中心、PopDeli、PopFood商户以电子货币消费满HK$300、800或1,000，即可分别换领文件夹、咕臣或保温壶3款限定礼品，珍藏价值极高！另外，于场内作任何消费，更可免费换领限定填色卡，即场为光之美少女注入色彩！

《电影 光之美少女 All Stars F》限定礼品换领

- 《电影 光之美少女 All Stars F》电影限定保温壶，消费满HK$1000 （最多累积3张不同商户发票组合， 每组须满 HK$100）

- 《电影 光之美少女 All Stars F》电影限定咕臣，消费满HK$800 （最多累积2张不同商户发票组合，每组须满 HK$100）

- 《电影 光之美少女 All Stars F》电影限定文件夹，消费满 HK$300（单一消费）

冬日7x赏

推广日期：即日起至12月31日（换完即止）

换领时间：1pm – 10pm

换领地点：将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情：The Point会员指定日子于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币消费满指定金额，即可获以下奖赏

- 逢星期三满HK$3,000：3倍积分

- 逢星期五满HK$5,000：5倍积分

- 逢星期日满HK$7,000：7倍积分

凡参与以上活动，而其中一张为PopDeli或PopFood商户消费单据，即可参与

「PopDeli PopFood着数赏」，额外赚取1,000积分。

星级购物赏

推广日期：即日起至12月31日（换完即止）

换领时间：1pm – 10pm

换领地点：将军澳中心G/F中庭换领专柜

详情：The Point会员于将军澳中心、PopDeli或PopFood即日以电子货币消费满

- HK$15,000：可获HK$750商场电子赠券组合

- HK$30,000：可获HK$1,500商场电子赠券组合

- HK$50,000：可获HK$2,500商场电子赠券组合

最高消费赏

推广日期：即日起至2024年1月31日（以消费单据日期计算）

登记时间：1pm – 10pm

积分登记方法：

1. 亲临将军澳中心G/F中庭换领专柜

2. 透过The Point手机应用程式或微信官方帐号上载有效单据

详情：The Point会员于推广期内，累积于将军澳中心、PopDeli或PopFood商户以电子货币消费的有效单据并成功登记积分，即可参加，首10名累积最高消费的会员可获名贵奖赏。

- 第1名：Maxcare至型椅（价值HK$26,800）

- 第2名：iPad 256GB Wi-Fi版 + HK$3,500商场电子赠券（总值HK$7,299）

- 第3至5名：Maxcare汽车吸尘器 + HK$4,000商场电子赠券（总值HK$4,898）

- 第6至10名：Maxcare V-shaped脉冲V面贴 / 可折迭全身按摩睡垫 / 电子拔罐器（随机发放）+ HK$2,000商场电子赠券（总值HK$2,599）



话题 Press release summary

部门 消费者, Real Estate & REIT
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