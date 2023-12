Friday, 22 December 2023, 19:33 HKT/SGT Share: 港股锂电板块新晋领头羊 瑞浦兰钧上市开启新篇章

香港, 2023年12月22日 - (亚太商讯) - 2023年12月18日,中国领先的锂离子电池制造商——瑞浦兰钧能源股份有限公司(下称:「瑞浦兰钧」或「公司」、股票代码:0666.HK)在港交所挂牌上市,以400多亿港元的总市值,一举超越中创新航,成为港股锂电板块新晋领头羊,开启了一段令人瞩目的企业新篇章。凭借雄厚的研发实力和长期稳定、低成本的供应链,瑞浦兰钧展现出了不凡的竞争优势和巨大的发展潜力。 超群研发实力提高生产效益 满足客户多元化需求 作为一家新兴电池制造商,瑞浦兰钧的成功离不开其卓越的研发实力。公司在电池材料、电池设计及电池结构、生产工艺及设备方面形成了一系列技术优势,不仅构建了兼具安全性、可靠性和强大性能的产品组合,也提高了生产效益。 通过持续改进和优化产品性能,瑞浦兰钧能够在量产的基础上提供具有性价比的产品,并确保在研发或样品阶段的产品达到卓越的性能水平。截至2023年6月30日,公司拥有2,120名研发人员参与研发工作,研发团队的核心成员在锂离子电池行业具有丰富的经验及广泛的人脉。 瑞浦兰钧主要向客户出售锂离子动力电池产品及储能电池产品,凭借提供高品质高性价比的电池产品的能力,迅速建立了一个高品质及多样化的客户群,以独特的产品特点及性能重点满足动力及储能电池领域中不同客户的需求。 在动力电池方面,公司与包括知名国内外品牌在内的OEM以及造车新势力拥有长期的合作关系。在储能电池方面,亦积累了优质的核心客户,包括家用储能集成商、光伏逆变器制造商、系统集成商及EPC公司。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年及2023年上半年,公司按全球储能电池装机量计排名第三及第四。 拥有稳定、低成本供应链 致力于绿色可持续发展 稳定而低成本的供应链对瑞浦兰钧的成功亦至关重要。公司借助控股股东青山集团的声誉、在新能源全产业链的全面布局以及广泛的合作网络,获得坚实可靠的原材料供应,夯实了作为电池制造商的关键竞争力。 与此同时,瑞浦兰钧与业务合作伙伴合资成立了合资企业,以确保电池组件的供应。公司还与青山集团旗下的永青科技公司签署了框架协议,以确保原材料供应的长期稳定和可预测性。通过与青山集团及其附属公司的合作,瑞浦兰钧在市场竞争中占据了有利位置,得以抓紧行业增长机遇,获得快速发展。 此外,为了响应国家的「双碳」目标,瑞浦兰钧建立了完善的ESG框架体系,并成立了专门的团队,制定了相关制度体系,实施了有效的环境、职业健康安全管理体系。公司的产品已通过相关环境检测,并严格遵守相关环保标准。在过去几年间,公司取得了多个与ESG相关的成就奖项和认可,例如入选了2021年浙江省绿色低碳工厂名单,通过了浙江省2021年的「无废工厂」评估,荣获了2022年浙江省级绿色工厂以及2022年国家级绿色低碳工厂的称号。 虽然瑞浦兰钧尚是资本市场的新兵,但公司早已从研发、产品、客户群、供应链、ESG等各方面蓄势积淀,港股锂电领头羊的骁勇之姿当仁不让。呈现在国际资本市场舞台上的,俨然是一条可供尽情驰骋的康庄大道,长缨在手,可供瑞浦兰钧施展的空间,将会相当广阔,而其对国内外投资者的吸引力,也将逐步提升。



