

新加坡，2023年12月22日-（亚太商讯）- 作为领先的新闻稿分发服务提供商，AsiaPresswire宣布推出GPT-PRHelper 1.2 - 这是一款突破性的AI驱动新闻稿助手，它可以自动化和加速新闻稿过程的每一步，从写作、翻译、校对到媒体分发。 此次主要升级加强了GPT-PRHelper平台已具有类别定义性能力的功能。虽然第一个版本在AI生成的新闻稿草稿中掀起了革命，但1.2版本通过解锁前所未有的新闻稿分发能力将事情提升到一个新水平。 AsiaPresswire的CTO Bruce Wong表示："我们已经将新闻稿的创作和分发提升到了 extraordinary 新的高度。"利用自然语言处理和神经网络的巨大力量，GPT-PRHelper 1.2现在可以立即分析新闻稿内容，识别精准定位的媒体联系人和渠道，涵盖21种语言。然后，它会直接推送稿件到他们的收件箱，以达到最大可见度。没有其他平台能够实现这种程度的即时、超目标全球覆盖。" 他补充说："从本质上讲，GPT-PRHelper 1.2充当您自己的个性化PR分发经理 - 确定谁应该收到您的新闻稿，并直接交付给他们。这种分发精度和效率是前所未有的，它将新闻稿转化为有保证的媒体影响力。" 革命性的分发能力 尽管最近AI优化的新闻稿写作引起了关注，但专家分析认为，分发能力才真正使GPT-PRHelper 1.2与众不同。 利用最先进的自然语言处理和神经网络，GPT-PRHelper引擎可以立即分析新闻稿内容，如行业、类别和关键词。然后，它使用这些元数据来识别相关内容的目标媒体联系人、记者、新闻聚合器和社交媒体影响者。 在几秒钟内，GPT-PRHelper 1.2会根据他们的语言选择，通过电子邮件、新闻平台和社交渠道，直接将新闻稿推送到这个超目标分发名单的收件箱中 - 确保触达全球尽可能多的目标受众。而这种分发精度以前是不可能的，公关分发以前依赖于普通的媒体联系人列表，而不是AI驱动的个性化确定。 无缺陷的写作和全球翻译 而且，GPT-PRHelper 1.2通过继续改进其开创性的新闻稿写作功能，以配合其无与伦比的分发能力。GPT驱动的AI引擎现在可以仅根据标题和输入关键词，在几秒钟内立即生成吸引人且高质量的首次新闻稿草稿。新闻稿经过优化，以从第一句话开始抓住媒体的眼球并驱动读者量。 GPT-PRHelper 1.2然后允许用户轻松完善和抛光AI生成的首次草稿，具有集成的编辑和校对功能。该系统会突出显示潜在的拼写、语法和一致性问题以供更正，同时提供智能修订建议。此外，该平台提供21种语言的一键翻译，确保您的新闻稿内容在全球范围内产生共鸣，以最大限度地增加国际曝光度。 改变游戏的端到端新闻稿解决方案 通过这次最新升级，GPT-PRHelper 1.2已确立自己为不仅是AI驱动新闻稿写作的无可争议领导者，还使前所未有的分发精度和效率成为可能。它是一个端到端的新闻稿解决方案，轻松处理每个任务，从无缺陷的起草到无情的面向行业的分发 - 节省数小时的工作同时在全球范围内解锁媒体影响力。没有其他平台将最先进的自然语言生成与同样高级的自然语言分析和理解相结合，以主动将内容推送到最相关的人员眼中。GPT-PRHelper 1.2不仅写新闻稿，还保证它们的可见性，同时跨境加速品牌增长。 关于AsiaPresswire AsiaPresswire为公关公司、代理机构、组织和公司提供新闻稿分发解决方案。他们的公关、搜索引擎优化和链接专家团队帮助客户通过计划的公关项目，战略性地利用在线交流来实现业务目标。他们就影响声誉和前景的在线交流问题提供咨询。AsiaPresswire向全球媒体、剪报服务、新闻聚合网站和社交网络分发新闻。他们利用创意的传播工具、人才、专业知识和资源来创造价值。要了解有关GPT-PRHelper及其如何帮助客户全球新闻传播的更多信息，请访问 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



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