集海资源集团有限公司于香港联交所主板挂牌上市

香港,2023年12月22日-(亚太商讯)- 中国山东省第三大黄金开采商集海资源集团有限公司(「集海资源」或「集团」)今日于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板挂牌上市,股份代号为02489。 集团计划透过收购优质黄金矿业资产,以扩大矿产资源及提高选矿厂的金精矿加工能力,并将是次全球发售所得款项净额的55.0%用于选择性收购金矿资产,及20.4%用于进一步建设采矿基础设施,所得款项净额中的12.6%、10.0%及2.0%则分别用于偿还现有银行贷款担保、营运资金、以及额外勘探升级黄金矿石储量。 是次全球发售见证集海资源成功进入香港资本市场的里程碑。展望未来,集海资源将透过香港的国际资本平台和上市带来的品牌价值,积极抓住黄金开采产业市场的增长机会,不断提升技术和运营管理,增强市场竞争力,成为山东烟台黄金企业的标杆,回馈股东及投资者。 相片说明 相片一 集海资源主席、执行董事兼行政总裁邵绪新博士(左)与执行董事MACKIE James Thomas(右)一同敲响铜锣,标志集团正式于香港联交所主板上市 相片二 集海资源主席、执行董事兼行政总裁邵绪新博士致辞 集海资源集团有限公司 集团是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司,于中国山东省烟台市拥有两座金矿,及选矿厂和尾矿库等采矿基础设施,销售自行加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告,按矿山产量计,集团为2022年山东省第三大黄金开采公司,市场份额为2.6%。 新闻垂询

