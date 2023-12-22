BioMed X 研究所与小野药品公司（Ono Pharmaceutical）在癌症研究领域启动新的合作



德国海德堡, 2023年12月22日 - (亚太商讯) - BioMed X 今天宣布了与小野药品工业株式会社（ Ono Pharmaceutical Co., Ltd）的新联合研究项目，标志着这家德国生物医学研究机构与日本最大的制药公司之间合作的开始。该项目题为“在实体瘤中激活嗜中性粒细胞的新策略”，将由BioMed X 研究所在德国海德堡主持。该研究项目的目标是通过利用嗜中性粒细胞的抗肿瘤效应设计下一代免疫疗法。 开发针对T细胞的免疫疗法已被证明非常有效，而且仍然是一个快速发展的研究领域。然而，许多患者对这些疗法仍然存在抵抗性，因此需要开发新的免疫学策略。尽管实体瘤中存在嗜中性粒细胞的存在已经有了充分的文献证明，但根据迄今为止累积的数据，它们在肿瘤微环境中的作用似乎是自相矛盾的。通过揭示新的嗜中性粒细胞生物学，该项目旨在利用它们的功能设计新型免疫疗法。 这个新的研究团队将加入德国海德堡的BioMed X 研究所的其他九个研究小组。对于希望成为这个新研究小组一部分的研究人员，欢迎回应此国际申请呼叫，通过在 BioMed X 职业空间网站（https://career.bio.mx/call/2023-BMX-C03）在2024年2月18日之前提交项目提案。 Christian Tidona，BioMed X 研究所创始人兼总经理：“肿瘤学和免疫学，包括肿瘤免疫学，在 BioMed X 是我们的重点专业领域。我们感到自豪并荣幸，小野药品选择了我们的研究所来开发在癌症治疗中激活嗜中性粒细胞的新策略。” Toichi Takino，小野药品高级执行官/执行董事，发现与研究：“我们非常高兴与 BioMed X 建立合作伙伴关系，致力于克服癌症的使命。这种创新的研究合作将使我们与全球拥有利用嗜中性粒细胞进行免疫疗法独特想法的高度才华横溢的科学家们互动。我们相信通过这种合作建立的研究团队将为我们带来下一代免疫疗法的发现。” 关于 BioMed X BioMed X 是一家独立的研究机构，设在德国海德堡、美国康涅狄格州纽黑文、美国康涅狄格州里奇菲尔德的 XSeed 实验室，以及一个遍布全球的合作伙伴网络。与我们的合作伙伴一起，我们确定重大的生物医学研究挑战，并通过将全球众包与当地培育世界上最杰出的早期研究人才相结合，提供创造性解决方案。BioMed X 的每个高度多元化的研究团队都可以使用最先进的研究基础设施，并始终得到来自学术界和工业界经验丰富的导师的指导。在 BioMed X，我们将学术界和工业界的优势结合起来，通过使生物医学研究更加高效、灵活和有趣，促使突破性创新。 关于 Ono 小野药品工业株式会社（Ono Pharmaceutical Co., Ltd.），总部位于日本大阪，是一家以研发为导向的制药公司，致力于在特定领域创造创新药物。大野公司将研究重点放在肿瘤学、免疫学、神经学和具有高医学需求的专业研究领域，将发现和开发创新药物作为优先事项。有关更多信息，请访问公司网站：https://www.ono-pharma.com/en。 联系信息

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