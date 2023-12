Thursday, 21 December 2023, 11:47 HKT/SGT Share: AsiaPresswire 推出菲律宾本地新闻稿分发服务

新加坡,2023年12月21日-(亚太商讯)- AsiaPresswire,作为领先的新闻稿发布提供商,已经推出了定制的拓展解决方案,以帮助本地和国际公司抓住东南亚增长潜力最大的市场之一的商机。 首席战略官Arron Wong说:"我们通过针对性的媒体投放,赋能品牌影响声誉并在菲律宾推动本地扩张,这些投放经过调整,与全国各地的受众产生共鸣。" 他解释说,他们的专有方法提供了广泛的可见性和信誉建设: AI写作和翻译 AsiaPresswire的GTP-PRHelper AI即时起草和翻译关注菲律宾的英语和塔加洛语新闻稿 - 节省了否则花在手动创建上的几个小时。 市场细分目标 高级算法识别相关的全国和区域性出版物,跨行业提交新闻稿,根据发行量、资历、专业性和地域 - 保证共鸣。 直接当地合作伙伴网络 新闻稿直接触及800多个合作的财经、商业、技术和垂直专业门户网站,根据类别,如消费者、可持续性、政策等。 定制咨询 此外,AsiaPresswire的团队帮助优化消息、数据叙述和节奏,根据对全国不同读者偏好的洞察 - 确保本地化。 持续行业扩展 新上线的出版合作伙伴专注于农村发展、基础设施、医疗保健等面临大规模投资的关键产业,以扩大曝光率。 Wong解释说,他们集成的分发和优化方法使全球和本地品牌都能利用经过精确定位的领域媒体拓展渗透复杂的菲律宾生态系统,其中消息经过校准,以达到最大效果。 "与客户否则将花费高昂的试错过程中花费的50%的时间相比,我们的客户可以缩短时间。客户案例已经突出显示,我们的产品带来了300%以上的网站访问量和注册联系人。" Wong指出。 一个案例客户PayMatch,在几个月内通过AsiaPresswire的浸入式定位,实现了427%的网站流量增长,212%更多的销售查询,并在PhilStar、马尼拉时报等顶级媒体上登上了高管访谈。 该国家负责人归功于通过访问高度渴望的当地获得的媒体地产获得的“即时可见性和与关键机构客户的关系信誉”的快速全国增长轨迹。 他继续说:"我们永远无法有机地为AsiaPresswire构建针对马尼拉的精细新闻稿写作与深度合作伙伴关系的能力。他们的集成式分发解决方案使我们终于能够与根深蒂固的现有公司竞争。" 分析师预计,随着进步的改革与强劲的消费需求和人口统计数据的聚合,菲律宾将成为东南亚增长最出色的长期商机之一。 首席战略官Wong总结说:"我们通过提供无法通过其他方式复制的精确目标的区域获得媒体拓展,使全球品牌和创新者能够捕获这一巨大潜力。" 他邀请感兴趣的公司访问 www.AsiaPresswire.com,了解更多关于AsiaPresswire为渗透高增长的亚太市场而定制的新闻稿撰写、翻译和分发解决方案的信息。 关于AsiaPresswire AsiaPresswire为公关公司、机构、组织和公司提供新闻稿分发解决方案。他们的公关、搜索引擎优化和链接专家团队帮助客户通过计划的公关项目战略性地使用在线交流来实现业务目标。他们就影响声誉和前景的在线交流问题提供建议。 AsiaPresswire 将新闻分发到全球的媒体、剪报服务、新闻聚合网站和社交网络。他们利用创造性的交流工具、人才、专业知识和资源来提供价值。要了解有关GPT-PRHelper及其如何帮助全球客户进行公关分发的更多信息,请访问 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin, head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



话题 Press release summary



部门 Advertising & Media, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network