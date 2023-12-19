Seyond（前身为Innovusion）和Wideye（AGC集团的企业规模化公司）将在CES 2024展示内置式风挡LiDAR解决方案的功能

加利福尼亚州桑尼维尔, 2023年12月19日 - (亚太商讯) - Seyond（前身为Innovusion）是全球领先的高性能LiDAR传感器和解决方案提供商，专注于为自动驾驶车辆和智能交通提供解决方案。 Wideye是AGC集团的企业规模化公司，专门提供先进的玻璃解决方案，用于光学传感器的集成。它们联手进行了一项创新的车内LiDAR解决方案的共同开发，并将在CES 2024展示。

此次合作旨在实现创新、实用且视觉上无缝集成LiDAR系统在汽车风挡后面。在今年早些时候宣布优先采用这种集成方法后，两家公司在上海车展上展示了一个初步的模型。即将进行的产品展示是一个关键的里程碑，展示了一个功能齐全的原型，具有全尺寸的Wideye风挡和Seyond的运行中的Robin-E LiDAR解决方案，还配备了其他传感器，如摄像头和雨水检测技术。

风挡一直是车辆集成LiDAR传感器的明显位置，由于其高安装位置、对车辆设计的影响较小以及其能够保护传感器免受外部环境的影响。Seyond和Wideye合作解决了车内集成的一些主要难题，例如限制风挡安装角度对性能的影响，并在小型设计中具有适当的热量和噪音特性。

将在CES 2024展示的演示单元旨在向汽车行业展示Seyond和Wideye是如何克服这些挑战的。这种外观优美且可靠的集成标志着该行业的重要进展，表明该解决方案将在2024年市场上推出，以满足客户的期望。

"Seyond很高兴与Wideye在CES向汽车社区展示这一新的集成," Seyond首席执行官鲍俊伟说道。"这一特性是我们在全球提供更安全、更智能交通的目标中的下一步，我们期待与该公司的持续合作和创新。"

Wideye首席执行官Gaetan Friart表示："这并不是我们第一次在风挡后面开发和展示LiDAR集成。我们的愿景一直是将这种车内LiDAR集成案例作为主流。然而，尽管我们之前的努力主要是为了展示这种解决方案的可行性，但这一次我们推出的产品比以往任何时候都更接近市场准备。它与行业需求完全一致，提供了大视野，同时最小化对车辆设计的影响。"

这款内置LiDAR解决方案原型将在2024年1月9日至12日的拉斯维加斯国际消费电子展上展出，分别在Seyond的展位（#7001）和AGC的展位（#6667）上，位于LVCC West Hall。

关于 Seyond

Seyond 是全球领先的图像级别 LiDAR 技术提供商，为汽车、智能交通、机器人和工业自动化等领域打造更安全、更智能、更灵活的世界。总部位于硅谷，并在全球战略布局研发和制造设施，Seyond 正在研发 LiDAR 解决方案，推动自动驾驶的发展，促进智能基础设施的建设。该公司的产品组合包括超长距离旗舰 LiDAR 传感器 Falcon、中短距离 LiDAR 传感器 Robin 以及感知服务软件平台 OmniVidi。这些产品为合作伙伴如蔚来、法拉第未来、Exwayz 和 Hexagon 提供汽车和智能交通解决方案。目前，超过 20 万台 Falcon 单元正在使用中，该产品仍在大规模生产中。

关于 Wideye by AGC

Wideye® 是由总部位于东京的 AGC 集团推出的一家企业规模化公司，专注于传感器集成解决方案。AGC 集团是世界领先的平板玻璃、汽车玻璃、显示器玻璃、化学品以及其他高科技材料和组件供应商。Wideye 得到 AGC 汽车欧洲的支持，后者是 AGC 集团在欧洲的汽车玻璃分支机构，专门为汽车制造商提供玻璃解决方案。自 2016 年推出以来，Wideye 专注于促进高级驾驶辅助系统（ADAS）的部署，使完全自动驾驶的车辆成为现实。

更多信息，请访问：https://wideye.vision 或 https://www.linkedin.com/company/wideye-by-agc

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