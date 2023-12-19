环球领袖及诺贝尔经济学奖得主亲临亚洲金融论坛2024



香港, 2023年12月19日 - (亚太商讯) - 由香港特别行政区政府及香港贸易发展局（香港贸发局）合办的亚洲金融论坛 2024，将会重点探讨在当今经济环境下，推动多边合作，实现可持续发展的重要性，同时凸显香港国际金融中心优势。 明年初登场的亚洲金融论坛将会踏入第17届，主题为「多边合作 同谱新篇」，于2024年1月24至25日（星期三至星期四）载誉而归，假湾仔香港会议展览中心举行。作为2024年区内首项年度金融及商界盛事，论坛将邀请全球过百名财金勐人及政商领袖担任演讲嘉宾，讨论环球经济展望、中国机遇、投资前景、绿色金融、金融科技及多边合作机遇等热门议题。 亚洲金融论坛2024策划委员会主席、滙丰香港区行政总裁林慧虹表示︰「今届亚洲金融论坛主题为『多边合作 同谱新篇』，彰显推动多边合作对当前经济发展的重要性。我们认为一个开放且紧密联繫的市场，将更有利于可持续及具包容性的发展。希望藉着是次论坛，匯聚全球重量级演讲嘉宾及意见领袖，推动全球各国、区域之间的交流，携手探讨支撑经济发展的金融业所面对的挑战和机遇。」 经济学翘楚谈全球合作 促可持续经济发展 论坛的专题午餐会向来是焦点所在，邀请了联合国可持续发展解决方案网络主席杰佛瑞‧大卫‧萨克斯教授（Prof. Jeffrey D. Sachs）发表真知灼见。萨克斯教授涉猎范围广泛，专研可持续发展，同时致力解决国际债务和金融危机、国家经济改革极端贫穷、全球气候变化、疫情防控等经济社会民生议题。 在2001年至2018年间，他曾担任三任联合国秘书长的特别顾问。另外，萨克斯教授更荣获2022年唐奖永续发展奖及2015年蓝色星球奖。在论坛首日（1月24日）的专题午餐会上，萨克斯教授将会探讨疫后的环球经济环境，剖析最新復甦局势，并带出全球合作对可持续发展的核心作用。 诺贝尔经济学奖得主论及经济衰退风险 论坛第二日（1月25日）的专题午餐会则邀请2022年诺贝尔经济学奖得主及芝加哥大学布斯商学院金融学教授Douglas W. Diamond教授发表主题演讲。Douglas W. Diamond教授于学术界拥有顶尖成就，除荣获诺贝尔经济学奖外，更在2018年获得奥纳西斯金融奖，专门研究银行挤提及流动性危机，获誉爲「现代银行业理论之父」。他曾任美国金融协会主席，并曾在香港科技大学以客座教授身份任教。 因应全球各地高息环境展望将维持一段时间，经济增长存不确定性，地缘政治风险加剧，Douglas W. Diamond教授将分析2024年美联储息口走势、未来经济衰退的风险，解构应对结构性金融危机的措施。 全新专题讨论「中国机遇」及「投资长慧眼」登场 环球经济瞬息万变，今届专题论坛将因应最新市场机遇及行业趋势，推出一系列讨论环节，针对东盟及中东等新兴市场，剖析当地市场为不同企业带来的机遇。而为了更迎合业界需求，今届更会新推「中国机遇」及「投资长慧眼」专题讨论环节。中国作为全球增长最大引擎之一，「中国机遇」环节将为业界探讨内地市场的最新潜力，亦会剖析与其他地区的紧密合作，以及香港在当中的角色及优势。另一全新环节「投资长慧眼」将匯聚国际知名机构的投资长分享他们在投资领域的独特见解，讨论在投资前景尚未明朗时的资产配置和分析当前宏观经济下投资趋势。 一直深受欢迎的「环球经济展望」、「明日对话」及「炉边对话」等环节亦将再度举行，涉猎范畴广泛，通过多角度探讨包括资产与财富管理、保险与风险管理、人民币国际化、多边资本市场合作、食品科技与供应链安全、金融科技、影响力投资、大湾区金融合作等不同金融经贸、社会趋势及环球议题。 AFF Deal-Making 联繫世界各地资金和投资项目 多年来，香港贸发局与香港创业及私募投资协会合办的AFF Deal-Flow环球投资项目对接为6,300多名项目拥有人和投资者安排了超过9,000场对接会议，成果丰硕。参与者通过一对一会议，联繫来自世界各地的资金和投资项目，涵盖金融科技、环境、能源及环保科技、医疗科技、深科技、消费品等重点行业。今届的AFF Deal-making的参与者在论坛后，可继续于线上进行配对及会议，为期三天，至1月30日（星期二），让投资者及项目拥有人有更多时间建立联繫，促进投资交易及实质合作。 另外，论坛亦设有展览环节，透过金融科技专区、FintechHK初创专区、InnoVenture专区及全球投资机遇专区等焦点展区，分别展示新一代金融概念，支持初创发展，以及供探索环球投资机遇。展览环节预计匯聚过百家来自本地及环球的展商和国际金融机构、科技企业、初创公司、投资促进机构及贊助机构，包括知识伙伴罗兵咸永道、滙丰银行、中国银行、渣打银行、瑞银、中金公司、华泰国际及数码港等。 讨论环节阵容精彩 聚焦中东及东盟市场 今届论坛反应踊跃，两日合共举办多场讨论环节及工作坊，当中包括主题演讲、政策对话、专题午餐及早餐会、以及专题及行业领域工作坊，邀得各国极具影响力的财金官员、国际金融及多边组织、金融机构及企业领导人参与，并将围绕全球热话，协助业界推动多边合作，发掘黄金机遇。主题讨论及政策对话亦阵容鼎盛，吸引多位中东、东盟，及来自世界各地的财政部长、多边组织及国际金融商贸机构高层出席。 为2024年区内金融活动打响头炮 亚洲金融论坛作为2024年区内首月举办的金融及商界盛事，旨在协助业内人士于新一年抢佔先机，缔造更多合作机遇，致力说好香港故事。大会除了提供早鸟登记优惠外，更与多间机构合作为境外来港与会者特设旅游、美食及购物优惠折扣及礼遇，鼓励他们把握论坛以外时间亲身感受香港的活力。有关更多活动内容、嘉宾阵容及传媒登记安排将于明年一月中旬举行的记者会公佈。 相关网页

亚洲金融论坛：https://www.asianfinancialforum.com/aff/tc/

论坛议程︰https://www.asianfinancialforum.com/aff/tc/programme/programme

论坛讲者名单︰https://www.asianfinancialforum.com/conference/aff/tc/speaker 如欲邀约论坛嘉宾讲者进行访问，请于2024年1月16日或以前，电邮至awong@yuantung.com.hk或tleung@yuantung.com.hk，将有专人联络跟进。 图片下载：https://bit.ly/3GN43dR 由香港特别行政区政府及香港贸发局主办的亚洲金融论坛 2024将于2024年1月24至25日（星期三至星期四）载誉而归，以「多边合作 同谱新篇」为题，假湾仔香港会议展览中心举行。图为2023年论坛盛况。 论坛首日（1月24日）的专题午餐会邀到联合国可持续发展解决方案网络主席杰佛瑞‧大卫‧萨克斯教授（Prof. Jeffrey D. Sachs）发表真知灼见，探讨疫后的环球经济环境，剖析最新復甦局势。 论坛第二日（1月25日）的专题午餐会主题演讲嘉宾则为2022年诺贝尔经济学奖得主及芝加哥大学布斯商学院金融学教授Douglas W. Diamond教授，他将分析2024年美联储减息步伐、未来经济衰退的风险，解构应对结构性金融危机的措施。 AFF Deal-making环球投资项目对接的参与者在论坛后，可继续于线上进行配对及会议，为期三天，至1月30日（星期二），让投资者及项目拥有人有更多时间建立联繫，及磋商投资交易及合作。图为2023年论坛对接会议现场。 亚洲金融论坛策划委员会主席、香港上海滙丰银行有限公司香港区行政总裁林慧虹（图左）及香港贸发局副总裁刘会平（图右）。 传媒查询

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