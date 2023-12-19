中信国际电讯CPC凭借AI 突破创新界限 ，荣获通讯业联会非凡年奖、 SDC奖与讯飞AI开发者大赛三项业界大奖



香港，2023年12月19日-（亚太商讯）- 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」) 欣然宣布，近月先后荣获三项业界具权威性奖项，充分肯定了中信国际电讯CPC致力推动 AI 人工智能技术及创新发展的决心与贡献，突破创新界限并重新定义更高质量的行业标准，同时表彰硏发团队多年对前瞻性技术的深耕成就。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术包括AI、大数据及前沿的分析技术等硏发推动变革性解决方案，支援企业客户的营运及发展决策。中信国际电讯 CPC亦致力培育创新文化，并积极投放资源推动人才发展及专业团队建设。是次获奖充分体现了中信国际电讯CPC团队的专业知识、追求卓越及共同努力不断开发创新方案技术的成果。 中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「我们很荣幸获得这三项业界大奖，这些奖项是我们不断突破界限及探索新可能的动力。AI技术的自主创新与突破，将进一步推动技术向产业化发展，并加强与实体经济的深度融合。展望未来，中信国际电讯CPC将继续在智慧化”云网安”一体化平台的支撑下，融合AI大数据模型、智慧语音、计算机视觉、自然语言处理等创新技术，在反复实践、多元化场景中持续革新技术，促进数字化经济高质量发展，助力企业升级转型及加速国际化营运。」 三项业界大奖包括: -- 香港通讯业联会（The Communications Association of Hong Kong）2023 非凡年奖 (CAHK STAR Awards 2023) 之「人工智能应用卓越奖」银奖； -- AI-SDWAN 荣获欧洲SDC Awards(1) 之「2023年度基础设施即服务创新奖」亚军； -- 2023讯飞(iFLYTEK) AI开发者大赛「学术文档篇章级结构恢复挑战赛决赛」第一名。 (1) SDC Awards ( Storage, Digitalization and Cloud) Awards - https://sdcawards.com/winners/2023 凭借智能化数据分析技术再次夺得非凡年奖 香港通讯业联会非凡年奖(CAHK STAR Awards) 是对全年在通讯业不同领域中表现突出和创新的公司的认可，团队今年更凭借“智化算” (AI-Analytics) 智能化数据分析应用再次在「人工智能应用卓越奖」类别获奖，是为连续8年获得此业界殊荣，更彰显中信国际电讯CPC团队精益求精，持续创新的承诺 获奖的“智化算”小模型数据分析方案，实现「大数据，小模型，多场景，智应用」 MaaS服务体系。项目透过深度学习结合大语言模型，融合自主研发幷获多项专利的智能演算法，构建业务应用多模态知识库。透过算力资源调配及跨维度循环训练，糅合创新技术将人工智能大模型变成可服务化的产品，让企业不再受限于零样本、小样本场景，打造一个真正的“拎包入住”的算法研发平台。快速为企业提供智能化及可视化关键数据分析，赋能企业掌控网络架构，业务动态及营运格局，实现智能预警及动态预测未来业务应用变化，从而提升业务效率、准确度及降低成本。 香港通讯业联会2023 非凡年奖 (CAHK STAR Awards 2023) 之「人工智能应用卓越奖」 AI驱动的SD-WAN释放更大的商业价值 SDC奖旨在表彰资讯科技行业在多个关键领域的创新、专业知识和成效，得奖者是完全由公众投票决定，经过激烈争持，中信国际电讯CPC“AI-SDWAN”勇夺2023年度SDC奖「年度基础设施即服务创新奖」亚军。AI-SDWAN利用人工智能技术，打造出革命性的网络性能和管理模式。该智能混合广域网TrueCONNECT™ Hybrid 解决方案，结合智能化SD-WAN服务将多种接入技术整合至单一分集路径，配合智慧应对分散式企业的网络需求，有效提升业务稳定性及灵活性、优化应用程式性能及存取度，同时降低成本。 中信国际电讯CPC提供由AI、大数据分析与深度学习技术驱动的网络管理系统，提升网络正常运行时间及可靠性。通过智能分析数据状态及客户营运模式，实现预防性维护，避免网络干扰或停摆，协助IT人员自动调整资源分配，优化整个网络性能。另一特性是客户可通过系统，预设业务变化的参数，如应用程式、连结、流量和服务等数据，然后系统会按预设的数据展示可能出现的情况，有效协助客户和IT人员作出更好的规划和决策。 AI-SDWAN 荣获欧洲SDC Awards 之「2023年度基础设施即服务创新奖」 创新及科学团队在讯飞开发者大赛夺魁 2023讯飞(iFLYTEK) AI开发者大赛 「学术文档篇章级结构恢复挑战赛」旨在透过前瞻的AI演算法及大型语言模型（LLM），实现多页学术文件的篇章级结构恢复，填补过往研究空白，从而推动人工智能融合学术文件处理技术进一步发展。大赛已成功举办五届，超过7.3万支开发者团队参与。本次大赛共开放了108道赛题，吸引了来自知名企业和高校的3.2万参赛团队，包括海康威视、清华大学、南加州大学和北京大学等。 中信国际电讯CPC的创新及科学团队在“ICT-MiiND大数据平台“ 上，利用创新并精准的计算机视觉技术及自然语言处理技术，通过高频反复测试（测试次数约为第二名的3倍），再次脱颖而出，勇夺挑战赛决赛第一名，彰显团队在技术应用储备、把控多种AI技术融合的创新手段及实践能力。同时，团队以智慧思维，从解决方案、训练技巧及策略三大层面制定有效的处理方案，透过结构恢复手段，识别文档段落类别及关联，最终解决传统文档检索依赖关键字，缺乏上下文语义理解的问题，提高检索准确率及相关性。 2023讯飞(iFLYTEK) AI开发者大赛「学术文档篇章级结构恢复挑战赛决赛」第一名 中信国际电讯CPC信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生表示：「很高兴团队的创新发展和努力获得业界认同，再次荣获多项殊荣。我们借着参加不同行业及创新比赛争取机会和产、学、研各领域精英互动交流，不仅加强了团队的凝聚力，更可了解市场生态，取长补短，优化自身技术，加速创新发展。」李超群先生续说：「挑战赛更为我们提供了广阔舞台，让我们展示技术和创新能力，同时让我们基于ICT-MiiND®（ICT-智赋®）策略更好地应用技术于现实，解决工作和生活中的难题。我们坚持投入项目研发，实现关键技术突破，贡献行业高质量发展。先进技术是提升企业核心竞争力的关键，透过创新实践，我们将持续推动技术研发，以确保我们团队在技术领域保持领先地位。」 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过165个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。 传媒查询： Catherine Yuen 中信国际电讯CPC (852) 2170 7536 电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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