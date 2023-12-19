Novationwire战略新闻稿发布助力财务顾问和财富管理公司提升营销策略

新加坡，2023年12月19日-（亚太商讯）- 作为领先的新闻稿发布和媒体拓展平台，Novationwire推出了一系列解决方案，旨在协助金融服务行业（例如：财务管理公司和财务顾问公司）品牌实现传播策略升级。

这些被称为“战略新闻稿发布”的产品，汲取了Novationwire在帮助金融科技公司、银行、投资和其他金融机构执行高效公关和营销活动方面的专业知识。

Novationwire首席营销官Sara Lee解释道：“在当今讯息爆炸的世界，仅仅发布新闻稿已难以脱颖而出。我们提供的可定制发布、持续推播和表现追踪方案，才是真正实现影响力的最佳途径。”

一位利用Novationwire金融行业战略新闻稿发布服务方案的客户反馈，相比广泛无目标投放，他们通过精准推广使来自金融意见领袖网站的访问量同比增加超过422%。Lee指出：“我们的解决方案帮助公司获得高质量的知名度并激发有意义的互动。”

Novationwire建议客户首先通过关键词定位优化新闻稿的可发现性，以瞄准网站访问者主动搜索的行业术语。之后，新闻稿将根据目标受众分发到甄选的媒体和社群意见领袖。

Lee表示：“向不涉足金融话题的记者投放只是浪费机会。我们帮助财务顾问企业和财务管理企业品牌识别并联系合适的写手和小区领袖，将其讯息介绍给相关受众群。”

在主流金融刊物和专业博客论坛上获得报导，可以确保市场关注的焦点话题都能获得曝光。 Novationwire还为发言人提供指导，提供引人关注的评论以获得评论文章发表机会。

对于Lee来说，品牌能够运用战略配合最新技术至关重要。她总结道：“在当今碎片化的媒体格局中，真正突围需要数据驱动的精准媒体拓展。我们帮助金融营销者实现这一愿景。”

关于Novationwire

Novationwire是一家媒体技术公司，提供新闻稿发布、媒体数据库、监测和分析，以执行一体化的品牌新闻活动。通过其AI平台，Novationwire旨在使新闻稿发布对各类型组织更简单、高效。欲了解更多信息，请访问 www.novationwire.com。

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