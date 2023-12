Tuesday, 19 December 2023, 09:06 HKT/SGT Share: 幂源科技递表港交所:动力电池系统先锋企业 技术与业务相辉映

香港,2023年12月19日-(亚太商讯)- 动力电池是新能源汽车的关键部件之一,随着新能源汽车市占率逐步上升,动力电池产业成为备受投资者瞩目的人气赛道,景气度不断上升。12月8日,中国知名动力电池系统解决方案提供商——幂源科技控股有限公司(下称「幂源科技」或「公司」)向港交所递表,拟在主板挂牌,汇丰及中金公司担任联席保荐人。 据悉,幂源科技是中国动力电池系统的先驱及领导者,并在印度和美国开展业务,产品以动力电池系统为主,另有少量中国及海外储能解决方案及BMS等辅助产品。根据弗若斯特沙利文报告,按出货量计,公司是2022年中国乘用纯电动汽车(或BEV)的第三大动力电池系统供应商。 研发为本,铸就硬核技术实力 在动力电池行业,技术是入局企业的竞争力与增长潜力的核心所在。对此,幂源科技高度重视研发,已投入大量资源进行工程、设计及开发活动,为客户定制符合需求及规格的动力电池系统,打下牢固的发展基础。 2020年至2023年上半年间,幂源科技研发开支呈现逐年增加之势。其中,2023年上半年,录得研发开支人民币106.7百万元,占公司总开支及收益成本的9.5%。截至2023年6月30日,幂源科技的工程、设计及开发团队由342名成员组成,占雇员的29.7%。 长期的研发投入带来成果,公司的研发团队在电动汽车电池能量密度、充电率、安全、寿命及成本等领域经验丰富。截至2023年6月30日,幂源科技拥有超过780项专利及17项软件著作权。公司专利涵盖多项关键的电池系统技术,包括液冷系统、电池热失控检测系统、热管理模组、电池安全监控系统及防止过度充电的技术。 在备受关注的动力电池安全性方面,幂源科技研发的双极型封装结构技术(BEST)显著提高了三元电池系统的安全水平,这项技术能够确保单颗电芯热失控不会传播到整个动力电池系统。在动力电池成本方面,多功能一体化结构技术(MUST)在动力电池系统中消除模组,并减少了组件和连接,成本较行业均值下降约一成。 业务结构趋优,高成长基因显现 成立以来,幂源科技致力于为具有不同电池化学成份的各种电芯提供动力电池系统,包括圆柱及方形的磷酸铁锂、三元电芯,亦在非常有限的范围内按需要向客户出售动力电池系统模组,能为客户提供全系列的电池系统解决方案,并严控产品质量,堪称中国开发高能量密度动力电池系统的先锋。 幂源科技的动力电池系统广泛应用于电动乘用、商用及其他电动汽车,包括纯电动汽车、插电式混合动力电动汽车及混合动力电动汽车。2020年至2022年间,公司动力电池系统的销量增速明显,2022年,幂源科技已销售动力电池系统528,262个。 作为差异化解决方案提供商,幂源科技努力探索各种不同的业务模式,以为不同的电动汽车价值链参与者提供独特的价值。于2020年、2021年、2022年及2023年上半年,动力电池系统贡献了绝大部分收入来源,其中附带采购电芯的销售额分别占总收益的93.5%、86.6%、80.4%及66.1%,不采购电芯的销售额分别占总收入的1.0%、11.8%、19.1%及31.1%,可见公司业务结构正趋于优化。 凭借强劲的技术实力及优秀的产品质量,幂源科技业绩快速增长,基本面表现良好。2020年至2022年,公司收益的年复合增长率为134.4%;公司毛利的年复合增长率约151.0%,高于收入增速。 从行业角度来看,近年来中国电动汽车市场发展如火如荼,动力电池系统市场需求也随之畅旺。根据弗若斯特沙利文报告,动力电池系统的装机量由2017年的794千件增至2022年的7,055千件,复合年增长率为54.8%。市场估计将由2023年的9,411千件增长至2027年的19,709千件,复合年增长率为20.3%。 受惠于动力电池系统市场前景向好,幂源科技的向上突破空间充满想象力。公司研发力、产品力、服务力等核心内驱力兼备,长期增长逻辑清晰,高成长性已显山露水。如今公司已经踏出赴港IPO的步伐,相信未来将会以更充足的底气逐鹿资本市场,通过高速度、高效益与高增值,验证自身稀缺的投资价值。 来源:彭博终端机



