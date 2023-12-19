LQR House回购计划中回购了499,940股，并分享Fintel的更新股价目标为每股306美元



佛罗里达州迈阿密海滩, 2023年12月18日 - (亚太商讯) - LQR House Inc.（以下简称“公司”或“LQR House”）（NASDAQ：LQR）是一家专门从事烈酒和饮料行业的小众电商平台，向投资者提供了其股票回购计划的最新进展，并分享了Fintel对LQR的更新股价目标。 LQR House已经执行了其股票回购计划的另一批，以强化其对股东价值的承诺。在2023年12月15日结束的一周内，公司根据第10b-18条规定，以每股2.26859美元的平均成本战略性地回购了499,940股普通股。此举是公司对股东关切的回应，表明管理层对通过减少可自由流通股份来增值的关注和承诺。 LQR House首席执行官肖恩·多林杰(Sean Dollinger)表示，他对公司的韧性仍然深信不疑，并将最近的事件视为其实力的证明。多林杰先生表示：“在对我们的业务和管道持续信心的同时，管理团队认为公司股票是一次有吸引力的投资机会。”他强调了对LQR House股票被低估的看法，并表示股票回购是增值资本的有效利用。多林杰先生进一步评论了公司的财务纪律和战略重点，表示：“在审视更广泛的景观和我们面前的战略机会时，我们打算保持财务纪律，明确专注于执行我们的战略，为股东创造价值，并投资于我们的未来。” 此外，Fintel于2023年12月16日发布了一篇文章，详细说明了LQR的平均一年股价目标的惊人增长，从之前截至2023年11月26日的每股5.10美元提高到每股306.00美元。LQR House的平均一年股价目标已经得到了显著修订，较最新报告的每股2.57美元的收盘价上涨了11,806.61%。这一积极的调整基于各位分析师的估算，范围从每股303.00美元到每股315.00美元不等。有关更多详细信息，请在此阅读完整文章。 关于LQR House Inc. LQR House旨在成为葡萄酒和烈酒电商领域的重要力量，以其旗舰酒类市场cwspirits.com为代表。该平台无缝提供了一系列新兴、优质和豪华烈酒、葡萄酒和香槟，来自备受尊敬的零售合作伙伴，如Country Wine & Spirits。作为一个技术驱动的中心，LQR House利用软件、数据分析和人工智能提升消费者体验。CWSpirits.com是现代、以便利为导向的购物者的首选目的地，为美国各地的家庭提供了精选的酒类产品。除了作为电商领导者的角色，LQR House还是一家在酒类行业专注于营销的机构。公司通过将广告活动的成功直接与CWSpirits.com上的销售相对应来衡量活动的成功，证明了投资回报率。在酒类领域拥有超过550位影响力人物的支持下，LQR House战略性地将流量引导到CWSpirits.com，提升品牌可见度。LQR House旨在通过致力于提供无与伦比的在线购物体验和提供定制的营销解决方案来颠覆传统的酒类行业格局。 前瞻性声明 本公告中的某些陈述属于前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司对可能影响其财务状况、业绩、业务策略和财务需求的未来事件的当前期望和预测。股东可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“有望”、“潜在”、“继续”或其他类似表述的词语或短语来识别这些前瞻性声明。公司无义务公开更新或修订任何前瞻性声明，以反映此后发生的事件或情况，或其在此后日期之后产生的对其期望的变化，除非法律规定。这些陈述受到不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况相关的不确定性以及初次公开募股的完成，以及在预期条件下或根本不完成的不确定性，以及在提交给SEC的S-1表格上讨论的“风险因素”部分中讨论的其他因素。尽管公司相信这些前瞻性声明中表达的期望是合理的，但公司不能向投资者保证这些期望将成为现实，公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者查阅公司在SEC提交的S-1表格和其他文件中可能影响其未来结果的其他因素。有关更多因素，请参阅公司在SEC提交的文件，可在www.sec.gov上查阅。 投资者和媒体联系方式：info@lqrhouse.com



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

