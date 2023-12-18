「内生+外拓」共筑牢固底盘 多元化巨舰助力华发物业服务穿越周期

香港，2023年12月18日-（亚太商讯）- 2023年以来，中国物业管理行业逐步复苏，业务结构调整成为物管企业发展的主旋律，抗风险能力变得尤为重要。华发物业服务集团有限公司（下称「华发物业服务」，00982.HK）通过「内生+外拓」共驱业绩稳健增长，不断优化业态结构，树立了国资背景物企高质量发展的新标杆。

华发物业服务创立于1985年，由国企珠海华发实业股份有限公司（下称「华发股份」，600325.SH）控股，是国内一流的小区生活运营商和综合设施服务商，位列中国物业服务百强企业第16位。经过38载的行业深耕，公司持续推动服务深化发展，涵盖全链条服务体系，已形成了立足大湾区、覆盖全国的业务格局。

华发物业服务的业务组合

内生增长为基，提升物管能力并同时增加收入来源

质量服务，一直被华发物业服务视作企业发展的命脉和红线。华发物业服务始终坚持专业化、标准化、精细化的服务要求，关注客户需求，力图为客户提供智能化、有温度的服务，提升品牌声誉并促进规模报酬递增的内生增长。

于2023年6月30日，华发物业服务管理覆盖北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆、南京等全国42个重点城市的物业组合。以物业管理服务为核心主营业务，其业务可以划分为三大板块，即基础物业管理服务、业主增值服务、其他增值服务和以酒店顾问、会展服务为辅助业务，多元化格局显效成型。

作为国资背景的物管企业，华发物业服务依托多样化的物业管理组合，建立了领先的物业管理能力，呈现出稳健的发展趋势与优秀的抗风险能力，基本面稳固。于2023年6月30日，华发物业服务的总收费建筑面积约为30.0百万平方米，同比增长约32.6%；总合约建筑面积约为58.2百万平方米，同比增长约35.0%。上半年，实现收入约人民币828.2百万元，同比增长约11.5%。

2023年上半年，华发物业服务各业务板块协同发展，收入结构进一步优化。基础物业服务业务实现收入约人民币594.7百万元，同比增长约21.5 %，占总收入的比重约71.8%；业主增值服务收入约人民币73.4百万元，占总收入的比重约8.9%；而其他增值服务收入约人民币160.0百万元，占总收入的比重约19.3%。

市场化外扩加码，全力做大业务规模

善用既有的高标准服务体系，进行全方位拓展，持续做大业务规模。于基础物业服务方面，华发物业服务在做好存量项目服务的同时，也有效开展市场化外拓，实现规模稳步增长。

首先，华发物业服务积极开拓项目来源，一方面有赖母公司华发股份的支持，继续增加业务规模，另一方面亦增加了管理独立物业开发商的物业的相关收入。2023年上半年，来自独立物业开发商开发的物业收入同比增长约34.4%。

其次，华发物业服务的项目除了覆盖住宅物业，亦覆盖非住宅物业。2023年上半年，来自非住宅物业的基础物业管理收入同比增长约30.7%。公司过去成功中标多个公建物业管理项目，包括于今年上半年中目标珠海市第五人民医院、林芝市巴宜区人民医院、珠海市斗门区人民检察院等多个公建物业管理项目，以及于下半年中目标横琴粤澳深度合作区「二线」信道等项目，进一步巩固其在公建物业管理领域布局。同时，正式入驻珠海市国防教育训练中心、前海人寿幸福小镇惠州小区、大湾区医疗器械生物医药产业园、京东华南园区、珠海长隆宇宙飞船公共区域等项目，为拓展特色旅游景区类、产业园区类服务领域开启新篇章。

「内生+外拓」齐头并进的华发物业服务，打造出具有自身特色的多元增长，实现了服务力、品牌力、产品力的全面提升，务求达到「增量+存量」。未来，公司将始终坚持质量为本，精益求精提升企业服务力，继续聚焦重点城市、重点业态，实现有质量的外拓，并持续重点发展小区增值服务生态，稳步提升数字服务力，以及促进与华发股份之间上下游业务的协同发展。乘着业务多元化的巨舰，华发物业服务有望更好地穿越周期，开启新一轮价值裂变。

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