田中贵金属工业对开发下肢动脉硬化症用支架输送系统的医疗器械风险企业“Global Vascular”进行出资

东京, 2023年12月19日 - (亚太商讯) - 开展工业用贵金属业务的田中贵金属集团核心企业——田中贵金属工业株式会社（总公司：东京都千代田区，执行总裁：田中浩一朗）宣布，对开发下肢缺血治疗相关的高端管理医疗器械——下肢动脉硬化症用支架输送系统的医疗器械风险企业Global Vascular株式会社（总公司：东京都新宿区，代表董事兼CEO：尾藤健太，代表董事兼COO：前川骏人），进行了出资。本次出资是由田中贵金属工业于2022年11月宣布出资的医疗器械风险投资基金“DMC (Diamond Medino Capital)1号投资事业有限责任组合”对出资对象进行的直接出资。

关于Global Vascular株式会社

Global Vascular株式会社是以东海大学医学部医学科教授长谷部光泉先生为中心的“Hasebe Research Group”，由从2013年开始从事生物材料研究的尾藤健太先生和前川骏人先生担任代表董事的，于2022年设立的医疗器械风险企业。Global Vascular株式会社率先开发了专门用于膝下区域动脉硬化症治疗的支架输送系统。在因治疗后再发率较高等导致支架开发门槛较高的下肢支架市场上，该系统作为新的治疗手段之一而备受全世界的关注。

出资的背景和目的

作为Global Vascular株式会社的开发事业“下肢动脉硬化症用支架输送系统”，可以说是作为在⾎管内治疗器具开发方面世界上较为著名的研究者长⾕部先生，迄今为止所积累的较为出色的支架设计技术与高性能的表面改性技术之集大成。田中贵金属工业希望通过此次出资，在⾎管内治疗器具开发中，进一步加强与长⾕部先生推进的开发体制及医疗风险生态系统的联系。

此外，代表人尾藤先生和前川先生是本项基本技术的共同开发者，同时也是研究者和经营者，有望成为今后引领下肢支架市场的领头人。

田中贵金属工业通过此次出资，将目光投向支架行业的知识积累和将来的事业合作，旨在扩大新的产品和技术开发等面向医疗的事业。

Global Vascular株式会社概要

代表董事：尾藤健太、前川骏人

设立时间：2022年12月12日

注册资金：282,000,000日元（含资本准备金）

总公司：日本邮编162-0843东京都新宿区市谷田町3-8市谷科学技术创新中心大楼2F

经营内容：医疗器械的设计开发、研究、咨询 等

出资企业：Diamond Medino Capital株式会社

关于田中贵金属集团

田中贵金属集团自1885 年（明治18年）创业以来，营业范围以贵金属为中心，并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售，以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且，作为贵金属相关的专家集团，日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化，携手合作提供产品及服务。2022年度（截至2023年3月)集团总营业额为6,800亿日元，拥有5,355名员工。

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