岭南教育成立三十周年成果丰硕 产教融合深化谱新章

香港/广州,2023年12月18日-(亚太商讯)- 大湾区领先的民办学历职业教育服务提供商华南职业教育集团(“华南职业教育”,股份代号:6913)境内实体公司广州岭南教育集团(“岭南教育” 或“集团”)於12月16日在广州日航酒店举行30周年发展大会。1993年,岭南教育在广州成立,三十年已经发展成为大湾区职业教育龙头。此次活动回顾了岭南教育30年发展的历程及展望未来发展前行之路。 集团亦于同日举行华南国际职业训练中心的剪彩仪式,志在利用其30年积累的品牌价值、办学美誉、场地优势、师资力量,以市场为导向,创造紧贴市场需求的职业培训课程,培养符合市场所需的职业人才,持续构建升学与就业的双通道。 三十年在学总人数跃升 成为大湾区职业教育集团龙头 集团由30年前仅有10个学生的单一班级,现已发展成为拥有超过26,000(1)名全日制在校生、近30万毕业生的大湾区领先、全国知名、在港上市的职业教育集团,成就显著。集团在大湾区经营两所职业学校,其中广东岭南职业技术学院 (“岭南职业技术学院”)成为了全省唯一的民办省示范高职、双创示范校,全国排名前三,而广东岭南现代技师学院(“岭南现代技师学院”)发展成国家重点和全省规模最大的民办技师学院。业绩亦稳中有进,其中岭南职业技术学院及岭南现代技师学院2023/24学年新入学人数更取得喜人增长,截至2023年10月8日,合计新入学人数同比增长27.1%至13,888人。 积极响应国家政策,产教融合实现新突破 近年来,国家高度重视职业教育发展,密集出台政策支持产教融合。其中,2023年6月,国家发展改革委、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023-2025年)》,强调职业教育产教融合发展。 集团积极响应国家政策,秉承“产教互动,高质量发展”宗旨,积极整合内外资源,持续深化校企深度融合,并取得优异的成绩。2021年,岭南职业技术学院的“广东产教融合示范园区(清远)”获广东省发改委重点前期预备项目立项,成为省内拥有省级产教融合示范园区的高校;将大健康上中下游生产性企业入驻,共同致力于打造集大健康特色职业教育与健康产业企业生产研发基地于一体的产业园,进一步深化集团产教融合、校企合作。 此外,岭南现代技师学院已与京东、阿里巴巴、广电运通、腾讯等700余家大型企业开展深度合作,建立1,000多个校外专业实践基地,探索出了电子商务专业的“京东模式”、机电一体化专业的“广电运通模式”、物联网专业的 “施德朗模式”、舞蹈表演专业的“亚冠传媒模式”等“三双”育人模式。作为京东产教融合示范基地,岭南现代技师学院因与京东深度合作成效显著,连续八年荣获“京东全国优秀合作院校”荣誉称号。岭南现代技师学院亦正在与京东科技集团、京东产教集团规划建设京东&岭南产业学院,助力产教融合实现更大突破。 随着职业教育地位将不断提升,职业教育体系将逐渐完善,集团将紧跟国策,坚定不移地走高质量发展之路,持续深化产教融合,全面提高教育教学和人才培养质量,担起培养各行业高素质技能型人才的重任。 坚持“双轮驱动”和“五位一体”发展战略 致力于成为伟大的产教集团 集团三十年来紧贴国策和市场需求,坚持职业教育内涵与特色发展,期望通过学历教育与职业训练“双轮驱动”,及实施“五位一体”产教生态发展战略,助力岭南教育实现“成为一家伟大的产教集团”愿景。 在业务发展战略方面,集团将不断拓展粤港澳大湾区校区网络和职业教育市场,通过学历教育与职业训练“双轮驱动”,将职业的学术性、应用性和创新性有机融合,形成集团独有的教育逻辑和理论,巩固大湾区龙头职业教育提供商的地位。与此同时,在稳步发展、提质升格职业教育主体(一体)的基础上,集团将积极探索和拓展五大事业领域——“大培训”、“大派遣”、“大健康”、“大电商”、“大公益”,形成“五位一体”的发展新格局。此外,集团将坚持立足岭南,放眼国际的办学思路,通过博雅教育、创业教育、国际化教育的“三育并行”模式让办学融入国家战略、区域发展和行业进步,致力于培养具有国际视野和家国情怀,适应社会发展需求的高素质、高层次技术技能人才。 屡获殊荣 持续投身公益事业 集团在发展历程中获得社会各界广泛认可,取得诸多殊荣。于2021-2023年,集团连续三年获腾讯回响中国“综合影响力标杆教育集团”奖,及于2022-2023年连续两年荣获智通财经资本市场“最具社会责任上市公司”。此外,集团旗下岭南职业技术学院获得广东民办教育40周年“突出贡献机构”称号,并拥有护理、中药学、软件技术、模具设计与制造、动漫制作技术5个省高水平建设专业群。2020年至今,集团旗下岭南现代技师学院相继获得广东省首批职业技能等级认定试点院校、广东省首批社会培训评价组织、广东省“粤菜师傅”培训基地及“国家级高技能人才培训基地” 等荣誉。 集团亦持续投身公益事业,多年来利用自身在职业教育领域积累的资源和优势,以教育可持续赋能为核心,以乡村振兴和创新创业为支点,以职业教育+公益为特色,形成了独特的教育公益模式,践行企业社会责任。其中,2023年,集团“黄埔·三都民族技工班”项目荣获2023筑梦者公益大会“年度乡村振兴高质量项目”,入围责任100 | 2023年第七届CSR中国教育榜“最佳责任企业品牌TOP100排行榜”。 集团创始人、执行董事及董事会主席贺惠山先生表示:“岭南教育三十年的发展历程,是一部顺应国家经济社会和职业教育发展大势,‘艰苦奋斗、自强不息’的成长史。集团取得广泛的成就离不开全体岭南人的团结奋斗。未来,我们将继续秉承为社会塑造优秀人才的使命,率领全集团踏上转型突破的新征程,紧跟国策,全面拉动产教融合创新引擎,深化技能人才工作全方位改革,为国家区域经济发展战略和产业转型升级不断输送优质人才,致力于实现办‘百年名校’的宏大愿望。” (1) 据华南职业教育2023年中期報告,于2022/2023学年,岭南职业技术学院及岭南现代技师学院的全日制在校学生总人数为26,743名



