Diamond Equity Research (钻石股票研究) 发布量子之歌集团有限公司（纳斯达克股票代码: QSG）更新报告

纽约, 2023年12月18日 - (亚太商讯) - Diamond Equity Research是一家专注于小盘股上市公司的领先股票研究公司,对量子之歌集团有限公司(纳斯达克股票代码:QSG)进行研究报告更新。 这份更新研究报告包括有关量子之歌集团的财务业绩、管理层评论、近期发展、前景、风险以及我们修订后的估值等信息。 更新的研究报告可在此处获取 (Click here for the updated note)。 该报告的要点包括: 2024 财年第一季度财务业绩更新: 量子之歌集团公布了2024财年第一季度未经审计的财务业绩,标志着显着增长和战略扩张的时期。该公司本季度收入飙升至人民币8.691亿元(合1.191亿美元),较去年同期强劲增长31.8%。这一增长主要是由其他个人兴趣课程收入的增加推动的,这抵消了金融知识课程收入的下降。该公司还看到直播电商这一新业务的收入有所增长,为其多元化的收入来源做出了贡献。本季度,量子之歌公布净利润为人民币6670万元(合910万美元),较上一财年第一季度净亏损9730万元人民币显着回升。 这一财务状况的好转进一步体现在调整后净利润为9400万元人民币(1290万美元),而上年同期调整后为净亏损。 截至2023年9月30日,该公司的现金和现金等价物以及短期投资总计为人民币 8.799亿元(1.206亿美元)。量子之歌对于2024财年第二季度的收入指引为人民币 9.20亿元到9.50亿元,预计同比增长17.0%至20.8%。

