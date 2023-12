Monday, 18 December 2023, 09:46 HKT/SGT Share: 新一代新闻稿解决方案面世:AsiaPresswire在越南推出突破性GPT-PRHelper 2.0

河內,越南,2023年12月18日 -(亚太商讯)- AsiaPresswire (https://www.asiapresswire.com) 已经在越南市场推出了其革命性AI驱动的新闻稿助手GPT-PRHelper 2.0的最新版本。这一尖端平台实现了新闻稿分发流程的各个方面的自动化,从无懈可击的写作到前所未有的规模目标分发。 尽管最初的GPT-PRHelper在AI支持全流程新闻稿发布领域引领了行业突破,但2.0版本代表了一个飞跃式的进步-解锁了前所未有的力量,可以主动将新闻稿推送给越南的高精度目标媒体联系人。 AsiaPresswire越南总经理Raymond Yan表示:"我们非常高兴向越南的客户展示GPT-PRHelper 2.0游戏改变性的功能。此升级体现了我们对不断创新的承诺-动员语言AI的巨大力量,不仅可以在几秒钟内草拟优化的新闻稿,还可以直接将其分发给最相关的记者、媒体和联系人,以实现最大限度的曝光度。" 他还表示:"在一个无缝的自动化平台上,我们现在可以处理每一个新闻稿任务,从写作到行业定位分发。这使我们的客户能够获得前所未有的曝光度,并前所未有的方式讲述他们的故事。GPT-PRHelper 2.0令人难以置信的影响直接见证了企业的热烈反响。其采用正在 Vietnam全国蓬勃发展,因为公司亲眼目睹了这个平台的惊人影响。" 无与伦比的分发精确性 行业分析师强调,GPT-PRHelper 2.0无与伦比的新闻稿分发能力是使其与市场上任何其他产品区分开来的关键。该平台使用最先进的自然语言处理引擎即时分析新闻稿的内容,从行业类别到关键词无所不包。然后,它识别并主动编制针对新闻稿量身定制的高度相关的记者、新闻平台和越南联系人列表。 在几秒钟内,GPT-PRHelper 2.0通过电子邮件和社交渠道直接将新闻稿推送到这一定制列表中-保证相关性和高可见度。 这种程度的即时个性化分发精确度是前所未有的。领先的公关专家Naoko Sato评论说:"过去的分发依赖于通用的媒体联系人列表,但GPT-PRHelper 2.0做了决定性的工作,确定谁应该根据内容具体情况接收公司新闻稿。这种AI驱动方法代表着新闻稿如何在越南动态的媒体格局中传播的总体趋势。" 无懈可击的AI写作和翻译 同时,GPT-PRHelper 2.0也增强了其开创性的AI写作功能。现在,GPT驱动的引擎可以在仅输入标题和关键词后几秒钟内立即生成高质量的初始新闻稿草稿。 该系统在开头句子中突出媒体引人注目的角度,并持续优化内容流和结构,以最大限度地吸引读者。然后,用户可以使用集成的编辑工具轻松完善AI编写的草稿。 此外,GPT-PRHelper 2.0支持一键翻译21种语言。这使得越南公司可以无缝地调整消息和叙事风格,以在全球目标市场产生共鸣。 新闻稿创新的下一个阶段 GPT-PRHelper 2.0明确确立了AsiaPresswire作为开拓新闻稿端到端创新领导者的地位。尽管AI写作最近引起了轰动,但正是GPT-PRHelper 2.0无与伦比的分发能力使公司实现了前所未有的知名度和曝光度。 Yan说:"我们只是揭示了语言AI改变传播潜力的冰山一角。GPT-PRHelper 2.0代表了我们赋能客户最大化其信息影响力的旅程中的下一个阶段。写作和分发都在迅速发展。但就目前而言,没有其他解决方案能够在越南提供这种毫不费力的一体化新闻稿影响力。" 关于AsiaPresswire AsiaPresswire为公关公司、代理机构、组织和公司提供新闻稿分发解决方案。他们的公关、搜索引擎优化和链接专家团队帮助客户通过计划的公关项目,战略性地利用在线交流来实现业务目标。他们就影响声誉和前景的在线交流问题提供咨询。AsiaPresswire向全球媒体、剪报服务、新闻聚合网站和社交网络分发新闻。他们利用创意的传播工具、人才、专业知识和资源来创造价值。要了解有关GPT-PRHelper及其如何帮助客户全球新闻传播的更多信息,请访问 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin Head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



