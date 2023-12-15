珠海格力集团、域塔物流科技集团及思谋物流科技集团达成战略合作 强强连手 以科技赋能打造珠海智慧物流生态系统



香港，2023年12月15日-（亚太商讯）- 以房地产+物流科技（PLT）解决方案提供全链条式资产管理服务的域塔物流科技集团，欣然宣布与珠海格力集团及思谋物流科技集团达成战略合作协议，以珠海格力集团的粤港澳综保物流产业园项目为试点平台开展合作，充分发挥横琴深合区及港珠澳大桥带来的区位优势，构建港珠澳大桥经贸新通道，利用各自的品牌、技术及人才资源，打造粤港澳跨境物流业务的重要节点，合作实现粤港澳大湾区物流园区高质量运营。 三方今天假香港科学园举行“科技赋能•智慧物流战略合作发布会暨高峰会议”，向在场来自科技、物流及投资界的专家学者以及客户等介绍珠海和香港智慧物流发展的机遇及珠海金湾高栏港的项目布局，并展示创新物流科技的实际应用。会议亦分享了“西进西出”和重轻资产营运再分工新模式的实施，以推动珠港智慧物流的联动效益，并探讨相关的合作机遇。 珠海经济技术开发区综合保税事务局副局长田庆钊及珠海格信发展有限公司高级招商经理金柱分别在会上介绍珠海高栏港综保区状况及格力集团的粤港澳综保物流园，包括珠海在智慧物流领域的发展战略和政策支持，强调珠海作为创新科技城市的重要地位。田庆钊表示：“珠海是中国最重要的口岸城市之一，而高栏港综合保税区是珠海目前唯一的综保区，今年6月初正式开园运营，为开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的海关特殊监管区域。高栏港综保区对标珠海建设现代化国际化经济特区要求，聚焦‘双港’（金湾机场及高栏港）与横琴粤澳深度合作区功能协调和产业联动，推动先进制造业与服务业融合发展新机制，重点发展国际物流、跨境电商等。” 根据协议，格力集团将提供珠海市粤港澳综保物流产业园作为合作试点项目，而域塔物流科技集团将为意向客户提供综合解决方案，为项目带来优质客户资源。思谋物流科技则负责提供自动化与智能物流系统解决方案，以提升项目整体库位容量及运行效率。珠海格信发展有限公司高级招商经理金柱表示：“粤港澳综保物流产业园位于珠海高栏港综合保税区内，享有一系列税收优惠和便捷的进出境监管措施。项目总占地面积约29.67万平方米，总投资额约23.97亿元，重点发展保税物流、保税研发、保税制造和保税维修等产业。” 粤港澳大湾区建设为新时代国家改革开放下的重大发展战略，旨在深化粤港澳合作，充分发挥三地综合优势，促成区内的深度融合，推动区域经济协同发展。作为大湾区内唯一一个同时与两个特区相连的城市，珠海凭借其地理位置、港口和物流基础设施以及政策支持等优势，成为大湾区物流业的重要枢纽和物流服务中心之一。在珠海物流枢纽的战略规划下，口岸功能不断优化，大湾区“西进西出”通道逐步形成，增强了其承载力和辐射力，大大支持跨境物流的发展，提升物流效率。 透过此次战略合作，三方将实现珠港融合智能物流的新模式，以科技赋能整个行业的资产价值，共同提升物流营商环境，并捕捉大湾区物流运输布局调整所带来的机遇，助力实现“共商、共建、共享”的口岸经济带。 是次会议由五位重要嘉宾发表专题演讲。域塔物流科技集团主席兼董事总经理陈建中介绍了域塔PLT方案及WaaS新营运模式。他表示：“集团的PLT方案作为资产管理的手段，有助于优化租金收益和提升资本增值潜力，同时为物流营运商带来智慧物流的成果。集团亦以WaaS（仓库即服务）模式向运营商提供服务，利用现代化的物流技术基础设施，包括仓库管理系统（WMS）、自动化设备和数据分析工具，提高仓库操作的效率和准确性，并利用自身的物流资产网络，方便运营商的物流运输和配送。” 思谋物流科技行政总裁许嘉在介绍域塔智慧物流生态及供货商制度的时候表示：“是次合作是域塔智慧物流生态在大湾区的首个项目，结合金融创新、模式创新及科技创新，同时通过建立清晰透明的供货商制度，建立长期伙伴关系。” 域塔资本（珠海）董事总经理陈晓信分享如何透过战略合作、资本赋能，达到物流营运方及客户轻资产运作，业主及投资方增加资产投资收益，实现产业链参与者多赢局面。他表示：“域塔跟格力的战略合作配合1+3布局 ，即1个生态，3个资本。双方共同成立合伙企业，打造智慧物流产业生态平台，配以智慧物流基金、仓库设备基金及数字化供应链金融服务的支持，达到资本全面赋能。” 致力推动物流行业的数码化和可持续发展的鲸仓科技创始人兼CEO 李林子介绍了大湾区布局零售智能共享仓的机遇与挑战，他表示：“零售数字化背景下，仓储业态面临智能化升级的更新换代机会，而跨境电商本质上是供应链的全球化竞争，当中智能仓储作为枢纽环节地位特殊。” 最后，隆链科技创始人马云龙分享了寸土赚斗金-隆链如何赋能工业商厦，实现仓储物流的智慧化转型，他表示：“在工业和商厦建立仓储空间，一般会面对空间浪费、成本高昂及空间复杂的痛点，而公司的四向穿梭车解决方案，正好能达致密集存储、高库位利用率的效果，并适应多层、不规则空间，同时利用自主化运行无人仓，节约人力、能耗、建筑成本。” 格力集团珠海市粤港澳综保物流产业园，将成为智慧物流的典范，为珠海乃至整个大湾区的物流体系注入新的动力。未来，各伙伴将继续加强合作，推动物流行业的数字化升级，探索更多创新技术的应用，致力打造更智能、高效、可持续的物流网络。 图一：域塔物流科技集团与珠海格力集团及思谋物流科技集团组成战略合作伙伴，今于香港科学园举行“科技赋能•智慧物流战略合作发布会暨高峰会议”。域塔物流科技集团主席兼董事总经理 陈建中先生(左一)、珠海格信发展有限公司产业发展中心助理总经理 蒲燕女士(中间)及思谋物流科技行政总裁 许嘉先生(右一)主持启动仪式，并由域塔资本（珠海）董事总经理 陈晓信先生(左二)及珠海经济技术开发区综合保税事务局副局长 田庆钊先生(右二)作见证。 图二: 各嘉宾在“科技赋能•智慧物流战略合作发布会暨高峰会议”的启动仪式后合照留影 图三: 珠海格力集团的粤港澳综保物流产业园项目 关于域塔物流科技集团 域塔物流科技集团为香港最早以房地产+物流科技（PLT）解决方案提供全链条式资产管理服务的公司之一。 自2015年以来一直在物流解决方案市场运营，集团部分主要管理层已在该领域深耕超过20年。凭借多年在物流领域的工作经验，累积了深厚的专业知识，并与产业上下游参与者建立了紧密的联系，包括国际房地产基金、土地及物业的拥有者、本地和国际第三方物流商、供货商和设备制造商。集团近年透过多次的收购合并扩张，成功整合了由方案设计、建筑工程、机电顾问、物流科技，到物流营运等多家公司及团队，使集团的资产管理覆盖面更广，更有效地以全链条方式去开发最适合物流用家使用的智慧物流园区项目。 关于珠海格力集团 珠海格力集团有限公司成立于1985年3月，为珠海市国资委出资并授权经营的独立企业法人，连续 9 年维持主体信用评级“AAA”，荣获“广东省国有重点企业管理提升标杆创建行动标杆企业”、“广东省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。 作为珠海市唯一具有制造业基因的市属国有企业，格力集团不忘实业初心，2017年格力集团提出“二次创业”口号，全速推进国有资本投资运营公司改革试点，打造珠海产业投资发展平台，已逐步形成以“科技创新”为核心、以“资本运营+产业投资+产业引进+载体建设+服务运营”为主线的“五位一体”综合发展格局，翻开了坚持“产业第一”、加快改革发展的全新篇章，瞄定“产业第一”，服务特区产业转型升级，助力加快打造现代化产业体系，打造国内一流的国有资本投资运营平台。业务涵盖产业投资、建筑投资、城市更新、建筑安装、服务运营等多个领域。 关于思谋物流科技集团 思谋物流科技集团是业界领先的智慧物流科技企业，专注于提供新一代人工智能引领的智能仓储及智能物流营运的解决方案，基于生成式AIGC打造智能仓储决策大脑与数字孪生方案，覆盖数百种AI智能物流应用。本集团已在香港、深圳、上海、北京、苏州、杭州、重庆、新加坡及日本东京等多地设有尖端技术研发与商务中心。



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