幂源科技拟赴港上市 动力电池系统市场新锐独角兽



香港，2023年12月15日-（亚太商讯）- 2020年，中国政府宣布力争在2060年前实现碳中和。此后，《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》和《「十四五」公共机构节约能源资源工作规划》等多项政策法规出台，电动汽车成为鼓励发展的重点。 在电动汽车市场的强劲需求推动下，中国的电池系统市场正处于快速发展阶段。在此背景下，中国领先的动力电池系统价值链赋能者幂源科技控股有限公司（下称「幂源科技」或「公司」），启动了IPO计划。12月8日，幂源科技向港交所递交了A1招股书，拟赴港上市，由汇丰银行及中金公司担任联席保荐人。 中国动力电池系统先驱及领导者 客户合作关系稳固 业务模式上，幂源科技主要设计、制造及销售电动汽车的定制电池系统，其次为储能解决方案及电池管理系统（或BMS）。依托出色的工程、设计及开发能力，公司不仅在中国市场居于领先地位，也已扩展至快速增长的印度及美国的非乘用纯电动汽车（如公共汽车及卡车）、专用车辆、工程机械及海上应用。 根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，按出货量计，幂源科技是中国乘用纯电动汽车（或BEV）的第三大动力电池系统供应商，市场份额为9.6%。于乘用纯电动汽车市场中，按出货量计算，是中国A00级乘用纯电动汽车的最大动力电池系统供应商，该分部占2022年中国乘用纯电动汽车总销量的约26%。至2023年6月30日，公司的电池系统已为中国超过100万辆电动汽车提供动力，包括2022年中国约十分之一的纯电动汽车和超过三分之一的A00级乘用纯电动汽车。 幂源科技以行业领先的价格点及服务，为客户提供定制且始终如一的优质产品，与电动汽车OEM客户及电芯制造商建立了稳定的合作伙伴关系，跃升为中国开发具有竞争力的动力电池系统的先驱及领导者。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，中国最畅销电动汽车车型的约半数车辆由幂源科技的电动汽车电池系统提供动力。此外，公司自2021年起向2022年全球最大的电芯制造商宁德时代提供圆柱电芯的电池系统及技术，以用于其指定电动汽车OEM客户。 颠覆性专有技术引人瞩目 安全及成本优势显著 行业领先的工程、设计及开发能力，赋予了幂源科技独特的差异化竞争优势。运用创新的思维，公司已开发出广泛的专有技术，能够以市场领先的安全及成本标准提供圆柱及方形电芯的动力电池系统。 一方面，幂源科技已开发出BEST，确保单个电芯的热失控不会在整个系统中传播。根据弗若斯特沙利文报告，公司初步将BEST应用于三元圆柱电芯，实现了行业领先的安全标准，热失控传播的概率低于1%，而行业平均水平为约10%。与行业平均水平相比，采用BEST的LFP圆柱电芯已实现降低约40%的成本。BEST是圆柱电芯突破性的电池系统设计，具有出色的安全性和性价比。 另一方面，MUST是幂源科技所开发的尖端技术，可消除模组并减少方形电芯中的组件和连接。该技术最初是为LFP方形电芯设计的，根据弗若斯特沙利文报告，与行业平均水平相比，成本大幅降低约10%。通过加入热失控传播缓解措施进一步增强了公司的电池系统，并将其成功应用于三元方形电芯，从而保证电池系统的安全性，同时保持了成本优势。 财务表现上，幂源科技于往绩记录期间展现出稳定的收益。收益由2020年的人民币1,014.5百万元增至2021年的人民币2,566.7百万元，并继续增至2022年的人民币5,574.4百万元；2020年至2022年期间收益的复合年增长率为134.4%。此外，公司于2023年上半年录得收益人民币1,121.6百万元。 电动汽车市场正以惊人的速度增长，而电池系统作为核心技术之一，将发挥越来越重要的作用。在动力电池系统市场，幂源科技凭借强劲爆发力崭露头角，也为自己奠定了逐鹿资本市场的底气。香港递表后，如何进一步提升技术、扩大制造能力、拓展产品组合，将是公司巩固长期竞争力的关键所在。 来源：香港经济日报



话题 Press release summary



部门 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

