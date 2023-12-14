集海资源集团有限公司公布于香港联交所主板上市计划详情

香港，2023年12月14日-（亚太商讯）- 中国山东省第三大黄金开采商(1)集海资源集团有限公司（「集海资源」或「集团」）公布以股份代号02489于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划详情。

发售详情

集团计划发售500,000,000 股股份（视乎超额配股权而定），其中450,000,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权而定）为国际发售股份，50,000,000股股份（可予重新分配）为香港发售股份。每股发售股份的指示性发售价介乎0.55港元至0.75港元。经扣除集团与全球发售有关的包销费用及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使且按发售价每股股份0. 65港元（即指示性发售价范围的中位数），全球发售所得款项净额估计为265.0百万港元。

香港公开发售将于2023年12月14日（星期四）上午九时正开始，并于2023年12月19日（星期二）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将于2023年12月21日（星期四）公布。集海资源股份将于2023年12月22日（星期五）开始在香港联交所主板交易，股份代号为02489，每手买卖单位为5,000股。

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投资摘要

坐拥露天矿山 生产成本显优势

集团坐拥产金大省山东牟平乳山黄金成矿带的两座金矿 ─ 分别是年许可矿石产量900.0千吨及矿山服务年限约8.5年的露天金矿宋家沟露天矿山、以及年许可矿石产量为90.0千吨及矿山服务年限约6.0年的地下金矿宋家沟地下矿山。

根据SRK报告，经营地下矿山的资金水平及成本结构有别于经营露天矿山，由于地下采矿需要建造地下采矿基础设施及采购地下挖掘设备，加上其他结构及固定成本，所以露天矿山的生产成本一般低于地下矿山。根据弗若斯特沙利文报告，中国所有金矿中约95 %涉及地下采矿；中国黄金开采的总生产成本于2022年为每克人民币298.0元。

集团大部分黄金产自宋家沟露天矿山，露天采矿有助其以低于行业平均成本生产。集团于去年的平均生产成本约为每克人民币186.3元。

优越地理位置 基础设施健全

宋家沟露天矿山及宋家沟地下矿山彼此靠近，相距仅约400米，且离集团旗下的选矿厂仅4公里，有助集团集中管理业务。选矿厂面积为约0.9公顷，年度选矿能力约为2,000千吨，离尾矿坝仅2公里，离烟台港仅约50公里，交通非常便利。

尾矿坝设计为山谷型，海拔总计+ 160米，总存储容量约为42.2百万立方米，有效存储容量约30.0百万立方米。截至2023年6月30日现有产能可支持10年生产。

管理团队经验丰富 技术团队精英云集

集海资源由主席、执行董事兼行政总裁邵绪新博士领导，高级管理团队平均有逾30年的采矿运营管理经验，配合强大的技术团队，已成功开发新建矿山，并将其转变为实际开采及黄金生产资产，造就集海资源于2022年成为山东省第三大黄金开采公司。

邵绪新博士持有选矿专业博士学位，在选矿、矿业相关金融及投资管理方面拥有丰富经验。集团技术团队由2006年中国有色金属工业科学技术奖得主黄勇先生领导，黄勇先生为中国国土资源部认可的中国合资格矿产资源╱储量评估师，在矿山设计及开采咨询方面拥有逾40年经验。技术团队尚有十名采矿作业工程师及地质学家，拥有平均逾15年的采矿经营管理经验，有效实施黄金品位控制和生产管理，提高营运效率。

未来增长策略

收购周边黄金矿山 提高市场份额

集团计划透过收购优质黄金矿业资产，以扩大矿产资源及提高选矿厂的金精矿加工能力。收购目标的标准包括位于山东省内、潜在黄金资源量至少10吨且深度小于1,000米、矿山服务年限超过5年、回报期少于10年的矿山。

集团获烟台人民政府确定为重点上市的目标公司之一，且集团子公司烟台中嘉矿业有限公司获烟台市政府允许为整合市内牟平区金矿资产的4家综合金矿企业之一。集团认为，收购牟平区的矿业资产符合当地政府的政策方向，整合计划亦对集团的发展计划带来积极影响。

根据弗若斯特沙利文报告，山东确定至少40个金矿，包括牟平区整合金矿资源计划中的14个地下金矿符合若干上述收购标准。目前集团已在牟平区内筛选出3个符合收购标准的地下金矿，准备好于2024年1月31日之前选择一个合适的金矿，及对于2024年3月31日前与目标金矿签署正式协议持乐观态度。

推进矿山优化计划 加建采矿基础设施

集团积极进行矿山优化计划，其中包括扩张宋家沟露天矿山现有边界以南约150米采矿地表面积，使矿坑露天区域由0.34平方公里扩大到0.46平方公里，深度加深到海拔高度-171米。为此，集团将建设新工作台，并计划于新采矿区建设地下水蓄水池和排水系统、变电站及表土堆场、以及购置3台挖掘机。

现有矿区额外勘探 提升黄金储量

根据SRK报告，宋家沟露天矿山具备充填矿物资源勘探及升级的潜力。集团计划开展进一步的勘探工作，在宋家沟露天矿山采矿许可证涵盖的临近无开采区域及现有露天采矿矿坑以下区域寻找更多的矿产资源，包括分三期进行总深度超过6,500米的26次钻探（各深度介乎0至550米），以增加黄金矿物储量及延长宋家沟露天矿山的矿山服务年限。

所得款项用途

按发售价每股股份0.65港元（即指示性发售价范围0.55港元至0.75港元的中位数），集团估计全球发售所得款项净额（扣除全球发售有关的包销费用及其他估计费用后）于超额配股权未获行使前估计约为265.0百万港元。

用途 / 百分比

选择性收购金矿资产：55.0%

进一步建设采矿基础设施：20.4%

偿还现有银行贷款担保：12.6%

营运资金：10.0%

额外勘探升级黄金矿石储量：2.0%

全电子化申请程序

集海资源集团有限公司已就香港公开发售采取全电子化申请程序。集团不会向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的任何印刷本。招股章程已刊载于联交所网站bwww.hkexnews.hk「披露易（新上市）新上市资料」及集团网站 www.persistenceresource.com。

(1) 资料来源：弗若斯特沙利文报告，按2022年矿山产量计

集海资源集团有限公司

集团是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，于中国山东省烟台市拥有两座金矿，及选矿厂和尾矿库等采矿基础设施，销售自行加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告，按矿山产量计，集团为2022年山东省第三大黄金开采公司，市场份额为2.6%。

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