Novationwire推出专为马来西亚定制的人工智能品牌传播服务

吉隆坡，马来西亚，2023年12月12日-（亚太商讯）- Novationwire (https://www.novationwire.com),一家领先的新闻稿发布平台,推出了一项针对马来西亚市场的马来语人工智能品牌传播(ABL)服务。此举旨在为寻求建立品牌和放大传播的马来西亚公司提供本地化服务。

根据Novationwire马来西亚董事总经理Zul Effendy的说法,马来语ABL计划根据该国用户的独特需求,调整该公司的专有技术。他说:"虽然英语在马来西亚商业圈中广泛使用,但我们知道用国语交流可以实现更深入的互动和信任。"

该服务的核心是针对马来西亚环境定制的人工智能内容生成器。 Effendy解释说:"我们的自然语言生成引擎经过了数百万条新闻稿数据的训练,包括大量的马来西亚媒体和营销内容语料库。这使我们能够产生经过优化的马来语新闻稿,将客户的关键信息与文化内涵完美结合。"

该平台还具有马来语新闻稿媒体数据库和传播能力。 Effendy说:"我们已经编制了马来西亚主要出版物和媒体的全面记者名单,以实现有针对性的新闻投递。" 他补充说:"我们的本土化专业知识帮助确保每份新闻稿送达正确的接收方。"

到目前为止,马来语ABL对希望在国内放大品牌的区域公司已证明非常有效。 Effendy指出:"我们已成功让客户的新闻稿分发获得马来语主要报纸的大量关注。" 他认为:"能够为当地市场制定正确的叙述方式是一个决定性因素。"

展望未来,Novationwire计划扩大马来语ABL的功能。 Effendy说:"我们正探索与社交媒体影响者和在线论坛的整合,以扩大传统媒体之外的覆盖范围。" 他表示:"我们的目标是提供一站式解决方案,以便马来西亚品牌可以执行完全针对这个高增长市场的多渠道活动。"

对Novationwire来说,推出马来语ABL服务突显了其通过文化本地化来实现公关成功的承诺。 Effendy说:"每个地区都有其独特的格局。我们将继续完善技术,以赋能更多东南亚品牌讲述能在本地产生共鸣并见效的故事。"

关于Novationwire

Novationwire是一家媒体科技公司,通过新闻稿分发、媒体数据库、监测和分析为各种规模的组织执行集成的品牌新闻宣传活动提供支持。通过其人工智能驱动的平台,Novationwire致力于使新闻稿发布对各种规模的组织都变得简单、高效。欲了解更多信息,请访问Novationwire.com。

Media Contact

Brand: Novationwire

Contact: Eric Lee

Email: support@Novationwire.com

Website: https://www.Novationwire.com

SOURCE: Novationwire

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network