兼顾企业发展及社会责任 联控走出良性发展路径

香港，2023年12月11日-（亚太商讯）- 据香港商报网，近年来，在科技创新、双碳目标、共同富裕等国家战略的引领下，强调经济、环境、社会协调发展的ESG理念已成为资本市场投资决策中不可或缺的因素。12月4日，Wind发布了「2023年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强」榜单，联想控股、宁德时代、科大讯飞、中国平安、腾讯控股等多家企业凭借在科技创新、环境保护、社会责任、公司治理等方面践行可持续发展的表现以「AA」评级成功上榜。可见，越来越多的企业已逐步形成共识：企业发展不仅要创造社会财富，也要注重社会价值。

强化使命担当 助力科技创新发展

对企业而言，科技创新是驱动自身可持续发展的核心因素之一，同时也是其创造更多社会价值的重要抓手，而在该领域，研发资金与人才培育都是发展路径上的重要保障。刚刚提及的上榜企业之一联想控股（3396.HK），便常年在上述领域持续投入。2023年上半年，联想控股研发投入70.87亿人民币，研发费用率提升至3.5%。同时，旗下联想集团长期坚持技术创新驱动发展，已积累全球专利及专利申请数超3.8万件，其中中国有效发明专利超1万件，连续6年上榜国内企业发明专利授权量十强。联控体系内基金也在新一代信息技术、芯片、新能源、新材料、人工智能等国家战略性产业上密集投资，23年上半年累计投资科技企业约50家。

除了提升自身科技创新水平、助力更多行业转型升级外，联想控股还通过公益支持、校企协同创新、产学研深度融合等形式，助力加快推进国内高校基础科学研究。2022年底，联想控股曾公告向中国科学院大学基金会捐赠人民币6000万元设立科创人才基金，旨在聚焦中国科学院大学/中国科学院体系中高水平人才，通过专业的管理运作，为其提供专项支持，为科技自立自强，科技领军人才队伍的壮大贡献力量。

提及推动科创发展的重要因素，创新创业者也是必不可少的一环。发起于2008年的联想之星创业CEO特训班，十多年来坚持开展公益培训，整合多方资源，助推科技创业企业快速发展。成立以来，联想控股始终保持每年上千万元的培训投入，累计录取1298名创新创业企业家人才，现有55家「星友」创办企业上市，122家入选国家级专精特新「小巨人」企业，带动就业将近40万人。值得注意的是，在这些录取的学员企业中，高新技术企业共计816家，占比超过六成，科技属性突出，这也引起资本市场的持续关注，希冀后续发展潜力。

布局绿色产业 运用技术创新方案 赋能环境保护

面对气候变化及环境污染的威胁，环保议题亟待加快落实步伐，这不仅需要国家的引领，企业的支持与民众的关注亦不可或缺。联想控股作为国内较早践行ESG理念的企业之一，多年来积极推动旗下企业把握绿色发展机遇，布局绿色产业，实践科技向善。

这就不得不提到联控旗下国家级「绿色工厂」联泓新科，其率先实现EVA光伏胶膜料的国产替代，提升了光伏产业核心原材料的自给程度，更顺利完成EVA装置技术升级扩能改造，今年上半年产量同比增加33%。同时，联泓新科通过持续的工艺优化和技术创新，有效减少二氧化碳排放。另一家旗下企业正奇控股亦设立正奇光能，从事高效N型光伏电池片的生产，该项目一期5GW力争今年内建成投产，预测年可新增绿电70亿千瓦时，节约标准煤87万吨，减排二氧化碳700万吨。

绿色赛道也一直是联想控股体系内基金持续关注并投资的方向，双碳科技和绿色投资方向的所投企业已超过50家，覆盖能源脱碳、终端电气化/智能化、数智化产业赋能和绿色发展、合成生物及节能环保与生态修复领域，其中包括宁德时代、先导智能、美克生能源、璞泰来、中储国能等多家行业领先企业。

在数字时代，科技创新已成为社会公益事业可用、必用的巨大赋能力量。联想控股同样推动成员企业探索科技创新在社会价值领域的实践，旗下联想集团通过新IT技术，从长江做起，为全球的生物多样性保护赋能。2021年6月5日，联想集团与天鹅洲保护区达成战略合作，并于2022年3月为保护区捐赠了集硬件、软件与服务于一体的「新IT」智能化解决方案。围绕长江这一国家重要生态宝库，联想集团陆续打造多个标杆生物多样性保护案例，项目持续拓展升级，相关生物多样性案例已覆盖长江源头、中游和入海口全流域。

科技向善、承担更多社会责任，正在被像联想控股、腾讯、中国平安等越来越多的企业所接纳和践行，并成为其竞争力的重要组成部分，最终实现经济效益与社会价值一体推进的良性循环可持续发展路径。

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