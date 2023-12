Monday, 11 December 2023, 14:39 HKT/SGT Share: life@KCC「圣诞『冰』团」城市出没注意 圣诞老人率领一众萌萌动物 出城大派圣诞礼物 7大欢乐冰极历奇场景遍布商场

化身创意手作达人 自制独特圣诞小物、挂饰及摆设

香港,2023年12月11日-(亚太商讯)- 想在佳节深入冰极,与圣诞老人及动物朋友一起为挚亲好友预备圣诞惊喜、跟着大伙儿坐雪橇从雪地飞驰到城市冒险、闲逛圣诞市集选购心头好⋯⋯今个圣诞来到葵兴life@kcc,冰极村落的「圣诞『冰』团」将助你把愿望一一实现!即日起至2024年1月1日,life@kcc「圣诞『冰』团」与大家踏上冒险之旅,走访冰极与城市7大欢乐场景,跟4麦克尔圣诞老人队长于空中花园相遇,经历一次奇幻又好玩的历奇旅程,并将节日的祝福送给大家! 「Chill级市集」为大家精心搜罗多位本地及环球职人的饰品创作、天然产品和手工食品,让大家一站式轻松挑选圣诞礼物;多场圣诞工作坊及表演,最适合小朋友及家人齐齐参与并浸淫在浓厚的圣诞气氛;窝心的life@kcc更特别推出冬日激赏消费礼遇,顾客于场内消费满指定金额更可换领商场现金赠券,高达7.5%回赠! 7大欢乐冰极及城市场景踏上惊喜满载兼新奇好玩的历奇旅程 life@kcc呈献「圣诞『冰』团」,带大家展开一段新奇好玩的历奇旅程。戴上冷帽颈巾、穿好毛衣雪靴,跳进充满欢乐的雪橇,与『冰』团从极地出发,踏上冒险之旅,沿途与白熊小队汇合,一起把冰极祝福送到城市! 7大历奇场景 life@kcc3楼 第一章–迎接冰极村的惊喜 圣诞老人率领一众萌萌动物,在冰极村落赶工,整理各式各样的惊喜礼物,准备出发到城市了!看看礼物叠得有多高? 第二章–白熊小队出发! 由白熊领队带领着一群小白熊,浩浩荡荡出发,把礼物和祝福传遍城市每个角落。小白熊又惊又喜、跌跌撞撞地跟着领队的步伐,差点就把礼物留在雪地了! 第三章–加入『冰』团雪地飞翔 圣诞『冰』团坐上雪橇,一起向城市进发!看他们多兴奋!因为大家都很期待与城市的小孩见面,还有看着孩子们收到礼物时的欢乐一刻。大家都相信,能分享快乐是福气呢! 第四章–圣诞『冰』团城市到着 经过漫长的雪地旅程,圣诞『冰』团终于到达城市了!节日的市区特别热闹,萌萌动物都偷偷到商店捣蛋,充当一日店长!在城市到处都发现它们的身影,忙碌地把礼物、信件和心意送出。 第五章–探索「Chill级市集」 「Chill级市集」为大家精心搜罗多位本地及环球职人的饰品创作、天然产品和手工食品!迷你圣诞老人正在拱门欢迎大家,邀请你一起感受市集的愉快气氛! 第六章–神秘的烟通 在市集的一角,发现一条神秘的烟通。圣诞老人束紧腰带,拼命往烟通里爬,他与『冰』团到底要带着礼物往那里去? 空中花园green@kcc 最终章–城市一隅空中奇缘 原来大伙儿是穿过烟囱爬到空中花园green@kcc,跟城市中的小朋友见面,还有为大家送上一系列圣诞限定的工作坊和表演。快到空中花园跟闪闪发光的4麦克尔圣诞老人队长见面吧! 窝心『冰』团出动教你亲手制作圣诞梦幻手作 life@kcc「圣诞『冰』团」为大家带来4大特色工作坊,一起打造至潮饰物及圣诞家居摆设,是送给自己或闺蜜最暖心的圣诞礼物。 life@kcc「圣诞『冰』团」家居摆设工作坊 日期:12月9日:圣诞干燥花花环 / 12月16日:奇妙波波树轻黏土 时间:下午4时30分至5时30分 地点:life@kcc3楼 参加方法:顾客推广期内(2023年11月20日至活动当天)于life@kcc及joy@kcc以电子货币消费满HK$500,即可换领活动入场券乙张,于活动当日出示使用。 圣诞干燥花花环 除圣诞树外,圣诞干燥花花环绝对是另一必定入手的圣诞装饰!透过精心选择乾花素材,融入绸带、小装饰等元素,一件绽放着圣诞色彩的花环绝对能为安乐窝添上温馨节日气氛,营造出温暖、浪漫和宁静的冬日! 奇妙波波树轻黏土 圣诞节最具节日气氛的装饰品必定为圣诞树莫属!在这个工作坊中,创造出属于您独特风格的圣诞树!尽情发挥创造力,根据自己的喜好和创意,轻松塑造出心中理想的圣诞树,打造出一件独一无二的圣诞节必备装饰品,成为家中最耀眼的圣诞亮点! life@kcc「圣诞『冰』团」至潮饰物工作坊 日期:11月25日、12月16日:闪烁流沙咕卡吊饰 / 12月9日、12月23日:萌萌玻璃串珠挂绳 时间:下午1时至5时 地点:life@kcc 3楼 参加方法:顾客推广期内(2023年11月20日至活动当天)于life@kcc及joy@kcc以电子货币消费满HK$300,即可换领活动入场券乙张,于活动当日出示使用。 萌萌玻璃串珠挂绳 萌萌玻璃串珠挂绳必定是送给闺蜜最窝心,最有心意的圣诞礼物首选!有各式各样的小雪人、小姜饼人及其他圣诞相关配饰串珠,可以随心所欲地组合出一条最萌、最潮的圣诞主题串珠挂绳。这些可爱元素必定能增添浓厚的节日氛围!一齐为闺蜜、朋友送上一份最独特的圣诞礼物吧! 闪烁流沙咕卡吊饰 设计最Bling Bling的流沙咕卡吊饰,无论是挂在圣诞树上或小背包上,都能令你闪耀全场!于工作坊内可以随意选择流沙咕卡和圣诞图案贴纸,打造最耀眼夺目的咕卡吊饰,是自用或送赠闺蜜好友的必备之选! 圣诞市集搜罗环球和本地佳品为身边人送上节日祝福 同场更会举行圣诞市集,集合多款本地及环球职人的饰品创作、天然产品和手工食品,方便大家挑选圣诞礼物,为身边人送上别出心裁的节日祝福。 「Chill级市集」 日期:11月20日至11月24日 / 12月4日至12月8日 / 12月18日至12月24日 时间:中午12时至晚上7时 地点:life@kcc3楼 life@KCC冬日激赏消费礼遇凭指定消费可享高达7.5%回赠 买圣诞礼物之前,记得留意life@kcc冬日激赏,凭指定消费即可换领商户现金劵,让你于今个节日可以更尽情开心购物! 冬日激赏 日期:即日起至2024年1月1日 时间:上午10时至晚上10时 地点:joy@kcc2楼礼宾部 详情:凡于life@kcc及joy@kcc即日以电子货币消费满HK$100,即可获得印花一个;储满10个印花,即可换领HK$50赠券。储满20个印花,即可换领HK$150赠券。赠券数量有限,先到先得,换完即止。 儿童合唱团及小舞者表演带动圣诞气氛 为增添场内圣诞气氛,life@kcc更联同小朋友表演队伍,以活泼轻松的歌舞为大家送上圣诞祝福。 小舞者表演 日期:12月9日 时间:下午3时至4时 地点:空中花园green@kcc 儿童合唱团 日期:12月23日 时间:下午3时至4时 地点:空中花园green@kcc life@kcc「圣诞『冰』团」 日期:即日起至2024年1月1日 时间:上午10时至晚上10时 地点:葵涌life@kcc3楼及空中花园green@kcc 地址︰葵涌葵昌路72至76号(葵兴港铁站E出口直达) 电话︰2400 8000



