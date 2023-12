Friday, 8 December 2023, 12:56 HKT/SGT Share: 巨星传奇(6683.HK)荣获《AM730》颁布「杰出上市公司大奖2023」

香港, 2023年12月8日 - (亚太商讯) - 12月5日,由《AM730》、《凤凰网港股》与德勤中国联合举办的「杰出上市公司大奖2023」获奖名单正式公布。今年共有22家企业上榜,包括长江实业(001.HK)、中华煤气(003.HK)、华润电力控股(0836.HK)、新鸿基地产(0016.HK)、及今年刚刚上市的巨星传奇(6683.HK)等。 该奖项至今已举办至第十四届,旨在表彰于股票市场、业务增长等方面有出色表现的上市企业。获奖名单由专业团队选出,并由基金经理、资深股评人及股票分析师等担任评审委员评核,在两地传媒界、财经界、商界以及投资界均具有较高影响力。 巨星传奇获奖后表示,公司荣获「杰出上市公司大奖2023」充分展现了资本市场对公司业务发展、企业营运的高度认可;公司将在未来不断丰富业务发展模式,积极应对市场挑战,为股东及客户创造更高价值。 巨星传奇(6683.hk)获颁「杰出上市公司大奖2023」 今年港股市场持续维持弱势,巨星传奇凭借自身独特的盈利模式和投资亮点跑赢市场。股价自上市以来持续高企,一度升高至10.28港元,较招股价4.25港元涨241.8%,从一众新股中脱颖而出。 据了解,巨星传奇的业务由IP 创造与运营以及新零售两部分组成,在IP创造及营运与新零售业务的双轮驱动下,巨星传奇既能够让两个业务独立产生收入,同时彼此之间可以产生联动,其协同效应形成可观的流量死循环以获取收入。而近期,由巨星传奇投资并制作的周杰伦的真人秀综艺节目《周游记2》在浙江卫视开播,首集即创收视率第一的佳绩,在国内引起热议。



