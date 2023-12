Friday, 8 December 2023, 09:28 HKT/SGT Share: AsiaPresswire在香港向数字货币和区块链行业推出GTP-PRHelper AI新闻发布工具

香港, 2023年12月8日 - (亚太商讯) - AsiaPresswire推出了其全新GTP-PRHelper AI写作和翻译和新闻发布助手,旨在大幅提高香港快速扩张的加密货币和去中心化金融(DeFi)生态系统的生产力。 在香港的产品发布会上,AsiaPresswire首席技术官Bruce Wong展示了GTP-PRHelper的先进自然语言生成能力如何帮助本地加密公司、区块链项目和其他从业者提高效率并扩大全球影响力。 Bruce Wong表示:“过去几年,作为东西方门户的香港,孕育了繁荣的加密货币交易所、投资者、科技初创公司和其他区块链组织的生态系统。GTP-PRHelper为这些从业者提供了进行更有效全球化传播所必需的强大自动化支持。” 根据Wong的说法,GTP-PRHelper允许用户只需输入所需的标题和关键词,就可以立即生成高质量的英文、中文和多语种新闻稿草稿。该AI写作助手已经在数百万高质量的新闻稿中进行了广泛优化,可以 Instantly generate human-like content that meets global media publishing standards 生成类人内容,满足全球媒体的出版标准。 Wong解释称:“通过在几秒钟内自动生成完善的新闻稿草稿,GTP-PRHelper为香港的加密和DeFi公司节省了大量时间,使其可以专注于核心业务战略,而不是重复的手动内容创建。它实现了巨大的生产力飞跃。” Wong指出,GTP-PRHelper立即翻译新闻稿成21种语言的功能,使其在当今全球化的加密和DeFi行业中进行全球触达变得非常宝贵。 他说:“GTP-PRHelper使得香港区块链领域的初创公司也能够高效地向全球媒体、投资者和社区发布新闻和更新,而无需语言障碍。该工具基本上能够平衡小公司建立全球知名度和认可度的环境。” 根据Wong的说法,GTP-PRHelper背后的先进自然语言模型通过学习实际使用情况而不断改进。 他说:“客户利用我们的AI助手满足新闻稿需求的次数越多,它就越能准确地捕捉特定的品牌语音和沟通风格。” Wong补充说,GTP-PRHelper内置了质量保证功能,可以在发布之前检查和完善草稿的格式、拼写、语法和词不达意的问题。 他解释说:“它提供了一种端到端的解决方案,可以在简化的自动化工作流程中生成无瑕疵的、可直接提交的新闻稿。” 测试GTP-PRHelper的加密和分布式金融公司的初步反馈非常积极。 Wong说:“我们从初期用户处获得的回应非常令人鼓舞,从业者称赞该工具完全消除了重复的手动任务并无限扩展高质量的输出。” 他透露:“一家风险投资公司告诉我们,GTP-PRHelper使他们的新闻稿产出提高了8倍,同时显着提高了一致性。他们计划利用AI助手加速投资组合公司的公关周期,这是很棒的验证。” 展望未来,Wong认为GTP-PRHelper在为香港蓬勃发展的加密和区块链社区开辟公关机会方面具有巨大潜力。 他说:“通过极大地降低专业内容生产的时间和成本壁垒,我们的AI助手使公关在运营和财务上更易于获得初创公司和较小行业参与者的使用。” 总结香港的推出情况,Wong重申,GTP-PRHelper将为香港的加密行业公关、市场营销和传播专业人士带来变革性的工作流程改变。 他总结说:“我们热切期待看到这一创新如何塑造赢得媒体结果,并扩大香港作为亚洲首要加密和区块链中心的全球知名度。” 关于AsiaPresswire AsiaPresswire为公关公司、机构、组织和企业提供新闻稿发布解决方案。他们的公关、SEO和链接专家团队帮助客户通过策划的公关项目,使用在线沟通来战略性实现业务目标。他们为客户提供网络沟通问题方面的建议,帮助提升形象和前景。AsiaPresswire将新闻传播给全球的媒体、新闻剪报服务、新闻聚合网站和社交网络。他们利用创造性的沟通工具、人才、专业知识和资源为客户创造价值。欲了解更多关于GPT-PRHelper以及它如何帮助香港加密货币和分布式区块链金融的新闻公关工作,请访问:https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin, head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



话题 Press release summary



部门 Crypto, Exchange, Advertising & Media, Blockchain Technology

