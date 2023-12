Monday, 4 December 2023, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 Atlas Lithium Corporation Atlas Lithium在2024年首次生产前已获得充分资金支持

佛罗里达州博卡拉顿, 2023年12月4日 - (亚太商讯) - 重要信息 - 直接以溢价形式向Atlas Lithium进行投资,并与两家顶级锂化工公司, 盛新锂业集团和亚化实业集团签订了Atlas Lithium电池级斑晶石精矿生产的第一阶段的购销协议。这两家公司是特斯拉、比亚迪和LG等公司的氢氧化锂供应商。高盛担任了Atlas Lithium在这些交易中的财务顾问。 - 盛新和亚化已向Atlas Lithium承诺总计5000万美元,其中1千万美元为每股29.77美元的股权(较最近VWAP溢价10%),4千万美元为非稀释性预付款,以换取Atlas Lithium第一阶段锂精矿产量的80%。 - 通过这些交易,Atlas Lithium已获得了完全足够的资金,以覆盖其首次生产的预计总资本支出,达到4950万美元。 - 通过采用模块化DMS技术并与当地第三方签约进行初始破碎和采矿操作,加速的生产时间表将得以实现。第一阶段的DMS工厂已经设计和购买完成;它正在专业设施进行建造,并将于2024年通过空运运送到巴西。 - 第一阶段的年化生产目标为截至2024年第四季度达到15万吨电池级斑晶石精矿,今天宣布的购销协议总计包括12万吨,每方分别接收6万吨。Atlas Lithium计划的第二阶段旨在于2025年年中将产能提高至30万吨。第二阶段的产能尚未得到承诺。 - Atlas Lithium已经处于良好的位置,有望成为全球最高质量、最低成本的锂生产商之一。DMS是一种环境可持续的技术,而且公司的项目在其运营地区得到了社区的强大支持。 Atlas Lithium公司(NASDAQ:ATLX)(以下简称“Atlas Lithium”或“公司”),作为一家领先的锂勘探和开发公司,高兴地宣布已充分融资其早期收入战略,旨在使公司在2024年第四季度实现生产。Atlas Lithium估计第一阶段资本支出(“CAPEX”)总计4950万美元,用于在巴西的锂谷进行斑晶石精矿的采矿和生产。正如本新闻稿所述,这一CAPEX现已由亚化和 盛新两家锂行业领军企业承诺的5000万美元融资。 购销协议 Atlas Lithium的斑晶石精矿质量极高,经过广泛的冶金试验验证,加上该项目适合露天采矿和简单的密度介质分离(“DMS”)处理,引起了全球各方投资和合作的浓厚兴趣。在经过包括多方项目现场考察在内的流程后,Atlas Lithium 选择与盛新和亚化合作,它们是世界上最大的两家氢氧化锂生产商之一。Atlas Lithium的电池级斑晶石精矿是一种专为化学转化工厂定制的产品,这些工厂将其加工成氢氧化锂,这是将锂加工为最终用于电池的下一步。凭借卓越的技术、与一流客户(如比亚迪(全球最大的电动汽车制造商)、特斯拉(第二大电动汽车制造商)和LG等)的紧密关系,以及对高质量、可持续锂生产的承诺, 盛新和亚化分享Atlas Lithium推动全球向绿色能源过渡的愿景。此外,Atlas Lithium的业务发展团队不希望依赖将公司产品放在现货市场上,因为这种方法的变数较大,经济吸引力远不如与亚化和 盛新等一流客户签订采购协议。 深圳盛新锂业集团股份有限公司(以下简称“ 盛新”)成立于2001年,总部位于中国成都,是一家在深圳证券交易所上市的公司,市值约为28亿美元。 盛新的核心业务是锂电池材料的生产和销售,主要产品包括锂精矿、碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和锂金属。目前,公司在德阳和遂宁建设了总产能为72,000吨的锂化学品生产基地。 盛新目前正在印度尼西亚建设新的60,000吨锂化学项目,预计将于2024年上半年完成。 盛新的主要客户包括比亚迪、宁德时代、LG化学等行业领先企业。 四川亚化实业集团股份有限公司(以下简称“亚化”)成立于1952年,总部位于中国成都,是一家在深圳证券交易所上市的公司,市值约为22亿美元。亚化是一家多元化的化工公司,涉足锂化学产品等多个领域。亚化目前年产锂化学品超过70,000吨,包括工业级和电池级的碳酸锂和氢氧化锂。亚化计划到2025年将其锂盐产能扩大至100,000吨以上。亚化的主要客户包括宁德时代、特斯拉和LG能源解决方案。 Atlas Lithium业务发展副总裁尼克·罗利(Nick Rowley)表示:“在我在Galaxy Resources(现在是Allkem)的时候,我有幸与 盛新和亚化一起合作。这两家公司是Galaxy产品的顶级购买商之一,也是我们在那里取得成功的重要合作伙伴,是西澳大利亚卡特琳山锂矿的主要购销合作伙伴。我很高兴能够获得他们对Atlas Lithium的支持,使其有望成为巴西著名的锂谷地区下一个高质量的锂精矿生产商。” 公司首席执行官兼主席马克·福加萨(Marc Fogassa)补充说:“我对多方对Atlas Lithium表现出的浓厚兴趣感到受宠若惊。最终,我们选择与两家出色的公司合作,它们迅速而主动地将这一机会推向成功。在最小程度地稀释股东的情况下成为锂生产商的能力是一个重要的成就。与顶级终端用户建立稳固的客户关系对于Atlas Lithium成为高质量锂的重要供应商的雄心也至关重要。因此,这一宣告标志着Atlas Lithium追求一流生产商地位的转折点。” 有关新闻稿中描述的协议的详细信息可在公司今天向美国证券交易委员会提交的8-K表格中找到。购销协议的有效期为5年,同时允许在Atlas Lithium发生变更控制交易的情况下提前终止。公司认为,由于其斑晶石的质量和团队的可信度,购销协议的定价非常有吸引力。Atlas Lithium电池级斑晶石精矿的定期销售价格将根据基于全球氢氧化锂价格的公式计算。氢氧化锂的价格由中国、日本和韩国的主要正极制造商确定的进出口定价的历史数据所定义。 早期收入战略 凭借明确界定的初始Anitta脉石和积极的冶金试验结果,Atlas Lithium的技术团队决定加速其100%拥有的尼维斯项目的生产时间表。最初的目标是在2025年实现30万吨/年的斑晶石精矿产量,作为第二阶段。然而,公司现在的目标是在2024年第四季度开始初步生产高达15万吨/年的斑晶石精矿。这一加速的生产时间表将通过采用模块化DMS技术和签订初始破碎和采矿操作的合同来实现。直到初步生产和收入开始,总CAPEX估计为4950万美元,其中包括已购买的模块化DMS工厂、所有土建施工和采矿实施工作,以及一个备用储备。 为实现加速的生产计划,公司将利用模块化DMS处理厂,这是一种在巴西锂加工领域尚未使用的设计和方法,可加快建设速度。图1和图2展示了Atlas Lithium模块化工厂的总体设计,目标铭牌产能高达15万吨/年的斑晶石精矿。第一阶段的前两个DMS模块目前正在建设中,预计将于2024年4月交付到巴西。 图1 - Atlas Lithium设计的模块化DMS工厂,目标铭牌产能高达15万吨/年的斑晶石精矿。 图2 - Atlas Lithium设计的模块化DMS工厂旋转视图,目标铭牌产能高达15万吨/年的斑晶石精矿。 矿山开发也取得了显著进展,有明确定义的矿体使公司能够制定全面的采矿计划。地质建模团队已完成了初始采矿区域的详细块模型,这有助于外部顾问设计最佳露天矿轮廓。初始采矿计划侧重于Anitta 2和3脉石,图3展示了Anitta 2的横截面,上面覆盖着Anitta 2露天矿的矿坑外围。处理厂和Anitta 2露天矿的布局可在图4中看到。 图3 - Anitta 2的横截面,上面覆盖着矿坑外围,是第一个露天矿的位置。 图4 - 尼维斯项目处理厂和Anitta 2露天矿的布 在加速启动2024年生产的同时,公司继续进行积极的勘探钻探活动,大多数钻机全天候运转。最近的勘探活动发现了几个有希望的新脉石,还有许多目标尚未经过测试(图5)。在Atlas Lithium最近聘请的首席地质官詹姆斯·阿布森(James Abson)的技术领导下,公司计划于2024年第一季度发布首次资源评估报告,与首次初步经济评估同时进行。与此同时,为了围绕第二阶段30万吨/年电池级斑晶石精矿的生产目标,公司正在推进某些技术领域,以便在2024年第二季度发布一份明确的可行性研究报告。 图5 - 尼维斯项目内六个新的有希望的目标区域(分别标为目标区域1至6),补充了已确认的四个含斑晶石矿化的脉石体(分别标为Anitta 1至4)。 总体而言,公司的核心战略始终致力于强有力的ESG原则。Atlas Lithium专注于可持续生产高品质的斑晶石精矿,包括最大程度地实现水循环利用、采用无堤坝的100%干堆尾矿、在锂浓缩过程中避免使用有害化学药品,以及计划利用可再生能源进行发电。此外,公司继续建立公共和私人伙伴关系,推动杰基廷雄哈谷地区的发展,并以成为可持续的就业创造者,惠及当地社区,为此感到自豪。 关于Atlas Lithium有限公司 Atlas Lithium Corporation (NASDAQ:ATLX)专注于推进和开发其在巴西锂谷的100%拥有的硬岩锂项目,这是巴西米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais)著名的锂矿区。此外,Atlas Lithium对其他电池和关键金属,包括镍、稀土、钛和石墨,拥有100%的矿权所有权。该公司还持有Apollo Resources Corp.(一家私有公司;铁矿)和Jupiter Gold Corp.(OTCQB:JUPGF)(黄金和石英岩)的股权。 免责声明 本新闻稿包含根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于Atlas Lithium及其子公司当前的计划、估算和预测,并受到固有的风险和不确定性的影响,这可能导致实际结果与前瞻性陈述不一致。这类陈述包括但不限于关于市场和行业段增长、对新产品和现有产品的需求和接受程度的那些陈述;对生产、储量、销售、收入、利润、利润率或其他财务项目的任何预测;关于管理层未来运营计划、战略和目标的任何陈述;关于未来经济状况或绩效的任何陈述;与在巴西开展业务相关的不确定性,以及关于未来事件的任何假设、期望、预测、意图或信念。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。以下因素等可能导致实际结果与前瞻性陈述不一致:项目进行中的地质技术分析结果;巴西的商业环境;一般经济状况、地缘政治事件和监管变化;资本的可获得性;Atlas Lithium保持竞争地位的能力;做空者企图推低我们股价;以及对关键管理层的依赖。 关于公司及其子公司的其他风险在公司于2023年10月20日向美国证券交易委员会提交的年度报告和10-Q表格的“风险因素”一节中有更全面的讨论。还请参阅公司在SEC提交的其他文件,所有这些文件都可在www.sec.gov上获得。此外,任何前瞻性陈述仅代表公司今天的看法,并且不应被视为在任何随后日期代表其观点。公司明确否认有义务更新任何前瞻性陈述。 投资者关系:

Michael Kim or Brooks Hamilton

MZ Group – MZ North America

+1 (949) 546-6326

ATLX@mzgroup.us

https://www.atlas-lithium.com/

@Atlas_Lithium



