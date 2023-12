Monday, 4 December 2023, 10:38 HKT/SGT Share: Novationwire在印尼的媒体关系网络促进新闻稿分发更高效

雅加达, 印度尼西亚,2023年12月4日 - (亚太商讯) - 作为领先的新闻稿分发平台,Novationwire利用其在印尼广泛的媒体关系,使客户能够无缝接触该国顶级记者和刊物。这种有针对性的覆盖范围使各个品牌能够有效地与亚洲最有影响力的市场的相关受众分享他们的新闻。 根据Novationwire印尼区域总监Ahmad Surya的说法,该公司的数据驱动方法和本地专业知识发挥了关键作用。他说:"我们维护着一个拥有5000多名记者和编辑的专有媒体数据库,这些人来自印尼的报纸、在线和印尼在线新闻媒体。我们的AI会持续分析,根据每个客户的行业、主题和目标读者,识别最相关的联系人。这种精准的定位可以确保新闻稿获得最大的关注。" Novationwire的媒体列表建立还与主动外联相辅相成。Surya解释说:"我们有一个了解印尼媒体格局的经验丰富的团队,知道如何有效地向记者推介故事。这种个人化的接触帮助我们在许多威望卓著的刊物上获得报道。" 该公司的客户从这些报道中获得了巨大的回报。Surya说:"我们帮助印尼公司以及国际品牌通过重要的特写文章增加知名度、建立思想领导力和驱动参与度。" Surya指出,客户还可以从Novationwire的专有分析仪表板中受益,它可以实时监控新闻稿的表现。他说:"我们透明的跟踪可以帮助客户量化新闻稿分发活动的投资回报率。他们可以看到每个关注的详细数据,从媒体渠道到触达范围和参与度数据。" Novationwire计划继续优化其在印尼新闻稿分发渠道。 Surya指出:"我们会不断整合客户的反馈来完善我们的策略。我们的目标是继续创新新闻稿传播的新方法,在这个有重大影响力的市场发挥作用。媒体格局正在迅速发展,但我们的灵活性和执行力将确保我们的客户领先于曲线。" 展望未来,Novationwire印尼团队的目标是扩大其优质媒体合作伙伴的组合。Surya说:"我们正努力增加媒体列表,特别是顶级商业、科技和生活方式刊物。这个更广泛的平台将赋能更多的品牌展示其价值、扩大其知名度,并最终在亚洲最具竞争力的商业环境之一中取得成功。" 关于Novationwire Novationwire是一家媒体技术公司,提供新闻稿分发、媒体数据库、监控和分析,以执行集成的品牌新闻计划。通过其人工智能驱动的平台,Novationwire使各种规模的组织都能轻松、高效、有效地进行新闻稿分发。欲了解更多信息,请访问Novationwire.com。 Media Contact Brand: Novationwire Contact: Eric Lee Email: support@Novationwire.com Website: https://www.Novationwire.com SOURCE: Novationwire



