达丰设备服务有限公司公布2023/24中期业绩

香港, 2023年11月29日 - (亚太商讯) - 达丰设备服务有限公司（「达丰」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」）（股份代号：2153）为在中国成立的首家外资塔式起重机服务供货商，公布其截至2023年9月30日止六个月（「期内」）的中期业绩。

期内，集团的收益为人民币358.6百万元，较截至2022年9月30日止期间减少人民币28.8百万元或7.4%。公司权益持有人应占亏损为人民币20.4百万元，较截至2022年9月30日止期间的亏损收窄约51.2%（2022年：亏损为人民币41.9百万元）。该减少主要由于(i)外币贷款产生的汇兑亏损减少，导致融资成本减少；及(ii)销售成本减少，此乃由于材料及维修成本以及劳务分包成本减少所致。集团的塔式起重机月平均在使用吨米服务价格由人民币257元下降至人民币225元。整体毛利及毛利率分别减少至人民币63.8百万元及17.8%。

集团的使用总吨米由截至2022年9月30日止期间的1,577,983增加至截至2023年9月30日止期间的1,594,911。截至2023年9月30日，集团有268个在建项目，未完成合约总值约人民币460.7百万元（扣除增值税），手头项目共有73个，预期合约总值约人民币224.7百万元（扣除增值税）。其中，集团预期于截至2024年9月30日止期间完成总值约人民币380.4百万元的合约工程，显示来年将可录得高水平的盈利。

期内，国内建筑业依然受到后疫情经济复苏缓慢的拖累。国内新增工程项目供应量较去年大幅减少，导致塔式起重机每吨米平均每月服务价格有所下跌。为减少国内业务为集团带来的影响，集团于期内加快推进境外市场的布局，并拓展业务至其他海外地区以增加未来收入。于保持国内市场地位的同时，集团已将其地理版图扩展至大湾区以涵盖香港及澳门两地。截至2023年6月，香港已配备首台塔式起重机，而澳门亦已设置20余台塔式起重机。

与此同时，集团投放大量资源对「TOP」及「爱建通」扩展数据化管理，以提高管理及营运效率。于2023年9月30日，集团持有146项塔式起重机相关的实用新型及发明注册专利。集团深信其雄厚的技术实力将继续助力集团取得项目，而集团于研发塔式起重机技术解决方案方面的实力有所提升，亦将增强集团提供卓越交付服务的表现。

达丰设备服务有限公司行政总裁邱国燊先生表示：「随着中央向全国城中村改造、保障房项目及『平急两用』三大工程基建提供最少1万亿元人民币的低成本融资，（住屋）内需有望增加，从而推动房地产及基建市场。适逢『一带一路』倡议提出十周年，整体基建工程包括传统基建、新基建以及能源项目需求大大提升。集团将适时调整其营运及地理策略，以应对瞬息万变的全球市场环境。」

达丰设备服务有限公司主席黄山忠先生总结:「虽然市场正逐步复苏，但整体来说市场走势仍然存在许多不确定性。然而集团已适时调整营运策略，以应对复杂多变的环境。作为业内著名的塔式起重机服务供货商，现时达丰是国内少有能够『走出去』的企业，证明集团在中国建筑业拥有雄厚的实力及地位，并保持着稳定、声誉良好及忠诚的客户群。我们预期未来集团将陆续开拓更多的亚洲市场，增加市场占有率。集团将在『厚德、安全、卓越』的核心价值观的引领下，继续完善和聚焦可持续发展的战略目标。通过改善数据化管理，我们得以在实现资源共享、降低成本及提升效率的同时积极发展国际业务。此等措施不但可提升营运效率，更可助本集团达致成为业内『做最好的建筑设备服务供货商』的目标。」

有关达丰设备服务有限公司（股份代号：2153）

达丰设备服务有限公司为中国首家外资塔式起重机服务供货商。自2007 年以来，集团主要向中国特级及一级EPC 承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。集团主要参与基建、能源商业及住宅行业的工程、采购及建筑项目。作为新加坡注册企业Tat Hong Holdings Ltd.的间接附属公司，集团于2021年1月13日在香港联交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心价值观指导下，集团已成功建立领先的市场地位，并保持稳固的客户关系，在员工安全意识、服务质量和技术优势方面树立了良好的声誉。

有关详情，请浏览：http://www.tathongchina.com/。

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network