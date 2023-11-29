御佳控股公布2023/24年度中期业绩 收益增加8.9%至约3.61亿港元

香港, 2023年11月29日 - (亚太商讯) - 香港首家拥有十项以上模板工程发明专利的模板工程及相关辅助服务供应商御佳控股有限公司（「御佳控股」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：3789）今天公布其截至2023年9月30日止日止六个月（「期内」）之未经审核中期业绩。

期内，集团的香港国际机场三跑道客运大楼地基及地下结构工程的重大模板及混凝土工程分包合约以及若干楼宇模板项目（包括启德1E区一期公共房屋发展及大围站物业开发项目（T1-8塔台））的进度令人满意。因此，带动集团收益较去年同期上升8.9%至约361.0百万港元，而毛利则约34.2百万港元，较去年同期上升21.1%。集团的毛利率保持稳定，约为9.5%。本公司拥有人应占溢利约为7.6百万港元。

集团扎根香港逾29年，是香港最大的模板分包商之一。多年来，集团积极承接大型模板架设项目，建立了稳健的业务基础和强大的客户群。集团直接客户为楼宇建造及土木工程项目的总承建商，而这些项目由香港特别行政区政府、公共交通运营商、机场管理局及物业开发商等最终客户所拥有。

凭借丰富的经验和专业知识，集团在期内获得了多个新项目，推动业务稳步增长和发展。于截至2023年9月30日止六个月，集团获得三个新合约，总合约价值为约372.9百万港元，当中两个项目均于期内开始为集团贡献收益。于2023年9月30日，集团共有九个手头项目，估计总合约余额价值为约566.4百万港元，较2023年3月31日估计总合约余额价值约445.4百万港元增加约27.2%。

于截至2023年9月30日止六个月后及于2023年11月28日，集团进一步获得四个新楼宇模板工程分包合约，合约价值约559.6百万港元。由于手头项目预期将于一至三年完成，预计分包合约工程的绩效于未来数年将保持持续稳定。

御佳控股有限公司主席兼执行董事王麒铭先生表示︰「过去数年，经营环境极具挑战。然而，凭借集团强大韧性及管理层严格控制各项目进度，集团成功克服各种挑战，保持经营平稳有序。业务于期内从艰难的新型冠状病毒疫情时期中逐步复苏，显著反弹。展望未来，我们对劳工短缺、通胀及融资成本上升等因素保持警觉，并将通过灵活且高效的业务策略来应对未来的挑战，继续推进业务发展。我们将在瞬息万变的市场中把握每一个增长机遇，致力为股东缔造长远而稳健的回报。」

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