Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, November 28, 2023
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 28 November 2023, 16:53 HKT/SGT
Share:
深入布局外渠发展 国美类加盟模式释放积极效应

香港, 2023年11月28日 - (亚太商讯) - 近日，国家统计局发布数据，10月份，社会消费品零售总额43333亿元，同比增长7.6%；1-10月份，商品零售343535亿元，同比增长5.6%。逐渐复苏转好的整体消费环境，为国美零售（493.HK）转型发展的选择添加重要砝码。

而国美零售的股价在近期表现出乎意料，11月17日当天涨超80%，接下来几日国美零售股价虽有震荡，但仍维持相对高位。接连的股价上升表明，市场愿意为在业务上积极革新进取的公司买单。事实上，国美零售作为老牌零售商，一直展现出自救的决心和成效。近年来，公司通过战略聚焦，发挥供应链核心优势，缔造以自营为主的轻资产模式零售业生态圈；近期类加盟计划进行的热火朝天，或许让市场看到多一分的翻盘可能，如果国美零售能够成功实现这一转型，也将为整个行业树立新的标杆，提供新的参考。

今年上半年，国美零售推出类加盟合资合作，业内人士表示，国美零售「类加盟合资合作计划」可以看作是公司转型后打造的新商业模式，通过品牌赋能等方式与加盟商携手合资开办公司，在开放商业平台、品牌资源、供应链等领域实现共建共赢。这一创新举措将为广大企业提供了一种全新的加盟经营模式，为其实现快速发展和品牌提升带来巨大机遇。

目前，国美零售类加盟合资合作已在全国开花，截止目前，类加盟合资合作公司已完成签约17家，还有55家企业正在签约过程中。其中东北地区，包括沈阳、吉林、哈尔滨、大连、天津等区域已进入实质化运营阶段，上海、苏锡常等华东地区，云南、贵州、成都等西部地区及山东省供应链公司已进入签约落地阶段。

在传统营销方式基础上，类加盟合资公司积极探索发展路径，不断开拓外部发展渠道，并取得了显著成效。以沈阳类加盟公司为例，十一黄金周期间的8天内销售额突破了2000万，而在双十一期间的7天内实现了销售额超过1800万元，仅11月10日当天的销售额就接近500万元。据了解，目前沈阳类加盟公司的日均销售额已经超过150万元。沈阳类加盟合资公司采用抖音的「职人+达人」双线作战策略，已经成功开通了抖音本地生活，并完成了全员职人的注册。至今，沈阳类加盟公司已经发布了1018条视频，门店曝光超600万次，深度曝光超70万次。公司与进驻店内的各厂家合作，开展了抖音达人探店活动，探店达人数量超70人，累计播放量超一千万。对于当前的国美零售来说也是如此，在类加盟公司不断扎根的同时，与快手、抖音、短视频、本地生活等外部渠道和直播平台的深入合作，同时不断革新自身的电商平台，拉动销售额不断增长。

接下来，国美零售将充分利用其在供应链整合、连锁经营、物流网络、服务标准设计、商品研发定制、社群等领域的优势，同时依靠国美品牌的号召力和影响力，积极拓展类加盟网络布局，吸引各方社会力量的加入，包括业主物业、家电品牌商、店长、代理商以及推手等。通过这一系列举措，国美零售希望进一步扩大其影响力和市场份额，并与更多的合作伙伴共同实现共赢的局面。尽管国美零售目前面临经营困境，这反映了实体零售企业所面临的广泛挑战，短期内，国美零售仍然需要走过这一段转型阵痛期，这既是挑战也是机遇。通过当前的国美零售发展，随着与类加盟网络布局，并配合快手、抖音、短视频、本地生活等外部渠道的深入合作，以及国美自身不断创新，相信国美的转型之路将越走越宽广，为行业带来新参考新活力。



话题 Press release summary

部门 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Nov 27, 2023 18:27 HKT/SGT
开启外域直播新征程 国美转型初见成效
Nov 27, 2023 18:17 HKT/SGT
转型成效渐显 国美零售（493.HK）7个交易日大涨约1倍
Sept 1, 2022 10:19 HKT/SGT
国美零售2022年上半年综合毛利率大幅提升至19.8% 经营现金流显著正向提升
Aug 23, 2022 14:30 HKT/SGT
减亏金额35亿 为业务做减法 国美零售“轻装上阵”
Aug 23, 2022 14:20 HKT/SGT
创新模式 效率提升 国美零售第四季度盈利在望
Aug 22, 2022 12:31 HKT/SGT
业务板块重组，注入优质资产，国美零售筹划战略调整
June 17, 2022 11:36 HKT/SGT
直播带货潮 国美零售（493.HK）618销售额值得期待
Apr 27, 2022 18:30 HKT/SGT
传国美将与华为达成合作，实体零售数字化升级是合作重点
Apr 27, 2022 18:17 HKT/SGT
全国统一大市场怎么建？国美共享零售平台率先行路
Mar 31, 2022 20:52 HKT/SGT
前瞻性布局全零售生态共享平台 国美零售2021年全年业绩质量稳健增长
Mar 10, 2022 18:29 HKT/SGT
国美零售2022年2月核心运营数据持续强劲 当月GMV同比提升超30%
Feb 10, 2022 19:03 HKT/SGT
国美零售2022年1月核心运营数据增长强劲 真快乐1月月活达7000万
Jan 28, 2022 15:09 HKT/SGT
国美零售线下网络变革 加速新零售业务扩张
Jan 11, 2022 18:51 HKT/SGT
国美业务持续向好 国美电器12月当月销售额同比提升40%以上 券商启动估值上修
Dec 23, 2021 09:37 HKT/SGT
国美35周年庆 携手6,000家行业知名品牌全局赋能20万商家 打造以真快乐为核心的全零售生态
Dec 1, 2021 08:01 HKT/SGT
帝峯证券︰国美零售供应链资源优化整合，认购可转债增厚未来收益，加速全零售生态共享平台全面扩张
Nov 26, 2021 22:39 HKT/SGT
国美零售与真快乐、国美控股订立多项协议 共享资源优势
Oct 25, 2021 08:40 HKT/SGT
国美获中金上调目标价 “真快乐”APP升级将增添动力
Oct 19, 2021 08:31 HKT/SGT
帝峰证券︰看好国美零售未来增长 目标价2.15港元
Oct 18, 2021 09:26 HKT/SGT
帝峰证券︰国美零售大股东注入优质资产包 释放巨大价值
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       