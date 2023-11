Tuesday, 28 November 2023, 16:53 HKT/SGT Share: 深入布局外渠发展 国美类加盟模式释放积极效应

香港, 2023年11月28日 - (亚太商讯) - 近日,国家统计局发布数据,10月份,社会消费品零售总额43333亿元,同比增长7.6%;1-10月份,商品零售343535亿元,同比增长5.6%。逐渐复苏转好的整体消费环境,为国美零售(493.HK)转型发展的选择添加重要砝码。 而国美零售的股价在近期表现出乎意料,11月17日当天涨超80%,接下来几日国美零售股价虽有震荡,但仍维持相对高位。接连的股价上升表明,市场愿意为在业务上积极革新进取的公司买单。事实上,国美零售作为老牌零售商,一直展现出自救的决心和成效。近年来,公司通过战略聚焦,发挥供应链核心优势,缔造以自营为主的轻资产模式零售业生态圈;近期类加盟计划进行的热火朝天,或许让市场看到多一分的翻盘可能,如果国美零售能够成功实现这一转型,也将为整个行业树立新的标杆,提供新的参考。 今年上半年,国美零售推出类加盟合资合作,业内人士表示,国美零售「类加盟合资合作计划」可以看作是公司转型后打造的新商业模式,通过品牌赋能等方式与加盟商携手合资开办公司,在开放商业平台、品牌资源、供应链等领域实现共建共赢。这一创新举措将为广大企业提供了一种全新的加盟经营模式,为其实现快速发展和品牌提升带来巨大机遇。 目前,国美零售类加盟合资合作已在全国开花,截止目前,类加盟合资合作公司已完成签约17家,还有55家企业正在签约过程中。其中东北地区,包括沈阳、吉林、哈尔滨、大连、天津等区域已进入实质化运营阶段,上海、苏锡常等华东地区,云南、贵州、成都等西部地区及山东省供应链公司已进入签约落地阶段。 在传统营销方式基础上,类加盟合资公司积极探索发展路径,不断开拓外部发展渠道,并取得了显著成效。以沈阳类加盟公司为例,十一黄金周期间的8天内销售额突破了2000万,而在双十一期间的7天内实现了销售额超过1800万元,仅11月10日当天的销售额就接近500万元。据了解,目前沈阳类加盟公司的日均销售额已经超过150万元。沈阳类加盟合资公司采用抖音的「职人+达人」双线作战策略,已经成功开通了抖音本地生活,并完成了全员职人的注册。至今,沈阳类加盟公司已经发布了1018条视频,门店曝光超600万次,深度曝光超70万次。公司与进驻店内的各厂家合作,开展了抖音达人探店活动,探店达人数量超70人,累计播放量超一千万。对于当前的国美零售来说也是如此,在类加盟公司不断扎根的同时,与快手、抖音、短视频、本地生活等外部渠道和直播平台的深入合作,同时不断革新自身的电商平台,拉动销售额不断增长。 接下来,国美零售将充分利用其在供应链整合、连锁经营、物流网络、服务标准设计、商品研发定制、社群等领域的优势,同时依靠国美品牌的号召力和影响力,积极拓展类加盟网络布局,吸引各方社会力量的加入,包括业主物业、家电品牌商、店长、代理商以及推手等。通过这一系列举措,国美零售希望进一步扩大其影响力和市场份额,并与更多的合作伙伴共同实现共赢的局面。尽管国美零售目前面临经营困境,这反映了实体零售企业所面临的广泛挑战,短期内,国美零售仍然需要走过这一段转型阵痛期,这既是挑战也是机遇。通过当前的国美零售发展,随着与类加盟网络布局,并配合快手、抖音、短视频、本地生活等外部渠道的深入合作,以及国美自身不断创新,相信国美的转型之路将越走越宽广,为行业带来新参考新活力。



