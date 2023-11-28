正利控股 (3728.HK) 2023年中期业绩盈利翻倍 展现强劲增长实力

香港, 2023年11月28日 - (亚太商讯) - 正利控股有限公司(以下简称「正利控股」或「本集团」，股份代号3728)于周一公布2023年中期财务业绩，成绩非常理想，比较上年同期，纯利增长达126.2%至3.4百万港元，更录得总收入飙升77%及税前盈利上升181.4%。

正利控股截至2023年9月30日止六个月的中期业绩利润增加，主要由于同比上年开展更多新建筑项目，工程大多以上盖建筑为主，包括开发及再开发教育、住宅及商业楼宇。本集团持续实现收益增长，保障股东利益，每股基本盈利为0.34港仙，相比上年同期每股基本盈利0.15港仙。

本集团实力稳健，将继续利用现有的客户网络寻找潜在的建筑项目。作为香港的总承建商，我们专注于核心私营项目的业务的同时，也积极寻求香港公营项目的任何机遇，以开拓更多不同的商机。

正利控股主席吴彩华先生表示:「在大湾区发展与其经济复苏的环境下，本集团对香港经济和建造业前景充满信心，期待建造业可受惠于今年第三季政府推出的补充劳工优化计划，纾缓人手短缺问题，增加劳工供应以支持香港长远发展。」

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正利控股有限公司「正利控股」或「本集团」

正利控股有限公司为一间根据开曼群岛法律注册成立的有限公司，是香港的一名总承建商，在公营和私营部门有超过23年的承建经验。正利控股及其附属公司的主要业务是在香港提供建造及顾问工程及项目管理服务。主要从事提供的业务包括底层结构建筑工程服务，上盖建筑工程服务及以总承建商身份提供维修、保养、改建及加建现有结构(RMAA)的工程服务等。正利控股于2017年9月18日在香港联合交易所有限公司从创业板转主板上市，股份代号为3728.hk。

公司官网：http://www.chingleeholdings.com

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