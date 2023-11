Monday, 27 November 2023, 18:17 HKT/SGT Share: 转型成效渐显 国美零售(493.HK)7个交易日大涨约1倍

香港, 2023年11月27日 - (亚太商讯) - 11月27日,国美零售(493.HK)开盘即上涨,截止下午2:30,单日上涨幅度高达36%。国美零售自上周开始,已经进入到上升的阶段,近7个交易日,股价已经上涨大约1倍,目前升势未止。 日前,内媒报道称,国美宣布计划在三年中开出10000家国美超市;有分析指,是该利好消息的刺激导致国美零售股价大涨,但是该公司已经公告澄清,其并非拟开展的超市业务的订约方,不过公司亦不排除未来探索零售新项目机会的可能性。 实际上,国美零售澄清公告发布后,仍有众多投资者继续入场,进一步推高股价,反映出市场对于公司近段时间转型成效的认可。 据悉,国美零售今年持续在进行直播转型和类加盟模式的推广。目前直播电商已经成为一个非常重要的销售渠道,各大商家都摩拳擦掌,试图在直播带货中掘金。直播转型方面,目前国美已经入驻抖音、快手平台,并成为首个入驻快手平台的大型家电3C连锁品牌,藉助这些直播平台的域外流量,国美零售可以进一步拓展业务,挖掘新的消费增量,并由此进一步联动在线平台和线下门店,打造更完善的服务体系。 类加盟转型则是国美零售迈向轻资产之路的有力举措,国美零售与加盟商共同开办合资公司,并对其进行赋能,在开放商业平台、品牌资源、供应链等领域实现共建共赢。相较于直营的重资产模式,类加盟的转型意味着国美零售有望持续提高资金利用、资源分配效率,为其发展提供更大的灵活性和可扩展性,亦对应增强经营韧性和弹性。 在过去一年中,通过市场观察可以发现,国美零售在转型方面态度积极、不断尝试,成效渐显,随着该公司类加盟模式的不断扩张和直播客群的进一步扩大,预计其投资价值亦会再次上扬。



话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network