完美医疗公布2023/24年度中期业绩

香港, 2023年11月24日 - (亚太商讯) - 全球最大的医疗美容营运商之一，完美医疗健康管理有限公司（「完美医疗」或「公司」；股票代码：1830.HK）连同其附属公司（统称「集团」）欣然宣布其截至2023年9月30日止六个月的中期业绩。

业绩亮点

-- 本集团收益增加7.5%至718.1百万港元，受惠于2023年年初疫情缓和，香港和中国内地的收入增长势头强劲。

-- 本集团EBITDA增加5.4%至242.1百万港元。

-- 本集团纯利增加10.4%至166.4百万港元，纯利率为23.2%。每股基本盈利为13.2港仙。若撇除上一财政期间的一次性政府补贴，经调整税后纯利增加27.1%。

-- 董事会建议向股东派付中期股息每股13.2港仙及特别股息每股1.0港仙。

-- 本集团于香港、中国内地、澳门、澳洲及新加坡的服务面积合共297,000平方呎，并于期内在香港增设两间店铺。

本集团于回顾期内取得令人满意的业绩，受惠于本集团在香港及中国内地来自新客户可观的回报，以及与忠实客户的稳固关系。本集团的收益按年增加7.5%至718.1百万港元（2022/23财政年度中期：668.3百万港元）。本集团的EBITDA按年增加5.4%至242.1百万港元（2022/2023财政年度中期：229.7百万港元）。本公司权益持有人应占利润为166.4百万港元，按年增加10.4%（2022/23财政年度中期：150.7百万港元），即本期间的纯利率增加0.7百分点至23.2%（2022/23财政年度中期：22.5%）。每股基本盈利为13.2港仙（2022/23财政年度中期：12.1港仙）。

截至2023年9月30日，本集团在香港、中国内地及海外的服务面积合共297,000平方呎。

香港业务

随着店铺利用率改善及香港新开设小区店铺的贡献，来自香港业务的收益按年增加11.6%至549.6百万港元（2022/23财政年度中期：492.4百万港元），超越香港业务于2019/20财政年度中期疫情前的收益7.2%。收益恢复至2019/20财政年度中期水平，展示集团在重整业务营运方面取得成功。目前，来自香港业务的收益占本集团收益的76.5%（2022/23财政年度中期：73.7%）。

截至2023年9月30日，本集团于香港拥有完善的服务中心网络，覆盖服务面积合共192,000平方呎，在期内于荃湾及太古新增两间店铺。

于回顾期内，受惠于忠实顾客的坚定支持，本集团的核心医疗美容服务需求殷切。本集团藉此机会重整其业务模式，透过在中高档购物中心及住宅地区引入小区店铺，进一步扩大在香港的地理覆盖范围。大单店方面，本集团位于铜锣湾及尖沙咀的医疗旅游旗舰中心取得热烈回响，跨境客户对集团的高端医疗美容服务需求强烈。

非医疗美容业务方面，其包括一系列辅助医疗管理服务，包括生发疗程、痛症治疗、健康筛查服务及其他美容及健康服务，与集团的医疗美容服务全面结合。期内，本集团在提升医疗美容业务后，加强对医疗业务的交叉销售。

香港以外地区

来自香港以外地区的收益按年减少4.2%至168.5百万港元（2022/23财政年度中期：175.9百万港元），此乃受到新加坡及澳洲需求减少影响但受到中国大陆复苏补偿。目前，来自香港以外地区的收益占本集团收益的23.5%（2022/23财政年度中期：26.3%）。

于回顾期内，受惠于消费者需求逐步恢复及本财政期间内并无暂停业务，中国内地及澳门的经营利润同期改善。截至2023年9月30日，本集团在中国内地及澳门的战略地点网络覆盖22间店铺。于本财政年度上半年，澳洲及新加坡的营运表现受到持续通胀环境及生活开支高企影响，国际市场可能需要一段时间方可复苏。

前景

完美医疗执行董事、主席兼首席执行官欧阳江医生表示：「本财政年度上半年的良好业务表现，显示我们卓越的商业模式可抵御低迷的市场情况。我们仍然坚持『医疗保健+医疗美容』的核心策略，务求满足消费者的个人需求。

市场需求在经历三年疫情后已整体回升，今年香港旅客造访人次回升，将为本集团带来更多跨境顾客。这将进一步巩固集团长远成为大湾区最受欢迎的医疗美容服务中心的决心。

在中国内地，我们将密切关注市场动态及经济形势，以应对经济波动。为把握购物中心人流量的反弹，我们将不遗余力地优化业务运营，提高店铺生产力。对于国际市场，我们将以谨慎且稳健的方式推动国际业务发展，并始终致力于客户满意度。」

有关集团2023/24年度中期业绩的进一步信息，请参考公司在香港联交所网站的中期业绩公告。https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1124/2023112400234_c.pdf

关于完美医疗健康管理有限公司

完美医疗健康管理有限公司成立于2003年，是一家跨国医疗集团，是全球最大的医疗美容营运商之一。集团主要专注于无创医疗美容服务及医疗服务，现主要分布于香港、中国、澳门、澳洲和新加坡，截至2023年9月30日，服务总面积约为297,000平方呎。我们的专业服务涉及广泛，并保证最大的安全性和疗效。公司于2021年5月27日获纳入MSCI香港小型股指数，显示资本市场对本公司表现及投资价值的认可和肯定。

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