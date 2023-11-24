日本馆进驻乐龄科技博览暨高峰会 展示以科技及早预防认知障碍 防治中风

香港, 2023年11月24日 - (亚太商讯) - 一连四日的「乐龄科技博览暨高峰会2023」（GIES）昨日在会展正式拉开序幕，香港日本人商工会议所继去年后，今年再度参展，并以「从日本科技探索医疗保健的未来」为主题，设置日本展馆，展示以科技及早预防认知障碍症、防治中风等技术和产品，让公众了解日本最新的乐龄技术及服务。

鹫北：推介日本优质医疗产品技术和服务

日本馆设于会展1A-C的B119摊位，香港日本人商工会议所副会长兼保健及药物委员会主席鹫北先生表示，除了展示日本驻香港总领事馆就日本厚生劳动省推动的「地区综合护理系统」设置展板外，Fine、FUJIFILM、三井物产、NEC、OMRON、Saraya、信兴科技、Sojitz、CogSmart等日本企业亦展出了穿戴式装置、健康管理应用程序、社交机械人、移动支持机器人、护理产品和吞咽困难辅助食品、淋浴支持机器等，并作即场示范。今年再次参展，期望继续向追求优质护理复健产品香港消费者推介医疗与保健相关产品、技术及服务。

香港人口老化严重，认知障碍症作为老人家的寻常病之一，据有关统计，全港70岁或以上长者每10名便有1名患者，85岁以上患病率更高达三分一，情况不容忽视。2020年在香港成立的日资企业——康希亚洲有限公司（CogSmart Asia Limited）首次参展，展示健康监测及维护装置及系统——BrainUp，它是一款在智能手机上运作的应用程序，与配戴在手腕上可穿戴的设备，如智能型手表结合使用，通过从可穿戴设备获取和分析使用者的心率，以防止健康阶段的认知功能下降、防止海马萎缩，以及减轻相关疾病的风险。

BrainUp应用程序 防止海马萎缩

CogSmart总经理（香港）陈宗昊表示，BrainUp是一项无需药物作认知障碍症预防管理的应用程序。特别在个人化日常运动方面，提供大脑健康分析及生活习惯方面的建议。此应用程序在日本已推行3年，主要用于外展医疗服务，为偏远地区的市民提供诊治服务。CogSmart进驻香港后，2021年成为香港科技园生物医药科技培育计划下的首个日资企业，公司希望透过早诊断和预防认知障碍症，让大家都拥有「生涯健康脑」。

除了认知障碍症，近年中风也已成为本港主要的杀手病之一。2020年，香港有3,165个登记死亡个案是死于中风，当中有51.7%是男性。OMRON （奥姆龙）在会上展示首款结合测量血压和心电图的仪器心电血压计HCR-7800T，只需30秒可同时量测血压及心电图，即可居家测定心房颤动(AF)可能性，预防中风。

OMRON心电血压计 侦测心房颤动

心电图纪录需使用 OMRON Connect 应用程序，透过蓝牙传输有关数据后方能分析结果，以 「正常窦性心律」、「心跳过慢」、「心跳过速」、「可能出现心房颤动」等显示手机应用程序上，而同一部手机应用程序管理血压及心电图数据数据，方便随时追踪，供医师参考。

参展商信兴科技则展示护理和自理辅助设备，如可以360°全方位转移的淋浴座椅和外骨骼护脊易等产品。由于香港居住居住环境狭窄，旋转式淋浴座椅不但是折迭设计，节省空间，还有防滑和防霉认证。

日本国驻香港总领事馆首席领事 西海茂洋（左八）及行政会议成员林正财议员（左九）参观日本馆

BrainUp应用程序有助及早预防认知障碍症

信兴科技则展示360°全方位转移和防滑和防霉的淋浴座椅

OMRON心电血压计只需30秒同时测量血压及心电图

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network