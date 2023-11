香港董事学会宣布2023年杰出董事奖得主

香港, 2023年11月24日 - (亚太商讯) - 香港董事学会昨晚在香港会议及展览中心举行的香港董事学会周年晚宴上公布2023年度杰出董事奖得奖者。 香港董事学会主席陶荣博士致辞掀开晚宴序幕,并邀请到会计及财务汇报局主席黄天佑博士,银紫荆星章​,太平绅士​担任主礼嘉宾及致辞。 陶荣博士表示:「管理层在疫情过后纷纷重新思考企业的定位,为迈向更美好的明天而积极探索新的竞争优势或寻求转型。十三位获奖者完美诠释了今年的奖项主题『变革创新,更好明天』–当面对疫情带来翻天覆地的改变时,领航人全面拥抱变革和创新,引领企业通向更康庄大道。」 董事奖筹委会主席叶嘉明女士表示:「我们从获奖者身上看到即使在充满挑战的时期也能展现优秀的企业管治和实践董事守则。部份董事会更因为成员的多元化而获得卓越嘉许。我们也能在获奖者身上看到了企业通过转型而实现永续发展。他们秉持企业理念,同时不忘为企业、持份者和人类社会谋求福祉。」 香港董事学会行政总裁徐尉玲博士表示:「 永续发展是本会今年的主旋律『变革创新,更好明天』」中「更好明天」的主调。 转型由董事会主导。它涵盖业务转型和董事会转型,后者是为了实现前者而服务。香港董事学会由衷地向躬行实践的获奖董事们致敬。」 徐尉玲博士补充说:「杰出董事奖自 2001 年设立以来,得到了 100 多个合作伙伴的支持。它是一个跨越小区的项目,欢迎公众提名。我们欣然看见候选人和获奖者中有来自香港和中国内地的人士。 除了表彰榜样外,我们亦借助奖项来达到公民教育的目的 。」 2023年度杰出董事奖各获奖组别的得奖者列表如下: 上市公司 执行董事 赵小燕女士 - 羚邦集团有限公司 蒋安琪女士 - 天齐锂业股份有限公司 林炜瀚先生 - 丰盛生活服务有限公司 马明哲博士 - 中国平安保险(集团)股份有限公司 黄子逊女士 JP - 亚洲保险有限公司 董事会 华润啤酒(控股)有限公司 丰盛生活服务有限公司 谭仔国际有限公司董事会** 天齐锂业股份有限公司董事会 法定/非分配利润组织 董事会 香港地球之友** 香港房屋协会** 启励扶青会** 童协基金会** 各类别内排名以英文名称字母为序 **另获:董事会多元化卓越嘉许 有关香港董事学会 (「学会」) 香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织,其宗旨是推进优秀企业管治及董事专业行为,以促进所有公司的持久成就。学会为非分配利润组织,其会员基础广阔,包括来自不同行业及公司类别之执行董事、非执行董事、独立非执行董事等。学会努力于为董事提供教育培训及信息服务,并代表董事发言以建立影响力,以国际视野及多元文化经营会务。于国际平台,香港董事学会是代表15万名董事之「全球董事学会网络」(Global Network of Director Institutes 简称“GNDI”)的成员,亦获委派代办国际组织「气候管治行动」(Climate Governance Initiative)之香港分部,参与促进董事们开展气候行动。 详情请浏览: http://www.hkiod.com / http://www.gndi.org / https://climate-governance.org 有关杰出董事奖 杰出董事奖于2001年推出,为亚洲首个同类奖项选举,自此成为企业社群一年一度具影响力的盛事,并获得100 多个合作伙伴的支持。至今共有243位得主凭其优秀企业管治获奖。 所有奖项均由公众提名,评选程序清晰严谨。奖项按公司类别及职责划分为不同组别,包括上市公司、非上市公司及法定/非分配利润组织,职责组别则包括执行董事、非执行董事及董事会。 有关杰出董事奖详情,请浏览 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。 新闻垂询: 纵横公共关系顾问集团有限公司 陈 练 +852 2114 4396 / brenda.chan@sprg.com.hk 2023年度杰出董事奖查询: 香港董事学会 苏佩君 +852 2889 9986/ odessa.so@hkiod.com 实至名归的得奖者(后排) 和主礼嘉宾-会计及财务汇报局主席黄天佑博士、特别嘉宾、官员以及香港董事学会的理事会成员一同合照。 全场嘉宾大合照以志其盛。



