业聚医疗收购Eucatech AG 产品组合添药物洗脱球囊

香港, 2023年11月23日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司(「业聚医疗」或「集团」;股份代号:6929)今天宣布,以2,400,000欧元收购德国公司Eucatech AG的100%权益。Eucatech AG主要从事开发、制造及分销微创心血管及血管内产品。收购完成后,Eucatech AG将成为集团的全资附属公司。 业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生表示:「我们欣然宣布收购Eucatech AG,这是一家拥有二十年经验,并与业聚医疗肩负共同使命的公司。是次收购将丰富我们的产品组合,特别是其西罗莫司涂层冠状动脉支架、外周自膨式支架、紫杉醇涂层PTCA和PTA球囊等已获得CE标志的产品,可望增强我们在PCI和PTA手术中治疗病灶的能力。此外,凭借我们强大的销售网络,此等高端产品将惠及更多病患者,在推动业务增长的同时,也进一步落实我们致力透过创新技术,改善患者生活质量的承诺。」 业聚医疗自去年成功上市以来,一直积极寻求加强业务发展的机会。Eucatech AG旗下创新及高水平的产品的加入,不仅能在技术上创造协同效应,更能让集团继续带领市场趋势。因此,集团视是次收购为巩固市场地位及分销网络的战略举措。 上市后,业聚医疗在加速业务扩张方面不遗余力,例如在今年9月延长与雅培旗下CSI美国独家分销协议,以提升美国市场的渗透率;于5月在中国展开Scoreflex TRIO的临床研究,持续推动产品开发;以及落实在中国杭州建立集团最大的研发及生产基地,预计于2023年底动工,以提高其研发及生产能力。 关于Eucatech AG Eucatech AG总部位于Weil am Rhein,是一家德国医疗工程公司,专注于开发、制造及分销微创心血管及血管内产品。自1997年以来,它一直提供创新产品解决方案,以改善患者的生活质量,包括获CE标志认证的EucaLimus西罗莫司涂层冠状动脉支架系统、SUPPORT C紫杉醇涂层冠状动脉球囊导管、外周自膨式支架系统及VITUS紫杉醇涂层PTA球囊导管。 如欲了解详情,请浏览Eucatech AG的官方网站:https://eucatech.de/en/home 关于业聚医疗集团控股有限公司 业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。业聚医疗的总部位于中国香港,产品销往全球超过70个国家和地区。集团亦专攻冠状动脉支架产品,并积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。截至2023年6月30日,业聚医疗已于全球拥有超过210项授权专利及已公布专利申请,其内部研发团队拥有逾20年的产品开发经验,并已开发出世界领先的专有技术。 如需了解更多详情,请访问集团官网:https://orbusneich.com/



