森松国际以不变应万变 坚持技术创新布局全球化进程



香港, 2023年11月3日 - (亚太商讯) - 世界银行6月发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2023年全球经济将增长2.1%，较1月预测上调0.4个百分点，但仍低于2022年的3.1%。目前，世界经济仍处于恢复期，企业发展仍然面临着诸多风险。在后疫情时代下，企业能否顺应时代的浪潮，以过硬的技术及优质的产品脱颖而出就显得尤为重要。 作为中国制造企业国际化的先行者，森松国际控股有限公司（股票代码：2155.HK，以下称“森松国际”、“森松”或“公司”）历经三十余年，凭借先进的制造技术及在研发方面的不懈创新，公司业务布局遍布了可再生能源、环保材料、生物制药、电子化学品等市场空间庞大且拥有较高速增长的下游行业赛道。从最初的核心压力容器1.0到极致模块化（模块化系统&工厂）2.0，再到为如今为下游企业赋能的服务型制造方案提供商3.0，森松似乎每次都“抢先困难一步”。如今，森松国际已经发展成为了源于亚太、布局全球的跨国企业，长期伴跑各领域的头部公司。 能够在剧烈的时代浪潮下释放出积极的信号，森松靠的是收割企业红利。回顾森松历史，这家老牌的“浦字一号”在30多年的潜移默化中，已然焕然一身，除了提供传统的不同种类工业单体设备和模块化设备，与来自客户深层次需求相关的增值服务和高附加值产品也成了其一大亮点。 2021年，森松凭借过硬的先进技术承接了中国首座mRNA新冠肺炎疫苗数字化模块化工厂项目，并且仅用7个半月便顺利完成了交付。此项目工厂建筑面积超过5000平方，覆盖mRNA疫苗质粒生产、原液制备、制剂、产品灌装等整个生产流程。值得一提的是，此次的模块化施工有80%以上的工作都在异地车间内完成，不受外界环境的影响。在尽可能保证其低风险的情况下，实现了项目的可预测实施，具有极大的灵活性。此次执行模式也受到了全球生物制药行业的瞩目和效仿。 次年三月，在整个上海进入封控期间，森松又完成了中国出口非洲最大模块化疫苗工厂的制作。5月8日，世界吨位最大的多用途重吊船“皮莱茨基”首航即运载由森松法玛度承建的摩洛哥模块化疫苗工厂。此项目更是填补了非洲本土疫苗生产的空白，满足了摩洛哥本国70%以上和非洲大陆60%以上的疫苗需求。 这并不是森松第一次完成国际合作，早在2002年，森松就打败来自韩国和泰国的竞争对手，拿下了拜耳材料科技（以下简称“拜耳”）首次在中国采购的第一套压力容器设备，自此展开了和拜耳长达二十多年的密切合作。2021年7月，科思创聚合物（中国）有限公司（以下简称“科思创”，即原“拜耳材料科技”）与森松（江苏）重工有限公司（以下简称“森松重工”）成功签订了模块化装置的设计、采购和制造合同（模块“EPF合同”）。这是科思创全球所有生产基地中第一个采用先进模块化理念，设计建造的生产装置，森松重工全程参与了该项目的模块化可行性研究、模块化的概念设计和基本设计，最终为该工厂提供了数字化运维平台，真正实现了全数字化工厂产品的交付，并通过先进的软件开发和应用能力，实现了先进生物制药工厂的全生命周期数字覆盖。此次合作无疑是科思创与森松战略合作上的又一新台阶。 从拜耳到科思创，森松的产品目的地从上海到德国到美国，覆盖了科思创的全球的主要生产基地，形式也从20多年前的基础化工设备提供到了如今复杂且具有高技术含量的成套解决方案。多年来，森松的客户不断在变革，需求不断在变化，标准也不断在提高，唯一不变的是他们与森松的合作，是森松永远走在客户需求前面的创新精神。 森松在国际上的成就远不止于此。根据市场数据显示，森松在国际项目中与全球前20大制药巨头的合作比例超过80%，与世界四大疫苗巨头葛兰素史克，赛诺菲，辉瑞和默沙东都有良好合作，是许多国内外领先生物制药公司的首选供应商。除此之外，其他领域的客户群体，也不乏一些行业的龙头客户：Lonza、巴斯夫、阿斯利康、GSK、礼来、默克、药明生物等等。面对同一领域的不同客户，森松国际提供的产品和服务形式是多元的，森松不仅仅是一个具体产品的提供者，更是不少领域上的技术引领者。 2022年9月，森松（江苏）重工有限公司与格林美股份有限公司青美邦项目联合研发的高压酸浸模块化装置正式投产。该项目装置是森松首个高压酸浸模块化装置，兼顾高压酸浸和氧压浸出工艺，服务于红土镍矿高压酸浸、高冰镍氧压浸出、MSP或硫化镍精矿氧压浸出，以及废旧锂电池正极材料加压浸出等项目的工艺验证和优化。此次世界级的合作是双方站在世界领先高压技术格局上实行的工艺技术与装备技术的强强联合。 森松能拿下这一个又一个世界顶尖项目的独特竞争力正是来自于公司不断创新的技术能力能够时刻响应来自客户和下游市场的瞬息变化，把自己作为客户产品创新和技术创新的一个重要内在环节，满足客户多层次的定制需求，甚至抢先于客户需求迭代创新。也就是这种在不断变化市场内坚持不变的创新战略智慧，才能使其拥有多年遍布全球多行业的高品质客户粘性，让公司在不断变动的市场环境中拥有了逆势前进的底气和成绩，完成一次又一次的“红利收割”。 森松的全球化布局帮助其产品先后出口至全球超过40个国家，在不同行业、领域多次实现高端进口工业装备的国产替代和先进中国制造产品的“第一次”。近年来森松通过兼并收购及合营等方式迅速打开海外市场，在非全球化的环境下，实现了全球化产业链。据资料显示，在2023年上半年的公司新签订单中，来自海外的订单金额占比约为70.89%。较基本面而言，公司的收入来源较为多元，抗风险能力较强；结合上下游行业维度和时间维度来看，公司在多个行业深耕30年余年，每年在技术创新和人才培养方面投入相当比重收益，多层次产品策略也使其在有限的产能情况下，让资源回报最大化。 从摸索探路、积蓄力量，到全面展开竞争，森松国际在以动力电池等为代表的新能源和新材料领域，以生物疫苗和创新药为代表的生物制药等领域，都形成了独特的竞争优势。不断地迭代创新，充足且长期的行业准备，超前的全球战略智慧，让公司每每都能精准把握政策机遇，响应行业创新需求，抓住时代红利。森松国际化的触角帮助其在不同的时空环境下突出重围，最终成为了能够快速响应来自全球市场变化需求的国际领先者。森松从国际化走向全球化，不仅是受益者，更是标杆、是榜样。未来，森松将依托软件和硬件相结合，将服务和产品相结合，通过数字化的渗透，用数字化的形式，完成项目的全生命周期覆盖服务。通过不断创新的技术和理念，森松把环保和健康也融入进公司发展的战略当中，扛起公司的社会责任，让公司的可持续成为全社会的可持续。 关于森松国际控股有限公司： 森松国际是一家国际领先的，服务多个行业的核心工业设备和高附加值整体解决方案的提供商。2021年6月，森松国际在港交所上市，股份代号：2155.HK。森松源于日本，布局全球，现已发展为在核心设备、工艺系统、数智化整体工厂解决方案等领域掌握核心技术并具有丰富项目经验的多元化跨国公司。依托在中国的先进制造基地，公司在瑞典、美国、印度、意大利、马来西亚、新加坡等地开设了附属公司或工厂，并依靠全球化的高效专业团队，已向40多个国家和地区交付了不同形式的产品和服务。我们以匠心品质打造卓越口碑，始终伴跑各领域头部企业，致力于成为全球领先的最佳合作伙伴。2021年，森松国际公司收益约42.79亿元，同比2020增长43.7%；在手订单同比增长72.5%，年内溢利约3.806亿元，同比增长约31.5%。22年公司增长势头依旧迅猛，净利率同比21年增长74.47%，新签订单高达93.56亿，同比增长40.60%。



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