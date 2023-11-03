香港国际眼镜展11月开幕

香港, 2023年11月3日 - (亞太商訊) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办及香港中华眼镜制造厂商会合办的第31届香港国际眼镜展，实体展将继2019年后重临，于11月8至10日假香港会议展览中心举行，并将继续采用线上线下融合展览模式「展览+」（EXHIBITION+）。今届展览有来自11个国家及地区、约700家展商呈献最新的眼镜设计及产品。

展览设有多个地区展馆，包括中国内地、台湾、意大利、日本、韩国等，以及视尚廊（Visionaries of Style）和香港中华眼镜制造厂商会专区展团。展会亦设有多个主题展区，方便买家采购。因应智能眼镜的热潮，今届眼镜展设智能眼镜展区，当中的香港展商Solos Technology Limited会展示结合ChatGPT和可穿戴技术AirGo™ 3智能眼镜，亦有展商展示科技融入眼镜设计及制造的崭新技术，如本地公司3DNA Technology Limited利用360度容貌扫瞄技术的软件，助顾客度身订造合适眼镜。其他主题展区将呈献专业眼镜、眼镜配饰、眼镜框、镜片、隐形眼镜、验眼仪器及光学仪器等。

焦点展区「品牌廊」网罗约200个来自世界各地的品牌，包括香港品牌A.Society、Absolute Vintage Eyewear、bTd；以及台湾的CLASSICO、PARIM。而世界各地的著名品牌则包括法国的agnès b、MINIMA；美国的Anna Sui、Jill Stuart、New Balance、VOY；英国的Ted Baker和Vivienne Westwood、德国的STEPPER、日本的Masaki Matsushima、Matsuda、MIZ Gold、 TiDOU及韩国的GENSDUMONDE、PEOPLE LUV ME、PLUME等。展会期间将有多场眼镜汇演，由专业模特儿展示各地时尚眼镜潮流。

香港贸发局副总裁张淑芬表示：「我们很高兴今年香港国际眼镜展于疫后重临会展，并迎来众多来自全球各地及全新的国际品牌，包括时尚之都法国、英国、美国、意大利，也有亚洲的日本、韩国及台湾等潮流代表，大量注入国际元素同时紧贴世界潮流，展现香港国际展览之都的美誉。」

眼镜展除汇聚知名展商的最新产品、亦有一连串产品推广、发布会、研讨会、眼镜设计比赛的颁奖礼等，让参观人士掌握眼镜业的最新发展。展览首天将举行传媒导赏团，让新闻界率先了解精选展商的焦点产品和服务。

现诚邀 贵机构派员采访香港国际眼镜展及参加传媒导赏团，活动详情如下：

展览详情 (实体展)

日期: 2023年11月8至10日（星期三至五）

时间: (8日及9日) 上午9时30分至 下午6时30分 (10日) 上午9时30分至 下午5时

地点: 香港会议展览中心

入场人士: 只供18岁或以上的业内人士参观。现场登记费：每位港币100元正（使用电子入场证及已预先登记人士可免费入场）

「商对易」（Click2Match）智能配对平台展期：11月1至17日

传媒导赏团

日期：2023年11月8日（星期三）

时间：下午 2时至3时

地点：下午1时45分在会展香港贸发局新闻中心集合

主持：香港贸易发展局业务发展主管 黄云芬

注意事项：

新闻界代表请携同名片及记者证到传媒登记处（展览厅1D大堂）或香港贸发局新闻中心（湾仔博览道1号香港会议展览中心新翼地下）即场领取记者证。

【部分精选活动】

11月8日（星期三）

第23届香港眼镜设计比赛颁奖典礼：由香港贸发局及香港中华眼镜制造商会主办，香港理工大学及香港专业教育学院协办，以鼓励及提升香港眼镜制造业产品设计水平，引领产品设计创意及风格，以加强年轻一代投身眼镜设计的兴趣。

交流酒会：酒会促进业内人士洽商，由香港贸发局理事会员成员卢金荣博士担任主礼嘉宾。

11月9日（星期四）

第21届香港国际视光学会议：由香港贸发局与合作机构香港光学会及香港理工大学一同举办，今届以「社区护眼新贵- 人工智能及远端治疗下的视光新里程」为主题，邀得医院管理局联网服务总监邓耀铿医生致开幕辞，并请来多位来自世界各地的行业专家担任讲者，探讨人工智能在视光中的应用、遥距治疗对医疗保健的影响，以及如何有效运用于社区眼科护理等议题。

(研讨会) 市场探索 - 眼镜业市场趋势概况：行业专家将讨论美国眼镜行业的最新时尚趋势预测和永续发展元素。讲者还将探讨产业供应链的数位化及其对制造和零售的影响，以及智慧眼镜的最新市场前景和潜力。

(研讨会) 眼镜设计变革 - 3D 技术、创新及物料趋势：创新技术持续推进眼镜业设计革新。本场研讨会邀请多位业内专家，详尽解构眼镜3D打印技术、创新设计意念及物料等最新趋势。

11月10日（星期五）

(研讨会) 中国内地视光标准化最新发展：专家讲解中国内地青少年近视防控眼镜、镜片、及智慧眼镜等视光产品的最新技术规范及检测准则，让业内人士掌握内地视光产品市场最新动态。

【特色展商产品】

眼镜展将展示多款应用创新科技的眼镜及崭新的产品和服务，部分特色展商包括：

360度扫描面型 个人化全自选配镜体验

本地公司3DNA Technology Limited研发的崭新互动体验订制眼镜平台，提供创新的眼镜零售体验。专供眼镜店使用的新款配镜台，具备背光展示架、可拉出式镜框抽屉、200个样品展示区、可调节的3D，集背光展示架、拉出式镜框抽屉、200个样品展示区、可调节的3D扫描镜和三个高清显示器于一身。

机器会360度扫描及量度顾客脸型，在萤幕上生成并显示3D头像；顾客可在逾2,000款设计中挑选，从物料、图案、颜色，到收窄镜框及印制名字等要求，自订心仪的款式，同时直观感受模拟佩戴效果。

3DNA的开放平台连接全球零售商与供应商，度身订制的订单会透过平台直送至中国内地、美国、英国等地区的厂房进行制作。

3DNA Technology Limited 展览位置: 1CON-046

ChatGPT智能眼镜

首度参展的香港的智能眼镜品牌Solos Technology Limited最新系列AirGo™ 3 智能眼镜，结合了ChatGPT和可穿戴技术。

用户可以眼镜上的按钮操作，透过语音或文字向ChatGPT询问问题，便可在应用程式上查看答案，或透过智能眼镜的扬声器听到回答。透过ChatGPT，AirGo™ 3新增SolosTranslate功能结合最新的语音提取技术，提供9种语言的即时翻译，包括法语、西班牙语、日语、韩语、普通话和粤语。拥有超过100项专利的AirGo™ 3智能眼镜，刚于今年9月底正式发布。

Solo Technology Limited摊位: GH-B38

尚有更多创意及环保概念新产品，详情可见：http://bit.ly/3soUSN3

相关网页

香港国际眼镜展：https://www.hktdc.com/event/hkopticalfair/tc

香港国际眼镜展活动详情：https://www.hktdc.com/event/hkopticalfair/tc/intelligence-hub

第二十一届香港国际视光学会议：https://www.hktdc.com/event/hkopticalfair/tc/the-21st-hong-kong-international-optometric-symposium

香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc

传媒查询

新闻界如有查询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部：

梁彩燕,电话：(852) 2584 4298, 电邮：frankie.cy.leung@hktdc.org

曾锦雯, 电话：(852) 2584 4288, 电邮：phyllis.km.tsang@hktdc.org

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